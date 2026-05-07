Υποβλήθηκαν χθες οι υποψηφιότητες για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που έφτασαν στον αριθμό ρεκόρ των 753. Σχεδόν οι διπλάσιες από τις εκλογές του 2016 σε σύγκριση με 658 για τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Αντί να μειώνονται οι υποψήφιοι σε ένα νησί με λιγότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους, αυξάνονται. Και άντε τώρα ένας ψηφοφόρος που δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει να βγάλει άκρη με τόσους πολλούς υποψήφιους. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός ο πλουραλισμός, αλλά το να έχουμε τόσους πολλούς ενδιαφερόμενους και τόσους σχηματισμούς, δεν βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων.

Όποιος εκπροσωπεί μια ομάδα, μια κατεύθυνση, οτιδήποτε σκεφτείς, χρίζεται υποψήφιος ή ανήκει σε κάποιον σχηματισμό. Δικαίωμα του κάθ’ ενός να είναι υποψήφιος αλλά αυτός ο πλουραλισμός συγχύζει λίγο και χάνεται και η ουσία στο τέλος. Με τόσες διαφορετικές φωνές θα χαθεί το μέτρο στο τέλος και κυρίως δεν θα βρίσκεται η κοινή συνισταμένη για την επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τον λαό.

ΜΙΧ.