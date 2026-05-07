Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλαν πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται στον Ακάμα, ζητώντας την προστασία περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Καλούν, παράλληλα, τον Νίκο Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε σαφείς δεσμεύσεις και συγκεκριμένες ενέργειες για την εφαρμογή πολιτικών και θέσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της φύσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης 2023.

Η επιστολή υπογράφεται από τις BirdLife Cyprus, Terra Cypria, Cyprus Wildlife Society, Φίλοι της Γης Κύπρου και Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών, οι οποίες αναφέρουν πως παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και ελλείψεις στην υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών και μέτρων, κυρίως όσον αφορά τον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της διατήρησης της φύσης. Ζητούν, δε, ενημέρωση, διαφάνεια και λογοδοσία για περιβαλλοντικά ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται, επίσης, η ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών επιθεώρησης και επιβολής της νομοθεσίας, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αυθαιρεσίας και παρανομίας που επιβαρύνουν το περιβάλλον και διαταράσσουν τη φύση, κυρίως εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι στην Χερσόνησο Ακάμα συνεχίζεται η λειτουργία τόσο υφιστάμενων όσο και νέων παράνομων υποστατικών, καθώς και η διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός και πλησίον των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, γεγονός που καταδεικνύει τις σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

