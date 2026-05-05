Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, απευθύνθηκαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις σχετικά με το θέμα της απασχόλησης των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών, το πώς διαμορφώθηκε το σκηνικό πρόσφατα γύρω από τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή και ακολούθως την αναπομπή της από τον Πρόεδρο.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ με κοινή επιστολή τους, ζητούν από τον Πρόεδρο όπως οριστεί το συντομότερο δυνατόν, συνάντηση μαζί του, για συζήτηση του θέματος που αφορά τη Νομοθεσία «Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2026» και ο οποίος απαγορεύει τον τερματισμό της απασχόλησης των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών, σε περιπτώσεις πλεονασμού.

Στην επιστολή τους, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις επισημαίνουν πως «η συγκεκριμένη τροποποίηση της νομοθεσίας, διόρθωσε μια στρέβλωση και αδικία που γινόταν για πολλά χρόνια, εις βάρος των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών, σε σχέση με το τι εφαρμόζεται και τι ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα για τους αορίστου χρόνου δημόσιους υπάλληλους. Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του ζητήματος, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ορίσει κοινή συνάντηση στις 11 Μαΐου 2026, για αξιολόγηση της κατάστασης. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως προηγηθεί η συνάντηση μαζί σας». Σημειώνεται ότι η εξέταση της νομοθεσίας αναμένεται να γίνει στο Ανώτατο στις 13 Μαΐου.