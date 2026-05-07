Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά την προέλευση της μετάλλαξης του χανταϊού που φέρεται να προήλθε από επαφή επιβατών με τρωκτικό στην Αργεντινή, το υπό καραντίνα κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έχει μετατραπεί από πολυτελές ταξιδιωτικό σκάφος σε επίκεντρο υγειονομικού θρίλερ που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα ο πλανήτης. Οι 149 επιβάτες από 23 χώρες, ανάμεσά τους και Έλληνες, προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, ενώ ειδικοί του ΠΟΥ με στολές καραντίνας ερευνούν το πλοίο.

Οι 149 επιβάτες από 23 χώρες -ανάμεσά τους και την Ελλάδα- που επιβαίνουν στο πλοίο είναι σε γενικές γραμμές ήρεμοι. Παρότι παρακολουθούν ειδικούς του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ντυμένους με ειδικές στολές καραντίνας να αποβιβάζονται από το πλοίο στο οποίο έψαχναν ίχνη από τρωκτικά -από τα οποία φέρεται να προήλθε η μετάλλαξη «των Άνδεων» του χανταϊου που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο-, διασκεδάζουν την ανησυχία τους με καλό φαγητό, ζεστά ροφήματα και χαλάρωση στις καμπίνες τους.

The MV Hondius, carrying 150 people and hit by a deadly hantavirus outbreak that has killed three, is headed to the Canary Islands in Spain. The outbreak involves the Andes strain of hantavirus, which in rare cases can spread between people https://t.co/v09PP07n8w pic.twitter.com/rcfdKGnysQ May 7, 2026

Τα συνήθως πολύβουα πολυτελή σαλόνια του καραβιού -το οποίο είναι γνωστό για τα ταξίδια του στα πιο απομονωμένα μέρη της γης- είναι έρημα. Το πλήρωμα έχει ζητήσει από τους επιβάτες να μένουν στις καμπίνες τους, όσο είναι δυνατό, να πλένουν τα χέρια τους με αντισηπτικό, να φορούν μάσκες και να τηρούν αποστάσεις από τους άλλους, όπως έκαναν και στην καραντίνα του κορωνοϊού.

Το ήρεμο κλίμα στο πλοίο «έσπασε» η δημοσίευση ενός βίντεο, του Αμερικανού ταξιδιωτικού vlogger Τζέικ Ρόσμαριν. Ο Ρόσμαριν, μιλώντας από την καμπίνα του στο Hondius, με δάκρυα στα μάτια έλεγε στο βίντεό του που ανέβηκε στα κοινωνικά του δίκτυα ότι «δεν είμαστε απλά μια ιστορία, δεν είμαστε τίτλοι σε ειδησεογραφικά μέσα. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν σπίτι». Η εκδήλωση από τον Ρόσμαριν της επιθυμίας του να επιστρέψει στο σπίτι του, προκάλεσε «έκρηξη» σχολίων, με πολλούς σχολιαστές να τον παραινούν να κάνει υπομονή για το καλό της… υπόλοιπης ανθρωπότητας, αν όχι της οικογένειάς του, ή να τον επικρίνουν για τη στάση του.

Τη συναισθηματική αποφόρτιση του Αμερικανού influencer ανέλαβε άμεσα -όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος- το πλήρωμα του πλοίου, το οποίο φρόντισε να τον ηρεμήσει «σερβίροντας καλό φαγητό», με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και άλλα βίντεο, στα οποία ο Ρόσμαριν φαινόταν… ήρεμος. Αυτό το κλίμα ηρεμίας θέλησαν να μεταδώσουν και άλλοι επιβάτες, όπως ο -επίσης ταξιδιωτικός influencer- Κασέμ Χάτο, ο οποίος είπε ότι «όλα είναι υπό έλεγχο και οι επιβάτες ήρεμοι».

Αυτά τα σχόλια έφτασαν… πάνω στην ώρα, καθώς είχαν αρχίσει να «φουντώνουν» μέσω των social media οι φήμες ότι η κατάσταση στο πλοίο είχε ξεφύγει εκτός ελέγχου, με τα κρούσματα να πολλαπλασιάζονται, τους επιβάτες να είναι σε αλλόφρονα κατάσταση πανικού και το πλήρωμα να τους περιορίζει με τη βία στις καμπίνες τους, ή και τα ακόμα πιο ακραία, ότι κανείς δεν «σηκώνει» βίντεο από το Hondius, επειδή το πλοίο δεν… υπάρχει.

Στο μεταξύ στη δημοσιότητα ήρθε και βίντεο που έχει τραβηχτεί από επιβάτη του πλοίου στις 12 Απριλίου, με τον καπετάνιο να ενημερώνει τους επιβάτες ότι ένας από αυτούς πέθανε την προηγούμενη νύχτα «από φυσικά αίτια», και να εγγυάται ότι «το πλοίο είναι ασφαλές, καθώς δεν είναι τίποτα μεταδοτικό».

