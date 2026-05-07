Σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή που εξαγριωμένος ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει τον 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο Έρνι Ντόζιο κατά τη διάρκεια κυνηγετικού σαφάρι στη Γκαμπόν.

Στο βίντεο φαίνεται ο ελέφαντας να έχει αρπάξει αρχικά τον Ντόζιο με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια τον πατά με μανία επανειλημμένα, ενώ από ένα σημείο και μετά ο 75χρονος δεν δείχνει κανένα σημάδι ζωής.

Το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια κυνηγιού-σαφάρι στην έρημο της αφρικανικής χώρας στα μέσα περίπου του Απριλίου με το βίντεο να βλέπει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα.

🤯🚨😱 TRAGEDIA EN ÁFRICA.- Muere el millonario y cazador Ernie Dosio de 75 años de edad, fue pisoteado por una manada de elefantes en Gabón. Cazaba en Okanda cuando fue sorprendido por 5 elefantas con su cría. El guía resultó gravemente herido. pic.twitter.com/mQedWSeTgW April 28, 2026

Όπως έγινε γνωστό ο Ντόζιο, μανιώδης κυνηγός που συνήθιζε να συλλέγει ως τρόπαια άγρια ζώα που σκότωνε κατά τη διάρκεια των κυνηγετικών εξορμήσεών του ανά τον πλανήτη, έπεσε θύμα ενός μικρού κοπαδιού ελεφάντων αποτελούμενου από 5 θηλυκούς ελέφαντες που είχαν μαζί τα μικρά τους.

Ο 75χρονος συμμετείχε σε κυνηγετική αποστολή με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία η άδεια φέρεται να κόστιζε περίπου 40.000 δολάρια.



Διαισθανόμενοι απειλή από την ανθρώπινη παρουσία, οι ελέφαντες εξαγριώθηκαν με έναν από αυτόν να επιτίθεται εναντίον της ομάδας των κυνηγών μέλος της οποίας ήταν κι ο Ντόζιο.

Ernie Dosio, un millonario californiano, murió recientemente en África.



Solía ​​ir de caza. En esta ocasión, fue aplastado por cinco elefantas que protegían a una cría.



Quedó destrozado. Su familia está conmocionada y no comprende lo sucedido. 👇🏽 pic.twitter.com/dfdRI5Qysa April 24, 2026

Ο 75χρονος εκατομμυριούχος δεν πρόλαβε να ξεφύγει και ο ελέφαντας ξέσπασε την οργή του επάνω του.

BREAKING: Millionaire big game hunter Ernie Dosio was trampled to death by five elephants while hunting a rare antelope in central Africa. A classic case of fucking around and finding out! Go elephants! 🐘 pic.twitter.com/AcUtMHf5Fp — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 24, 2026

Μάλιστα, στο βίντεο φαίνονται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να απομακρύνονται πανικόβλητα, ενώ δεν γυρνάνε καν να δουν τι έχει συμβεί με τον Ντόζιο.



Μια ζωή αφιερωμένη στο κυνήγι

Ο Ντόζιο είχε συγκεντρώσει μια τεράστια συλλογή τροπαίων, με κεφάλια εξωτικών ζώων να κοσμούν ειδικούς χώρους στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και ζέβρες.

Είχε επίσης κυνηγήσει σχεδόν όλα τα είδη ελαφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands Inc., που διαχειρίζεται εκτάσεις αμπελώνων 12.000 στρεμμάτων στην Καλιφόρνια και συνεργάζεται με μεγάλα οινοποιεία.

Άτομα που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στον χώρο του κυνηγιού, με σημαντική φιλανθρωπική δράση.

Σύμφωνα με μαρτυρία, «κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει όπλο» και οι δραστηριότητές του ήταν νόμιμες και ενταγμένες σε προγράμματα διαχείρισης πληθυσμών άγριας ζωής.

Η σορός του αναμένεται να επαναπατριστεί στην Καλιφόρνια. Άφησε πίσω του τη σύντροφό του και δύο παιδιά.

