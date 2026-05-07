Τραγικό τέλος είχε η βόλτα με zip line για μια 16χρονη κοπέλα στην Κίνα, όταν η ασφάλειά της δεν δέθηκε σωστά πριν από τη διαδρομή πάνω από καταρράκτη βάθους 168 μέτρων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στις 3 Μαΐου, η 16χρονη Λιού φώναζε «δεν είναι δεμένο σωστά», χωρίς, δυστυχώς, κάποιος να προλάβει να αντιδράσει.

🚨💔 Heartbreaking tragedy unfolds in China again. On May 3, a female tourist named Liu died in a horrific accident at Maliuyan Adventure Park in Sichuan’s Huaying City. Strapped into the “Waterfall Swing” — a 168-meter-high ride over a roaring waterfall — she repeatedly screamed… pic.twitter.com/AUGPeQEfhv May 5, 2026

Αποτέλεσμα ήταν δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της – μοιραίας όπως αποδείχθηκε βόλτας – στο Waterfall Swing στο πάρκο Μαλιγουάν στη Σιτσουάν, η 16χρονη να βρεθεί στο κενό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης λόγω της ανεξέλεγκτης πτώσης της η 16χρονη χτύπησε σε βράχια πάνω από τον καταρράκτη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Μετά το δυστύχημα το πάρκο έκλεισε με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για αστοχία σε θέματα ασφαλείας.