Footage captured aboard the MV Hondius shows the ship's captain informing travelers that a passenger on the cruise had passed away. pic.twitter.com/EW5gcdbRrt — New York Post (@nypost) May 6, 2026

Και παρότι επάνω στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο τα πράγματα είναι ήρεμα, έξω από αυτό δεν είναι και τόσο. Το πλοίο με τα τρία επιβεβαιωμένα και τα τουλάχιστον πέντε ύποπτα κρούσματα χανταϊού, πήρε το «ΟΚ» από την Ισπανία για να δέσει στα νησιά της, όμως οι αξιωματούχοι του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, ενώ την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης απέρριψε και ο πρόεδρος των Κανάριων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, απαγορεύοντας στο Hondius να ελλιμενιστεί.

Το MV Hondius απέπλευσε την 1η Απριλίου από την πιο νότια πόλη του πλανήτη, την Ουσουάια της Αργεντινής, περνώντας από μια σειρά παγωμένων παραλιών της Αργεντινής και της βρετανικής επικράτειας της Νότιας Γεωργίας που είναι γνωστή για τις αποικίες των εκατομμυρίων πιγκουίνων και την Τριστάν ντα Κούνια, το πιο απομακρυσμένο ακατοίκητο νησί του κόσμου.

Η κρουαζιέρα πήρε εφιαλτική τροπή καθώς το πλοίο κατευθυνόταν προς τη νήσο της Αγίας Ελένης (όπου εξορίστηκε ο Ναπολέων) στο νότιο Ατλαντικό. Στις 11 Απριλίου ένας Ολλανδός επιβάτης του Hondius πέθανε από αιτία που δεν διαπιστώθηκε και η σορός του αποβιβάστηκε από το πλοίο δύο εβδομάδες αργότερα, συνοδευόμενη από τη σύζυγό του, η οποία κατέληξε στη Νότια Αφρική, όπου και κατέληξε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ. Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι η 69χρονη είχε χανταϊό. Στις 27 Απριλίου ένας άλλος επιβάτης που δεν ένιωθε καλά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ν. Αφρικής, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με χανταϊό, ενώ στις 2 Μαϊου πέθανε ένας Γερμανός επιβάτης του κρουαζιεροπλοίου.

Three patients suspected of having the hantavirus were evacuated from the MV Hondius cruise ship and were on their way to the Netherlands for medical care, the World Health Organization said Wednesday. The three are German, Dutch and British nationals, including a British crew… pic.twitter.com/hZQBE0tXXG — CBS News (@CBSNews) May 7, 2026

Πώς ξέσπασε όμως ο ιός και πώς μεταδόθηκε στους επιβάτες του πλοίου; Με δεδομένη την επιβεβαίωση της μετάλλαξης των Άνδεων, η οποία προκαλεί θανατηφόρα πνευμονία και μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι αρχές είναι σχεδόν σίγουρες ότι κάποιοι επιβάτες του Hondius ήρθαν σε επαφή με συγκεκριμένα τρωκτικά, στην ευρύτερη περιοχή της Αργεντινής που είχε καταγράψει θανατηφόρο ξέσπασμα της ίδιας μετάλλαξης το 2018.

Στην Αργεντινή ο ιός μεταφέρεται από πυγμαίους αρουραίους του ρυζιού με τη μακριά ουρά, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στις αγροτικές περιοχές και μπορούν να ζουν κοντά στα σπίτια. Συνήθως οι άνθρωποι μολύνονται μέσω της επαφής με τα ούρα τους, τα κόπρανα ή τα σάλια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, τα τρωκτικά μεταδίδουν την ασθένεια μέσω του αέρα, ψεκάζοντάς τη με την ουρά τους καθώς καθαρίζονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε την «αδιέξοδη μόλυνση», δηλαδή το άτομο που μολύνεται από την επαφή με τα περιττώματα του αρουραίου δεν μπορεί να το μεταδώσει σε άλλον, κάτι που δεν ισχύει στη μετάλλαξη των Άνδεων.

Αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η απειλή που αποτελεί η τρέχουσα επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο Hondius είναι χαμηλή, ο ΠΟΥ έχει κατατάξει τους ιούς Hantavirus ως αναδυόμενους παθογόνους παράγοντες προτεραιότητας με υψηλή πιθανότητα να προκαλέσουν διεθνείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, λόγω της σοβαρότητας που μπορούν να έχουν αυτές οι λοιμώξεις. Η λοίμωξη από τον ιό Hantavirus μπορεί να αποβεί θανατηφόρα σε ποσοστό έως και 40% των περιπτώσεων.

