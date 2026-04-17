Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του.

Σε χαιρετισμό του κατά την πρώτη συνεδρία του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ, με θέμα την επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό, ο Κώστας Κουμής σημείωσε ότι η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός έφερε αισιοδοξία και αναζωπύρωσε τις κρατήσεις στους πληγέντες προορισμούς, χωρίς όμως να αναιρεί τη γενικευμένη αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το παγκόσμιο τουριστικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις των διαδοχικών κρίσεων, η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του τομέα κατά τα προηγούμενα χρόνια δημιουργεί μια βάση αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Αναδεικνύοντας τη σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο Υφυπουργός είπε ότι ο τομέας συνεισφέρει περίπου 5% έως 10% στο ΑΕΠ της Ένωσης και στηρίζει γύρω στα 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η τουριστική δραστηριότητα έχει ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η έντονη ανάκαμψη του τουρισμού ανέδειξε και νέες προκλήσεις, όπως η περιβαλλοντική πίεση που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, οι αυξημένες απαιτήσεις στις υποδομές και τα φαινόμενα υπερτουρισμού που παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές.

Παρά τα προβλήματα αυτά, ο Κώστας Κουμής εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη του παγκόσμιου τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος έχει αποδείξει την ικανότητά του να αντέχει ακόμη και σε περιόδους αλλεπάλληλων κρίσεων.

Ο Υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι η Κυπριακή Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τουρισμό, αναγνωρίζοντας τόσο τη στρατηγική του αξία όσο και την αυξημένη έκθεσή του σε εξωτερικούς κραδασμούς, όπως η γεωπολιτική αστάθεια, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Όπως είπε, η σημερινή συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να υιοθετήσει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, εξέλιξη που – όπως ανέφερε – σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο συντονισμένη, πιο ανθεκτική και περισσότερο προσανατολισμένη στο μέλλον τουριστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επικείμενη στρατηγική αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου, πιο ανταγωνιστικού και χωρίς αποκλεισμούς τουριστικού μοντέλου, πλήρως ευθυγραμμισμένου με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρώπης, με στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τουρισμού απέναντι στις κρίσεις.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η άτυπη υπουργική συνάντηση θα προσφέρει ουσιαστική πολιτική καθοδήγηση και θα συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής.

Ο Κώστας Κουμής ευχαρίστησε ακόμη τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα για την παρουσία του, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την ενεργό συμμετοχή και τη διαρκή συνεργασία τους στην προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον τουρισμό.