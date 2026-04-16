Οι επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου ευελπιστούν ότι οι διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν πολύ σύντομα θα επιβεβαιωθούν, ώστε το ταχύτερο να αναστραφεί η αρνητική εικόνα στις κρατήσεις τουριστών για διακοπές στην Κύπρο τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, ακόμα και αν ο πόλεμος τερματιστεί τις επόμενες λίγες μέρες και επανέλθει σταδιακά η ομαλότητα στην περιοχή, κάποιες από τις δυσάρεστες επιπτώσεις στον τουρισμό είναι πολύ δύσκολο να διαγραφούν και μοιάζει αδύνατο να επαναληφθεί η περσινή χρονιά με τα ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα από τον τουρισμό.

Κι αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου, ένα σημαντικό μέρος των Ευρωπαίων ταξιδιωτών κάνει τις επιλογές του από τις αρχές της άνοιξης. Και φέτος, η περίοδος αυτή συνέπεσε με την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν και τα αντίποινα του ιρανικού καθεστώτος σε χώρες της Μέσης Ανατολής, δημιουργώντας μια εικόνα εμπόλεμης και επικίνδυνης περιοχής, την οποία προφανώς θέλουν να αποφύγουν, ακόμα και τώρα με την εύθραυστη εκεχειρία, εκταομμύρια τουρίστες.

Την πιο πάνω απαισιόδοξη, εν μέρει, εικόνα επιβεβαιώνουν και οι πληροφορίες που δημοσίευσε χθες το Reuters, βάσει των οποίων μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων που σχεδίαζαν διακοπές φέτος το καλοκαίρι στη Μεσόγειο επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι πέρσι χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία και αποφεύγουν χώρες της Μέσης Ανατολής, περιλαμβανομένης της Κύπρου.

Επιπλέον, χθες, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA), Χρίστος Χρίστου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 30% τον Μάρτιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και δυστυχώς, παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Απριλίου και τον Μάιο.

Κερδίζουν Ισπανία και Πορτογαλία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters-ΑΠΕ, η Ισπανία και η Πορτογαλία καταγράφουν αυτή την περίοδο άνοδο στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων, καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες αποφεύγουν προορισμούς που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και γύρω από αυτήν.

Οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ισπανία για το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων ⁠transit, αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση στις 2 Απριλίου, ενώ οι αναζητήσεις ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 28%, σύμφωνα με την πλατφόρμα ψηφιακού μάρκετινγκ ταξιδιών Sojern, την οποία επικαλείται το Reuters.

Η Πορτογαλία, από πλευράς της, κατέγραψε αύξηση 21% στις κρατήσεις πτήσεων, με τις αναζητήσεις ξενοδοχείων να αυξάνονται κατά 16%.

Η εταιρεία ταξιδιωτικών δεδομένων Mabrian κατέγραψε υποχώρηση του ενδιαφέροντος για προορισμούς στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο και μια ανοδική τάση για τη νότια – δυτική Μεσόγειο, με την Ισπανία -η οποία ανταγωνίζεται τη Γαλλία για τη θέση του πιο δημοφιλούς τουριστικού προορισμού- να ωφελείται περισσότερο από τη μετατόπιση προτιμήσεων των ταξιδιωτών.

Αντίθετα, η ανατολική Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, η οποία «έπαιξε» στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ όταν ένα drone έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στις 2 Μαρτίου και έσπευσαν για την προστασία της πολεμικά πλοία από Ελλάδα, Γαλλία και άλλες χώρες, έχει πληγεί από κύμα ακυρώσεων.

Ο ισπανικός όμιλος Exceltur αναθεώρησε προς το πάνω τις προβλέψεις του για τις αφίξεις στην Ισπανία, μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. «Οι καλοκαιρινές διακοπές σχεδιάζονται μήνες νωρίτερα. Καθώς πολλοί προορισμοί που προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών επηρεάζονται από τον πόλεμο, ένα σημαντικό μέρος αυτού του φαινομένου ασφαλούς καταφυγίου ήδη υλοποιείται σε αγορές και κρατήσεις για την Ισπανία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Exceltur, Όσκαρ Περέλι.

Έως και 181 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τη Μέση Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο ετησίως. Η Ισπανία δέχθηκε αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων πέρυσι.

Η Exceltur προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η τουριστική δραστηριότητα της Ισπανίας θα αυξηθεί κατά 2,5% σε πραγματικούς όρους φέτος, φτάνοντας τα 227 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη 2,4% και την περσινή αύξηση 2,1%. Εκτιμά επίσης ότι οι τουρίστες που αλλάζουν τον προορισμό του ταξιδιού τους θα μπορούσαν να αποφέρουν επιπλέον 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο του κλάδου φέτος.

Η κύρια ένωση ξενοδόχων της Ισπανίας, Cehat, αναμένει ότι τα ποσοστά πληρότητας δωματίων θα αυξηθούν έως και 3% αυτό το καλοκαίρι. «Οι τουρίστες επιλέγουν προορισμούς όσο γίνεται μακριά από τις ζώνες συγκρούσεων στη Μεσόγειο για τις καλοκαιρινές οικογενειακές τους διακοπές», δήλωσε ο πρόεδρος της Cehat, Χόρχε Μαρισάλ.

Οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τη χωρητικότητά τους, με σχεδόν 6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις τον Απρίλιο σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με το επίσημο τουριστικό πρακτορείο Turespaña, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις πτήσεις να είναι από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Από την άλλη, οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και οι περαιτέρω διαταραχές για τους ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων σε κόμβους διαμετακόμισης της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να περιορίσουν τα κέρδη, προειδοποίησε η Exceltur.

Παρένθεση το Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων

Στο πλαίσιο χθεσινής συνέντευξης διάσκεψης του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA), με την ευκαιρία της Έκθεσης TRAVEL EXPO CYPRUS 2026, ο αντιπρόεδρος Χρίστος Χρίστου είπε ότι κάποιες αερογραμμές έχουν μειώσει τις πτήσεις τους για το καλοκαίρι, επειδή επηρεάζονται από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Σε σχέση με τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο, ο κ. Χρίστου ανέφερε, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ότι «ο εισερχόμενος τουρισμός αυτή τη στιγμή υποφέρει», σημειώνοντας ότι τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά 30% σε σχέση με την αύξηση κατά 10% που υπολογιζόταν ότι θα υπήρχε πριν από τον πόλεμο. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου πήγε «σχετικά καλά» λόγω του Καθολικού και του Ορθόδοξου Πάσχα, είπε. «Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου παρουσιάζει σημαντική μείωση, το ίδιο και ο Μάιος και σίγουρα θα επηρεαστεί αρκετά η φετινή σεζόν», τόνισε.