Να μετατρέψουν την κρίση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ – Γερμανίας σε εθνική τους ευκαιρία επιχειρούν μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες που εμφανίζονται να ενδιαφέρονται για την μετακίνηση των αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφός τους, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει περιγράψει την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στελεχών από το γερμανικό έδαφος ως μια μορφή αντιποίνων απέναντι στην στάση του Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Με τη σχετική συζήτηση και τις διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίους ηγέτες να έχει ξεκινήσει παρασκηνιακά, ο Πολωνός Πρόεδρος Κάρολ Ναβρόκι δήλωσε χθες έτοιμος να προσφέρει φιλοξενία στα αμερικανικά στρατεύματα που θα μετακινηθούν από τη Γερμανία, λέγοντας πως είναι διατεθειμένος να ασκήσει προσωπική πίεση στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για μεταφορά των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στα ανατολικά της Γηραιάς Ηπείρου.

Με δεδομένο ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο προετοιμάζεται ήδη για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία τον επόμενο χρόνο, «εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, τότε εμείς στην Πολωνία είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε Αμερικανούς στρατιώτες», τόνισε χθες, σύμφωνα με το Politico ο Πολωνός Πρόεδρος στη διάρκεια ΝΑΤΟΪκών ασκήσεων, στη Λιθουανία.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος Ναβρόκι περιέγραψε πως η Πολωνία έχει ήδη «έτοιμη την υποδομή» μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ είχε υποστηρίξει πως η χώρα του θα επενδύσει σε «κάθε ευκαιρία» ενίσχυσης των αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός της, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί τριγμούς στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

«Τρέχει η συζήτηση»

Στην ίδια κατεύθυνση, συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Πολωνίας με φόντο την μεταφορά των αμερικανικών στρατευμάτων επιβεβαίωσε και ο Πολωνός Υφυπουργός Εξωτερικών Μάρτσιν Μποζάκι, μιλώντας στο Polsat News, αφού εξήγησε πως οι σχετικές διαβουλεύσεις λαμβάνουν «τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, τη στιγμή που η χώρα του φιλοξενεί ήδη 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο κίνδυνος της Λευκορωσίας

Η προσφορά χωρών, όπως η Πολωνία, να φιλοξενήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα δεν είναι ασύνδετη με τη γενικότερη κατάσταση, αφού ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε τον προηγούμενο μήνα τους Ευρωπαίους συμμάχους του και όχι μόνο για τον κίνδυνο εμπλοκής και της Λευκορωσίας στην σύγκρουση Μόσχας – Κιέβου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, η «η στρατιωτική δραστηριότητα στη Λευκορωσία έχει αυξηθεί» με ορατή την κινητικότητα ως προς την κατασκευή υποδομών που μπορούν να εκβάλουν στρατεύματα προς την Ουκρανία.

Αντιρρήσεις στο Κογκρέσο

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο οριστικής αποχώρησης των 5.000 στρατιωτών που βρισκόταν στη Γερμανία εκτός ΕΕ, ενέχει τόσο προβλήματα οργανωτικής φύσης, όσο και έντονες αντιρρήσεις εντός του αμερικανικού Κογκρέσου, καθώς μέλη του θεωρούν ότι η απόσυρση από τη Γερμανία θα πρέπει να οδηγήσει στην μεταφορά τους σε κάποια άλλη στρατηγική θέση, στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ήδη, δημόσιες επιφυλάξεις εξέφρασαν ο Αμερικανός Γερουσιαστής, Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Ρότζερς λέγοντας πως η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων «δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα» και αντιπροτείνοντας την ενίσχυση της παρουσίας των ΗΠΑ στην ανατολική Ευρώπη.

Επιλογή Νότος και Ρουμανία

Αντίστοιχη διάθεση, πάντως, για μεταφορά αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός του φαίνεται να εκφράζεται και από πλευράς του Βουκουρεστίου, όπου τόσο οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ, όσο και η κατά καιρούς φιλοξενία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ιδίως αεροπορικών, έχουν δημιουργήσει το σχετικό υπόβαθρο, σε μια στιγμή που οι… εμφανίσεις drones έχουν πυκνώσει κατακόρυφα σε σημεία κρίσιμων ρουμανικών υποδομών.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν 31 μόνιμες βάσεις στη Γηραιά Ήπειρο, η ισοκατανομή των δυνάμεων στο εξής, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση χωρών που έχουν συνδράμει την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως στον ευρωπαϊκό Νότο είναι μια ισχυρή πιθανότητα, ιδίως σε μια «φάση επαναξιολόγησης» των συμμαχικών δυνάμεων, με φόντο τις επιχειρήσεις στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι στα τέλη του 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούσαν 68.064 ενεργά στελέχη στην Ευρώπη σύμφωνα με το Κογκρέσο, το οποίο έχει ψηφίσει διάταξη που προσδιορίζει τα κατώτατα όρια αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γηραιά Ήπειρο.

