Μεταξύ 25% και 45% κινήθηκαν οι πληρότητες των ξενοδοχείων την περίοδο του Πάσχα, όπως ανέφερε ο Χρίστος Αγγελίδης, Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, σημειώνοντας ότι η κατάσταση με τις ακυρώσεις και τις μειωμένες κρατήσεις παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια.

Ο κ. Αγγελίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι η κίνηση στα ξενοδοχεία την περίοδο του Πάσχα ήταν περιορισμένη, τουλάχιστον όσον αφορά την τοπική αγορά. «Ο μέσος σταθμισμένος όρος στις πληρότητες κυμαινόταν μεταξύ 25-45%», είπε, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το Πάσχα δεν είναι παραδοσιακή περίοδος για τους Κύπριους στα ξενοδοχεία. «Προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό ή οικογενειακές συνάξεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτά τα ποσοστά είναι λίγο χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την περίοδο.

Εξάλλου, σημείωσε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν ήδη ανοίξει για τη νέα σεζόν, ενώ μέχρι τις 20 Απριλίου αναμένεται να ανοίξουν όλα.

Ερωτηθείς για το επίπεδο των κρατήσεων για το καλοκαίρι, ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι με τον ρυθμό που κινούνται «είμαστε στην ίδια εικόνα που ήμασταν πριν 5 βδομάδες. Συνεχίζονται κάποιες ακυρώσεις και ο ρυθμός των κρατήσεων δεν είναι τέτοιος που να ανατρέπει την εικόνα προς το καλύτερο».

«Ελπίζουμε ότι θα αυξηθούν σε βαθμό που να ανατρέπουν το επίπεδο των ακυρώσεων», είπε.

Σημείωσε ότι έχει παρατηρηθεί μία μικρή βελτίωση όσον αφορά το επίπεδο ακυρώσεων, «αλλά δεν καταδεικνύεται μεγάλη κινητικότητα στο επίπεδο των κρατήσεων, όπως θα αναμέναμε, μετά από έξι εβδομάδες (πολέμου)».

«Παρουσιάζεται ελαφρώς διαφοροποιημένη η εικόνα μεν, αλλά χωρίς πολλά σημάδια ανάκαμψης», ανέφερε.

«Δυστυχώς συνεχίζονται τα γεγονότα. Παρόλο που δεν είμαστε στο επίκεντρο, επειδή μπήκαμε στο κάδρο, συνεχίζουμε να παραμένουμε. Δεν καταφέραμε να το αποτινάξουμε από πάνω μας», είπε.

Από την πλευρά τους, σημείωσε ότι τα ξενοδοχεία συνεχίζουν τις καμπάνιες τους στα κοινωνικά δίκτυα, με τους διαφημιστές τους, συνεχίζονται και οι διαπροσωπικές επαφές με πολλά ταξίδια των υπεύθυνων πωλήσεων των ξενοδοχείων στο εξωτερικό.

«Η άποψή μας είναι ότι η καμπάνια της Κύπρου ως ένας ασφαλής, φιλόξενος προορισμός με όλα τα καλά που έχει και προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να αποβάλουμε από πάνω μας αυτό που συνέβηκε μία νύχτα», υπογράμμισε.

ΚΥΠΕ