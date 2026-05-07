Έξι χρόνια φυλάκισης επιβλήθηκαν σε πρώην Βρετανό στρατιωτικό, αφού οι αρχές εντόπισαν στην αποθήκη του σπιτιού του περισσότερα από 600 όπλα, εκρηκτικά και ναζιστικά κειμήλια. Ο 52χρονος Πολ Πέιτζ, που είχε ήδη καταδικαστεί το 2023 για κατοχή εικόνων παιδικής κακοποίησης, αποκαλούσε τον χώρο «προσωπικό μουσείο» και «ανδρικό καταφύγιο».

Ο Πολ Πέιτζ, 52 ετών, από το Λίτλπορτ του Κέιμπριτζσαϊρ, είχε ήδη καταδικαστεί το 2023 για αδικήματα που σχετίζονται με εικόνες παιδικής κακοποίησης, όταν οι αρχές ανακάλυψαν το τεράστιο οπλοστάσιο στην αποθήκη του σπιτιού του.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, όταν αστυνομικοί ερευνούσαν καταγγελίες ότι ο πατέρας δύο παιδιών είχε κατεβάσει παράνομες εικόνες παιδικής κακοποίησης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν περισσότερες από 250 παράνομες εικόνες στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, ο Πέιτζ καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκισης, αφού παραδέχθηκε τρεις κατηγορίες για δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιών, καθώς και έξι αδικήματα που σχετίζονταν με παράνομη κατοχή όπλων.

Ωστόσο, ακολούθησε νέα έρευνα από την Ειδική Μονάδα Επιχειρήσεων Ανατολικής Περιφέρειας (ERSOU), η οποία επικεντρώθηκε σε επιπλέον αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί στην αποθήκη του ακινήτου.

Οι ερευνητές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της ERSOU διαπίστωσαν ότι ο Πέιτζ είχε συλλέξει στρατιωτικά αντικείμενα συνδεδεμένα με τη ναζιστική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς και χημικές ουσίες.

Αν και μέρος των κειμηλίων ήταν νόμιμο, στην κατοχή του βρέθηκαν απαγορευμένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων νάρκες ξηράς, χειροβομβίδες, τυφέκια και μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών.

Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης βιβλίο που περιείχε οδηγίες κατασκευής υποπολυβόλου, καθώς και εξαρτήματα πυροβόλων όπλων, κάλυκες και βλήματα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχε κατεβάσει απαγορευμένο έγγραφο με οδηγίες για την κατασκευή λειτουργικών εκρηκτικών μηχανισμών.

Βίντεο από τη σύλληψή του δείχνει αστυνομικούς να ερευνούν μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών μέσα στην αποθήκη.

Κατά τις ανακρίσεις, ο Πέιτζ αρνήθηκε ότι είχε ακροδεξιές ή εξτρεμιστικές πεποιθήσεις, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλάμβανε αριθμούς συνδεδεμένους με τον Αδόλφος Χίτλερ, ενώ έφερε και τατουάζ που σχετιζόταν με την ιδεολογία της λευκής υπεροχής.

Τελικά παραδέχθηκε την ενοχή του στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι για δύο κατηγορίες κατοχής εγγράφου ή αρχείου που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε άτομο που προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και για δύο κατηγορίες κατοχής εκρηκτικής ύλης.

Ο καταδικασμένος, Πολ Πέιτζ

Παράλληλα, δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες κατοχής πυροβόλου όπλου χωρίς άδεια, δύο κατηγορίες που αφορούσαν απαγορευμένα πυροβόλα όπλα, κατοχή απαγορευμένων πυρομαχικών και κατοχή πυρομαχικών χωρίς πιστοποιητικό.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε χθες σε έξι χρόνια κάθειρξης.

Μετά την αποφυλάκισή του, θα τεθεί υπό αυστηρά περιοριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν πενταετή εντολή πρόληψης σοβαρού εγκλήματος και δεκαετή υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων στις αρχές.

Ο δικαστής της υπόθεσης ανέφερε από την πλευρά του ότι ο κατηγορούμενος περιέγραφε την αποθήκη του ως «ανδρικό καταφύγιο» και «προσωπικό μουσείο».

«Είναι ξεκάθαρο ότι έχετε εμμονή με τα όπλα και τα εργαλεία», είπε ο δικαστής.

«Όλα αυτά τα αντικείμενα φυλάσσονταν σε κατοικημένη περιοχή και, παρότι υποστηρίξατε ότι ο χώρος ήταν κλειδωμένος, δεν ήταν αδύνατο να έχουν πρόσβαση τα παιδιά σας», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι ο Πέιτζ αντιμετώπισε προβλήματα μετατραυματικού στρες (PTSD) που συνδέονταν με τη θητεία του στον στρατό, όσο βρισκόταν υπό κράτηση.

«Έπικίνδυνο μείγμα εξτρεμιστικής εμμονής, όπλων και εκρηκτικών υλών»

Η επικεφαλής της ERSOU, Χάνα Γουίλκινσον, δήλωσε: «Δεν επρόκειτο για μια αθώα συλλογή. Ήταν ένα επικίνδυνο μείγμα εξτρεμιστικής εμμονής, όπλων και εκρηκτικών υλών. Ο Πέιτζ είχε περιτριγυρίσει τον εαυτό του με αντικείμενα ικανά να προκαλέσουν καταστροφική ζημιά, μαζί με οδηγίες για το πώς αυτά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε φονικά μέσα».

«Αν η κατάσταση παρέμενε ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε τραγωδία. Η ποινή του αντανακλά τον πραγματικό κίνδυνο που αποτελούσε, ενώ η απομάκρυνση αυτού του οπλοστασίου από την κατοχή του προστάτευσε αναμφίβολα το κοινό», συμπλήρωσε η Γουίλκινσον.

