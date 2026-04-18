Ηχηρό καμπανάκι χτύπησε χθες στα ανώτατα δώματα των αρμοδίων με τον τουρισμό φορέων, αλλά και στους επαγγελματίες του κλάδου. Τα αποτελέσματα που εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με τις αφίξεις Μαρτίου ήταν αναμενόμενα μεν, ανησυχητικά δε. Και αυτό γιατί μετά την πτώση του drone στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου στις αρχές του υπό αναφορά μήνα, ήταν αναμενόμενο ότι αρκετοί θα ήταν εκείνοι που δεν θα επισκέπτονταν το νησί μας, μετά την έκταση που έλαβε το συγκεκριμένο γεγονός στα ΜΜΕ.

Η άμεση εμπλοκή του ονόματος της χώρας μας στις πολεμικές συγκρούσεις, προκάλεσε μεγάλη ζημιά – όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος – και πλέον επείγει ο συντονισμός και η άμεση λήψη μέτρων, ώστε η ζημιά που έγινε να μην επεκταθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί τότε, ενδεχομένως να μην είναι πλέον αναστρέψιμη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Μάρτιο του 2026, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 61.538 και υποχώρησαν σε 139.198 σε σύγκριση με 200.736 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μεγάλη βουτιά της τάξης του 30,7%. Όσον αφορά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2026, οι αφίξεις τουριστών κατέγραψαν μείωση 8,8%, φθάνοντας στις 407.339, σε σύγκριση με 446.596 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα στοιχεία της Στατιστικής, έδειξαν ότι το Μάρτιο χάσαμε ολοκληρωτικά τους τουρίστες από το Ισραήλ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο (από 28.353 τουρίστες τον Μάρτιο του 2025 σε 1.537 τον Μάρτιο του 2026 καταγράφοντας μείωση -94,6%). Όσο δε για τις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της χώρας μας, το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε πτώση -25,6% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, η Γερμανία -6,7% και η Πολωνία -11,2%.

Κουμής: Ο κλάδος έδειξε ανθεκτικότητα

Σε χαιρετισμό του χθες στην 1η συνεδρία του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ με θέμα «Η επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό», ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι ο παγκόσμιος τουρισμός έχει εισέλθει σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός, έφερε αισιοδοξία και αναζωπύρωσε τις κρατήσεις στους πληγέντες προορισμούς. Παρά τις αρνητικές συνέπειες, η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του τομέα τα προηγούμενα χρόνια δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξίας», επισήμανε.

Πέραν των πιο πάνω, ο υφυπουργός Τουρισμού επιδίωξε στην ομιλία του να αναδείξει τη σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία, λέγοντας ότι ο τομέας συνεισφέρει σημαντικά γύρω στο 5-10% στο ΑΕΠ της Ένωσης και στηρίζει περίπου 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι ο τουριστικός τομέας επέδειξε αύξηση που υπερβαίνει τα προ της πανδημίας επίπεδα. Ο κ. Κουμής συνέχισε, αναφέροντας ότι η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να υιοθετήσει την πρώτη στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο συντονισμένη, πιο ανθεκτική, αλλά πάνω απ’ όλα, μια τουριστική πολιτική έτοιμη για το μέλλον σε επίπεδο ΕΕ.

Υπάρχουν αποθέματα καυσίμων

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος μιλούσε στην ίδια Σύνοδο Υπουργών, υπογράμμισε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με τις οποίες τα διαθέσιμα καύσιμα για αερομεταφορές στην ΕΕ επαρκούν μόνο για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις συστηματικών ελλείψεων καυσίμων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Ευρώπη», Εξήγησε ότι «η Ευρώπη διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα οποία μπορούν να διατεθούν, εάν χρειαστεί, σε συντονισμό με την αγορά», πρόσθεσε. Αναγνώρισε, πάντως, ότι ήδη υπάρχουν συνέπειες στις αερομεταφορές, λόγω της κρίσης στον ανεφοδιασμό καυσίμων, που έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των τιμών, και, συνεπώς στην αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, στη μείωση του ενδιαφέροντος των επιβατών, αλλά και στην ακύρωση ορισμένων δρομολογίων.

Παράταση στην αδειοδότηση

Υπενθυμίζεται ότι προχθές Πέμπτη, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νομοσχέδιο που δίνει νέα παράταση, στη δυνατότητα εξασφάλισης άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη είπε ότι οι παρατάσεις για μη αδειοδοτημένη λειτουργία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας δεν λύνουν το πρόβλημα. «Είχαμε πει να μπει τέρμα σε αυτή τη φιλοσοφία με τις παρατάσεις, δεν βοηθά κανέναν και δημιουργεί συγκριτικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, με την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου να παραμένει μη αδειοδοτημένη», είπε. Σημείωσε ότι η Επιτροπή επιχείρησε με πρόταση νόμου να δημιουργήσει ένα «ειδικό καθεστώς νομιμοποίησης των ξενοδοχειακών μονάδων». Ωστόσο, όπως είπε, το Υφυπουργείο την απέρριψε, επιμένοντας «πεισματικά» με παρατάσεις.

Αγωνία από ΑΚΕΛ, που ζητά αντίδραση

Την ίδια ώρα, πάντως, το ΑΚΕΛ εξέπεμψε κραυγή αγωνίας για την τουριστική βιομηχανία. Μιλώντας από την Αγία Νάπα, στα πλαίσια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου σημείωσε ότι «υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση μέσα στους πρωταγωνιστές της τουριστικής βιομηχανίας, ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση είναι μεν προς την σωστή κατεύθυνση αλλά είναι ανεπαρκέστατα και ότι χρειάζεται να ληφθούν περισσότερα.

Ακόμα, λέχθηκε πως χρειάζεται να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός αναφορικά με το πως αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σε βάθος χρόνου και πως ξαναδημιουργούμε μια δυναμική στον κυπριακό τουρισμό, ο οποίος όντως έχει πληγεί από την κατάσταση που υπάρχει στη περιοχή και από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε σε σχέση με τον επηρεασμό της Κύπρου από τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο». Όπως είπε ο κ. Στεφάνου, «κατά τη διάρκεια της συζήτησης έχουν εκφραστεί παράπονα και κριτικές προς την κατεύθυνση της Κυβέρνησης, γιατί δεν ενημερώνει ούτε και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που έχουν πρωταγωνιστές και εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία και πως αυτό θα πρέπει να γίνει γιατί φυσιολογικά οι πρωταγωνιστές αυτοί γνωρίζουν όσο κανένας άλλος την κατάσταση και πως θα μπορούσαν τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν».