Η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Καζίνο Θέρετρου στην Κύπρο δεν ήταν απλώς μια επένδυση μεγάλης κλίμακας. Ήταν ένα βήμα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, ένα έργο που άλλαξε τον χάρτη της κυπριακής οικονομίας, του τουρισμού και της διεθνούς εικόνας της. Για πρώτη φορά, η Κύπρος απέκτησε ένα ολοκληρωμένο προορισμό ψυχαγωγίας ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που λειτουργεί μέσα σε αυστηρό πλαίσιο διαφάνειας και εποπτείας.

Το καζίνο θέρετρο δεν είναι απλώς χώρος παιχνιδιού. Είναι μια σύνθετη υποδομή που συνδυάζει φιλοξενία, ψυχαγωγία, γαστρονομία, πολιτισμό και εκπαίδευση. Χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατοντάδες τοπικές επιχειρήσεις και δεκάδες κλάδοι της οικονομίας ωφελούνται από τη λειτουργία του. Από την κατασκευή μέχρι τη συνεχή λειτουργία, το έργο αυτό δημιούργησε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ενίσχυσε την τοπική αγορά και συνέβαλε σημαντικά στα δημόσια έσοδα.

Η συμβολή του δεν είναι μόνο οικονομική. Το Ολοκληρωμένο Καζίνο Θέρετρο έχει καταστήσει την Κύπρο σημείο αναφοράς για τον τουρισμό πολυτελείας, προσελκύοντας επισκέπτες που μέχρι πρότινος δεν περιλαμβάνονταν στους παραδοσιακούς τουριστικούς κύκλους. Παράλληλα, ανέδειξε τη χώρα ως παράδειγμα σταθερότητας και ασφάλειας για διεθνείς επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας ότι μια μικρή οικονομία μπορεί να υποστηρίξει μεγάλα έργα όταν διαθέτει σωστή ρύθμιση και εποπτεία.

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται η δουλειά της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου. Από την αδειοδότηση μέχρι την καθημερινή λειτουργία, η ΑΠΕΚ διασφαλίζει ότι το θέρετρο λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα πρότυπα νομιμότητας, διαφάνειας και υπευθυνότητας. Ο ρόλος της δεν είναι μόνο να ελέγχει, αλλά να διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη συμβαδίζει με την προστασία του πολίτη και τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας.

Η επιτυχία του καζίνο θερέτρου οφείλεται σε μια θεμελιώδη αρχή: η ανάπτυξη χωρίς εποπτεία είναι επισφαλής, ενώ η εποπτεία χωρίς ανάπτυξη είναι αδρανής. Η Κύπρος επέλεξε τον δρόμο της ισορροπίας. Δημιούργησε ένα θεσμικό περιβάλλον όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα ευδοκιμεί, αλλά μέσα σε σαφείς κανόνες, με σεβασμό προς τον πολίτη και την κοινωνία.

Η εμπειρία αυτή δεν είναι απλώς ένα εσωτερικό επίτευγμα. Είναι παράδειγμα για άλλες χώρες που επιδιώκουν να συνδυάσουν την τουριστική ανάπτυξη με τη θεσμική αξιοπιστία. Η εποπτεία της ΑΠΕΚ προσδίδει κύρος στο έργο, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών και επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος μπορεί να είναι υπεύθυνη, βιώσιμη και κοινωνικά ωφέλιμη.

Το Ολοκληρωμένο Καζίνο Θέρετρο είναι, τελικά, κάτι περισσότερο από μια μεγάλη επένδυση. Είναι απόδειξη ότι η Κύπρος μπορεί να πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο ανάπτυξης που σέβεται τους κανόνες, ενισχύει την οικονομία και προστατεύει τον πολίτη. Πίσω από τα φώτα και τη λάμψη, αυτό που παραμένει σταθερό είναι η εμπιστοσύνη – και αυτή είναι η πιο μεγάλη επιτυχία του εγχειρήματος.

του Χάρη Τσαγγαρίδη, Εκτελεστικού Διευθυντή της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ)