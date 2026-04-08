Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του κυπριακού τουρισμού εμφανίστηκε από το Λονδίνο ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, τονίζοντας ότι, παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, υπάρχουν ενδείξεις πως οι απώλειες μπορεί να είναι μικρότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο κ. Κουμής, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από επαφές με στρατηγικούς συνεργάτες της Κύπρου στη βρετανική αγορά, ανέφερε ότι απαιτούνται συνεχής παρακολούθηση, εβδομαδιαίες αναλύσεις και συγκεκριμένες ενέργειες από το σύνολο του τουριστικού τομέα, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική της φετινής περιόδου.

Όπως είπε, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την Κύπρο, όπως και άλλους προορισμούς της περιοχής. Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις, ιδιαίτερα από τη βρετανική αγορά, επιτρέπουν πιο θετικές εκτιμήσεις σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Μάιο, σημειώνοντας ότι, παρά τα αρνητικά δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων, ο μήνας δεν έχει χαθεί τουριστικά. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν αναμένονται τα περσινά εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία αποτέλεσαν ιστορικό ρεκόρ.

Για τη θερινή περίοδο, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι οι προβλέψεις παραμένουν δύσκολες, καθώς θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την εξέλιξη της γεωπολιτικής έντασης. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί διατηρούν σε σημαντικό βαθμό τα προγράμματά τους για την Κύπρο, κάτι που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό.

Ο κ. Κουμής χαρακτήρισε τον Απρίλιο κρίσιμο μήνα για τη διαμόρφωση της ζήτησης, καθώς, όπως είπε, θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική πορεία της φετινής τουριστικής χρονιάς.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, είπε ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για την προώθηση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, ενώ έχουν προσκληθεί δημοσιογράφοι και influencers από διάφορες χώρες ώστε να δουν από κοντά την πραγματική εικόνα του νησιού και τα πλεονεκτήματά του. Όπως πρόσθεσε, οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η διαχείριση της φετινής χρονιάς απαιτεί αφοσίωση και συστηματική ανάλυση των δεδομένων, καθώς το τουριστικό περιβάλλον παραμένει σύνθετο και ευμετάβλητο.