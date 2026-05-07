Εντός των ημερών θα καταχωρηθεί η αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Κληρίδης, μετά την άδεια που παραχωρήθηκε νωρίτερα από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ANT1, ο δικηγόρος που πρωταγωνίστησε στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη», ανέφερε ότι έχουν διορία μιας εβδομάδας να καταχωρήσουν την αίτηση μαζί με τους δικηγόρους του και να επιδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα. Ακολούθως, ο Γενικός Εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα φέρει ένσταση ή αν θα αποδεχθεί την έκδοση του certiorari.

Ο Νίκος Κληρίδης είπε επίσης ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι πλήρως εμπεριστατωμένη και ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε καμία εύλογη αιτία τα αναζητούμενα από την Αστυνομία αντικείμενα να συνδέονται με τους δικούς του χώρους. «Δεν υπήρχε καμία μαρτυρία ότι εγώ εμπλέκομαι στη δημιουργία των κατ’ ισχυρισμόν πλαστών μηνυμάτων», πρόσθεσε.

Υποστήριξε ακόμα ότι δόθηκαν «εντελώς ψευδείς πληροφορίες» στα ΜΜΕ για την περίπτωση του, με σκοπό «να αποφύγουν τη σωστή διερεύνηση» της υπόθεσης. Ο ίδιος θεωρεί ότι το ένταλμα εναντίον του ήταν μια προσπάθεια αλίευσης μαρτυρίας και χαρακτήρισε την ενέργεια της Αστυνομίας και του Δικαστηρίου που έδωσε έγκριση ως «απαράδεκτη».

Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, η έρευνα στο σπίτι του ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου του προκάλεσε ταλαιπωρία και ψυχική πίεση, ενώ το γεγονός υποστηρίζει ότι είχε τεράστιες επιπτώσεις επαγγελματικά και προσωπικά.

Ερωτηθείς αν θα κινηθεί κατά της Δημοκρατίας σε περίπτωση που ακυρωθεί το ένταλμα έρευνας, απάντησε ότι είναι κάτι που θα αποφασίσουν με τους δικηγόρους του σε μεταγενέστερο στάδιο. Όσο για την επονομαζόμενη «Σάντη», ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί της, ενώ δήλωσε πως «κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται».