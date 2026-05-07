Απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για το αίτημα επέκτασης του σχεδίου επιδότησης ξενοδοχοϋπαλλήλων αναμένουν εντός των ημερών οι συντεχνίες ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, καθώς οι κρατήσεις για τον Μάιο παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Εκπρόσωποι των δύο συντεχνιών ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι το Υπουργείο Εργασίας ανέμενε τα στοιχεία πληρωμών για τον Απρίλιο, ώστε να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα πριν από τη λήψη αποφάσεων για πιθανή συνέχιση του σχεδίου.

Ο ΓΓ της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, Νεόφυτος Τιμινής, δήλωσε ότι στη συνάντηση της 29ης Απριλίου στο Υπουργείο Εργασίας τέθηκαν τα δεδομένα και οι προβλέψεις για τον Μάιο. Όπως είπε, εξετάστηκαν τα στατιστικά των κρατήσεων, των ακυρώσεων και η διαφαινόμενη τάση στην τουριστική κίνηση.

Σύμφωνα με τον κ. Τιμινή, τα στοιχεία δείχνουν θετική κινητικότητα, αλλά όχι στα επίπεδα που θα αναμένονταν για μια καλή τουριστική περίοδο. Εκτίμησε ότι και ο Μάιος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, κατά τη σύσκεψη, δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί οι πληρωμές Απριλίου, με αποτέλεσμα το Υπουργείο να μην έχει πλήρη εικόνα για το αν επέστρεψαν στην εργασία τους οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο ανεργιακό, ιδίως όσοι είχαν απολυθεί στο τέλος Οκτωβρίου.

Ο κ. Τιμινής εξέφρασε ανησυχία για εργαζόμενους που δεν ξεκίνησαν εργασία τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου, καθώς, όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος να μην συμπληρώσουν τους έξι μήνες εργασίας που απαιτούνται για την επιδότηση του ανεργιακού επιδόματος κατά τη χειμερινή περίοδο.

Πρόσθεσε ότι οι συντεχνίες δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα για το κατά πόσο επέστρεψαν όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες. Σημείωσε ότι πιο άμεση εικόνα μπορεί να έχει το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων μέσω του συστήματος «Εργάνη», μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζομένων που δεν επέστρεψαν, κυρίως στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και σε ορισμένες περιπτώσεις στην Πάφο.

Σε σχέση με τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, ο κ. Τιμινής είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβαν οι συντεχνίες, πολύ μικρός αριθμός ξενοδοχείων που ανήκουν σε ομίλους παρέμεινε κλειστός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι απορροφήθηκαν σε άλλες μονάδες των ίδιων ομίλων.

Για το ενδεχόμενο συνέχισης του σχεδίου, ανέφερε ότι οι συντεχνίες αναμένουν νέα συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας μετά την αξιολόγηση των στοιχείων Απριλίου. Όπως είπε, αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες νέο σχέδιο επιδότησης, στη βάση των ευρημάτων της αξιολόγησης.

Ο κ. Τιμινής σημείωσε ότι αποτελεί κοινή παραδοχή, με βάση στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, των ξενοδόχων και των αεροδρομίων, ότι ο Μάιος θα κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Εκτίμησε, ως εκ τούτου, ότι το σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης θα συνεχιστεί και τον Μάιο.

Σε ερώτηση για πιθανή επέκταση και μετά τον Μάιο, είπε ότι στη συνάντηση του τέλους Απριλίου τέθηκε στο τραπέζι και ενδεχόμενη επέκταση για τον Ιούνιο. Η θέση των συντεχνιών, πρόσθεσε, είναι να γίνεται αξιολόγηση μήνα με μήνα.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, ο κ. Τιμινής είπε ότι η τήρησή της είναι αυτονόητη, ιδίως όταν ένα ξενοδοχείο ζητά επιδότηση για τη διατήρηση της απασχόλησης.

Όπως ανέφερε, μετά την καταβολή της μισθοδοσίας υπήρξαν πρώτες πληροφορίες για πολύ μικρό αριθμό ξενοδοχείων που δεν κατέβαλαν την αύξηση που προβλέπεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας του 2024 για την ανανέωση της κλαδικής σύμβασης. Πρόσθεσε ότι οι επιθεωρητές των συντεχνιών βρίσκονται σε επαφή με τους ξενοδόχους.

Ο ΓΓ της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, Μιχάλης Φράγκου, ανέφερε από την πλευρά του ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων που είχαν τεθεί σε μερική ή ολική αναστολή εργασιών έχει ανοίξει, με βάση και τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει επαναλειτουργία μέχρι την 1η Απριλίου.

Πρόσθεσε ότι και οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν επιστρέψει, καταγράφοντας μόνο ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις εποχιακών υπαλλήλων που απολύονται και επαναπροσλαμβάνονται.

Ο κ. Φράγκου είπε ότι στη συνάντηση της 29ης Απριλίου στο Υπουργείο Εργασίας ζητήθηκε επέκταση του σχεδίου επιδότησης για τον Μάιο και τον Ιούνιο, αίτημα που, όπως ανέφερε, υπέβαλαν και οι εργοδότες.

Τόνισε ότι το σχέδιο πρέπει να εφαρμόζεται όπου υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση ή ένδειξη από το Υπουργείο. Πρόσθεσε ότι οι συντεχνίες ζήτησαν από τον Υπουργό να εξετάσει και το ενδεχόμενο αξιοποίησης ευρωπαϊκών ταμείων για στήριξη.

Ο ΓΓ της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ ανέφερε ότι η εικόνα παραμένει σύνθετη, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για καλές κρατήσεις σε ορισμένα ξενοδοχεία και σταθεροποίηση σε άλλα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι κάθε διεθνής εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει και να ανατρέψει τα δεδομένα.

Ως δυσμενές σενάριο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν ή να σταματήσουν δρομολόγια.

Ο κ. Φράγκου είπε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να απαντήσει το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τα μέσα του μήνα, ώστε να υπάρξει η αναγκαία προετοιμασία από πλευράς εργοδοτών.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες και ότι οι εργοδότες έχουν καταβάλει την αύξηση που προβλεπόταν, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταγραφεί πρόβλημα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα.