Με τη γνωστοποίηση, τις επόμενες ημέρες, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το οποίο ενέκρινε τον περασμένο μήνα η Βουλή. Μέσω του νέου σχεδίου, χιλιάδες οφειλέτες που έχουν χρέη προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ενώ παράλληλα θα ανασταλούν και οι ποινικές διώξεις.

Στη γνωστοποίηση θα αναγράφονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του νέου σχεδίου, τα οποία θα είναι ίδια με εκείνα των άλλων δύο σχεδίων που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν. Στη συνέχεια, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι αιτήσεις, με τους ενδιαφερομένους να έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να τις υποβάλουν.

Άμεση εξέταση των αιτήσεων

Αρμόδια πηγή δήλωσε στον «Φ» πως οι αιτήσεις θα εξετάζονται άμεσα και δεν θα αναμένεται να παρέλθει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής για να περάσουν από συνολικό έλεγχο. Όπως μας λέχθηκε, όταν υποβάλλεται μια αίτηση θα εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα είναι ήδη έτοιμο, λόγω των προηγούμενων σχεδίων.

Αφού εξεταστεί η αίτηση, ο Διευθυντής του ΤΚΑ θα γνωστοποιεί στον αιτητή την απόφασή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση των οφειλών ανά ταμείο, τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης και το ποσό της κάθε δόσης. Ο αιτητής έχει περιθώριο 15 ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης του Διευθυντή να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης.

Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή 54 δόσεων για την εξόφληση των οφειλών, ενώ θα διαγράφονται οι επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξοφλούνται εφάπαξ, δηλαδή με την καταβολή μόνο μίας δόσης, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το πρόσθετο τέλος. Στην περίπτωση που τα χρέη εξοφληθούν σε 24 δόσεις, οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τα 30/54 του συνολικού ποσού του πρόσθετου τέλους.

Οι ελάχιστες δόσεις

Βάσει και των προνοιών των δύο σχεδίων που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, για οφειλή μέχρι €500 το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα είναι €25, για οφειλή από €501 μέχρι €1.000 η δόση θα είναι €50 και για οφειλή από €1.001 και άνω η δόση θα πρέπει να είναι €75.

Σημειώνεται πως η πρώτη δόση θα μπορεί να καταβληθεί ταυτόχρονα με την παράδοση της δήλωσης αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης ή, το αργότερο, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση αποδοχής της ρύθμισης. Επίσης, οι υπόλοιπες δόσεις θα πρέπει να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν.

Σύμφωνα με το σχέδιο, εάν ο οφειλέτης καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από την καθορισμένη δόση, αυτό θα ληφθεί υπόψη είτε για την εξόφληση επόμενων δόσεων είτε για την ενωρίτερη εξόφληση της συνολικής οφειλής, με συνέπεια ο αιτητής να επωφεληθεί από μεγαλύτερη μείωση του πρόσθετου τέλους.

Ακύρωση σχεδίου

Ταυτόχρονα, εάν καθυστερήσει η καταβολή μίας δόσης, αυτή μπορεί να εξοφληθεί με την επόμενη δόση ή το ποσό που της αναλογεί να κατανεμηθεί ισόποσα στις δόσεις που απομένουν. Σε περίπτωση παράλειψης έγκαιρης πληρωμής τρεχουσών εισφορών ή/και καθυστέρησης καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών, η ρύθμιση θα ακυρώνεται.

Δικαίωμα ένταξης στο νέο σχέδιο, πέραν των οφειλετών, θα έχουν και οι 395 οφειλέτες που συμμετέχουν στο σχέδιο του 2021, το οποίο εκπνέει τον Σεπτέμβριο. Για όσους ενταχθούν στο νέο σχέδιο, το πρόσθετο τέλος που επιβλήθηκε δεν θα αυξάνεται για περιόδους καθυστέρησης.

Πάγωμα ποινικών διώξεων

Παράλληλα, δεν θα εγείρεται ποινική δίωξη εναντίον οφειλετών καθ’ όλη την περίοδο ένταξής τους στη ρύθμιση. Την ίδια ώρα, θα αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις εναντίον των οφειλετών για όλη την περίοδο κατά την οποία είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση.

Σε περίπτωση οφειλετών των οποίων οι οφειλές έχουν επιδικαστεί και εκκρεμεί διάταγμα για εκτέλεση εντάλματος από το Δικαστήριο, αυτό θα αναστέλλεται καθ’ όλη την περίοδο ένταξής τους στη ρύθμιση. Για όσους ενταχθούν στο νέο σχέδιο και προσφέρουν υπηρεσίες προς το κράτος έναντι αμοιβής, θα γίνεται συμψηφισμός. Δηλαδή, θα αποκόπτεται το 30% για εξόφληση χρεών και το 70% θα τους παραχωρείται.