Ιστορική συναυλία έδωσε η Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας και περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι προσήλθαν σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.

Η Σακίρα αποφάσισε να δώσει συναυλία χωρίς εισιτήριο και εκατομμύρια κόσμος έσπευσε να απολαύσει ένα φαντασμαγορικό σόου, που θύμισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι στην ίδια παραλία.

Shakira’s fans reacted to her ex-husband at a 2-million-person concert in Brazil:



“Piqué f*** off”pic.twitter.com/uZ2XY6s3sD May 3, 2026

Η 49χρονη Κολομβιανή σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα), με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, φορώντας τα χρώματα της Βραζιλίας.

Την εμφάνισή της προανήγγειλαν drones που σχημάτισαν στον ουρανό μια λύκαινα, το χαρακτηριστικό της σύμβολο. “Βραζιλία, σ’ αγαπώ! Είναι μαγικό να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε εδώ, εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία”, είπε η Σακίρα στα πορτογαλικά, απευθυνόμενη στο κοινό.

“Έφτασα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, έχοντας όνειρο να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική”, είπε η Σακίρα στο πλήθος.

Η Σακίρα καθήλωσε και συγκίνησε τους θαυμαστές της αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται από πολλούς η απόλυτη σταρ.

Η εμφάνιση της Λατίνας σταρ ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο “Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια”. Από τη σκηνή επέλεξε να δώσει έναν πιο ουσιαστικό τόνο στη βραδιά, μιλώντας για τη δύναμη των γυναικών και ιδιαίτερα των μητέρων που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους.

Ωστόσο, πέρα από τη μουσική, υπήρξε και μια στιγμή που ξεχώρισε καθώς μεγάλο μέρος του κοινού επιτέθηκε λεκτικά κατά του Ζεράρ Πικέ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, χιλιάδες φωνές ενώθηκαν σε συνθήματα εναντίον του Ισπανού πρώην ποδοσφαιριστή, δείχνοντας πως η ιστορία με τη Σακίρα δεν έχει ξεχαστεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε βίντεο ακούγεται το πλήθος να φωνάζει “Πικέ, άντε γ@@@”.

Η αντίδραση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως ένδειξη στήριξης προς την Κολομβιανή τραγουδίστρια, μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους.

