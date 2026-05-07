Ένα γιγαντιαίο τσουνάμι, με ύψος περίπου 1,5 φορά μεγαλύτερο από τον Πύργο του Άιφελ, έπληξε πέρυσι δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Αλάσκα, σύμφωνα με μελέτη.

Το κύμα έφτασε τα 481 μέτρα ύψος και χτύπησε τα τοιχώματα του φιόρδ Tracy Arm στις 10 Αυγούστου 2025. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά το ιστορικό τσουνάμι του 1958 στον κόλπο Lituya της Αλάσκας, που είχε φτάσει τα 524 μέτρα.

Το Tracy Arm αποτελεί δημοφιλή προορισμό για κρουαζιερόπλοια, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα, καθώς το φαινόμενο σημειώθηκε νωρίς το πρωί, περίπου στις 5:30.

Σύμφωνα με ερευνητές του University College London (UCL), το τσουνάμι προκλήθηκε από κατολίσθηση, η οποία τελικά ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Όπως εξήγησε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, δρ Στίβεν Χικς, τα φιόρδ όπου οι παγετώνες υποχωρούν προσελκύουν ολοένα και περισσότερους τουρίστες, όμως «βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και έτσι μπορεί να είναι επικίνδυνα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αιφνιδίασε τους πάντες, καθώς η περιοχή δεν είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνη.

Αν και κανείς δεν παρασύρθηκε από το κύμα, υπήρξαν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες. Μια ομάδα καγιάκερ που κατασκήνωνε χαμηλότερα στο φιόρδ ανέφερε ότι ξύπνησε γύρω στις 5:45 το πρωί και είδε το νερό να περνά δίπλα από τη σκηνή της, παρασύροντας ένα καγιάκ και μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε κύμα ύψους δύο μέτρων να κινείται κατά μήκος της παραλίας, ενώ επιβάτες κρουαζιερόπλοιου κοντά στην είσοδο του φιόρδ ανέφεραν έντονα ρεύματα και αφρισμένα νερά, χωρίς να διακρίνουν μεγάλο κύμα.

Οι μαρτυρίες τους συνδυάστηκαν με αριθμητικά μοντέλα, δεδομένα από δορυφόρους και μετρήσεις από σεισμογράφους, προκειμένου οι επιστήμονες να ανασυνθέσουν το συμβάν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο παγετώνας που στήριζε το βουνό είχε υποχωρήσει γρήγορα, κατά περίπου 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφήνοντας τον βράχο χωρίς στήριξη. Όταν ο βράχος κατέρρευσε και βυθίστηκε στη θάλασσα, προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα.

Η ισχύς του κύματος απογύμνωσε τις πλαγιές του φιόρδ από δέντρα και βλάστηση, γεγονός που επέτρεψε στους επιστήμονες να υπολογίσουν το ύψος του τσουνάμι σε 481 μέτρα για πάνω από 1 χιλιόμετρο.Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ποσότητα βράχου που κατέπεσε στο νερό αντιστοιχούσε σε 24 Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας.

«Συνήθως, τέτοιες γιγαντιαίες κατολισθήσεις βράχων δίνουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια πριν, όταν η πλαγιά αρχίζει να μετακινείται αργά προς τα κάτω από το βουνό. Η πλαγιά υποχωρεί σταδιακά και στη συνέχεια καταρρέει καταστροφικά, προκαλώντας μια τεράστια κατολίσθηση βράχων. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό δεν συνέβη», δήλωσε ο Δρ. Dan Shugar, επικεφαλής συγγραφέας, με έδρα το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι.

Με δεδομένο ότι η περιοχή είναι δημοφιλής, οι ερευνητές ζητούν πλέον επείγουσα λήψη μέτρων, καλύτερη χαρτογράφηση επικίνδυνων περιοχών και επενδύσεις σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς όπως σημείωσαν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια, μικροσεισμοί που είχαν καταγραφεί τις ημέρες και ώρες πριν από την κατολίσθηση.

