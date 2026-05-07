Οι 753 υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν χθες για τις βουλευτικές εκλογές του 24ης Μαίου, έφερε έσοδα στα κρατικά ταμεία €375.600. Και αυτό γιατί με την υποβολή της υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι κατέβαλαν και παράβολο ύψους €500.

Το παράβολο επιστρέφεται σε όσους εκλεγούν και όχι μόνο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εκλογών, το παράβολο των €500 επιστρέφεται μετά τις εκλογές στον συνδυασμό υποψηφίων ή σε κάθε ανεξάρτητο μεμονωμένο υποψήφιο και, σε περίπτωση θανάτου του, στους νόμιμους αντιπροσώπους του, αν αποσύρουν την υποψηφιότητά τους ή αν δεν πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, ή, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, αν λάβουν τουλάχιστον το 1/3 του εκλογικού μέτρου. Σε διαφορετική περίπτωση το παράβολο δημεύεται και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το ακριβές ποσό που θα παραμείνει στα κρατικά ταμεία θα ξεκαθαρίσει μετά τις εκλογές.

Ε.ΠΑ