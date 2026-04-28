Αρχίζει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο στήριξης απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα. Το εν λόγω Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και αποσκοπεί στη στήριξη της απασχόλησης στον κλάδο.

Τόσο το ΚΕΒΕ, όσο και η ΟΕΒ με χθεσινές τους ανακοινώσεις κάλεσαν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησής τους.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί για σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι και η λήξη την Παρασκευή 8 Μαϊου στις 23.59. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Εργάνη.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των βασικών προνοιών του Σχεδίου περιλαμβάνεται η σημείωση ότι θα καλύπτει όλα τα ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά καταλύματα που ήταν σε λειτουργία για την περίοδο 1/4/2026 – 30/4/2026 (δηλαδή μονάδες οι οποίες ήταν σε λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο και συνέχιζαν να είναι ανοικτές και επιπλέον μονάδες που θα επαναλειτούργησαν το αργότερο μέχρι 20/4/2026).

Ωστόσο, ο όρος που πρόσθεσε το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν μόνο τα καφεστιατόρια ή και άλλες συναφείς δραστηριότητες πέραν της διαμονής, δεν θα θεωρούνται δραστηριοποιημένες.

Δικαιούχες επιχειρήσεις είναι όσες έχουν μείωση ή προβλεπόμενη μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 ή πληρότητα κάτω του 60%. Επιδότηση θα δικαιούνται μέχρι και το 80% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. (Στο εναπομείναν 20% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη).

Κατά την περίοδο επιδότησης, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει επίδομα επί του μηνιαίου μισθού του ύψους 30% με μέγιστο ποσό τα €1324 και ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει το υπόλοιπο του μισθού. (Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος μέχρι και την 31η Μαΐου 2026, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως, βάσει της περί Τερματισμού Απασχόλησης Νομοθεσίας).

Όσον αφορά στη διαδικασία συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης, το ΚΕΒΕ ενημερώνει τους ξενοδόχους, ότι αφού θα ολοκληρωθεί η εγγραφή, θα πρέπει να καταχωρηθεί ο διεθνής τραπεζικός αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης / αυτοτελώς εργαζόμενου. Ακολούθως, θα πρέπει να επισυναφθεί η δήλωση λογιστή, η οποία να επιβεβαιώνει τη μείωση κύκλου εργασιών ή το ποσοστό πληρότητας μαζί με βεβαίωση λογαριασμού (IBAN) και πιστοποιητικό διευθυντών και μετόχων Εφόρου Εταιρειών 2026. Υπογραμμίζεται ότι για σκοπούς άμεσης εξέτασης των αιτήσεων, και έγκαιρης καταβολής της στήριξης, η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί μόνο μια φορά ανά Α.Μ.Ε., (αριθμός μητρώου εργοδότη) και οποιεσδήποτε αλλαγές μετά το πέρας της υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

Μετά την έγκριση της αίτησης, κάθε δικαιούχος εργοδότης θα λάβει συνολικό ποσό επιδότησης (συμπεριλαμβανομένου 15,4% που αφορά τις εισφορές που θα πρέπει να καταβάλει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ο εργοδότης θα πρέπει να δηλώσει ολόκληρο τον μισθό στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και να καταβάλει τις εισφορές για ολόκληρο τον μισθό.

Επιπλέον, θα γίνουν και οι ανάλογες αποκοπές/εισφορές που αφορούν τον εργοδοτούμενο. Εκτιμήσεις πάντως από την πλευρά των ξενοδόχων, αναφέρουν ότι αρκετοί θα είναι εκείνοι που θα κάνουν χρήση του Σχεδίου, καθώς η μείωση όπως φαίνεται και από τους αριθμούς είναι σημαντική.