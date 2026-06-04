Στα 2 δισ. ευρώ αναμένεται να φτάσει το σύνολο των εισπράξεων της Lamda Development από τις πωλήσεις κατοικιών και οικοπέδων στο έργο του Ελληνικού, από την έναρξη της ανάπλασης έως και το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με παρουσίαση της εταιρείας τον Μάιο του 2026, μόνο για το τρέχον έτος προβλέπονται εισπράξεις ύψους 600 εκατ. ευρώ, παρά το «κενό» που καταγράφηκε για ορισμένους μήνες, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, στον σχεδιασμό και την προώθηση νέων κατοικιών στην αγορά.

Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές που προέκυψαν στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιανουάριο του 2025.

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες για την κατασκευή των υποδομών και των κτιρίων της ανάπλασης αναμένεται να αγγίξουν το 1,64 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026, καθώς τα περισσότερα έργα της πρώτης φάσης βρίσκονται ήδη σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Ο πύργος κατοικιών Riviera Tower έχει φτάσει στον 48ο όροφο, από τους 50 συνολικά, ενώ με γοργούς ρυθμούς προχωρά και το εμπορικό κέντρο Riviera Galleria, στο παραλιακό μέτωπο του ακινήτου, το οποίο υλοποιείται από τη ΜΕΤΚΑ. Η λειτουργία του εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2027.

Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εισέλθει σε φάση λειτουργίας και το αθλητικό συγκρότημα του Ελληνικού, με την επωνυμία The Ellinikon Sports Park, το οποίο κατασκευάζεται από την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-Aktor.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ανοιχτή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, ανοιχτό στίβο 400 μέτρων με 1.070 θέσεις θεατών, στίβο ρίψεων, έξι γήπεδα ποδοσφαίρου, δύο ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και δύο γήπεδα τένις.

Παράλληλα, θα διαθέτει κτήριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων, προσφέροντας φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών. Πρόκειται για επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να πλαισιωθεί από πρόσθετα γήπεδα και υποδομές σε δεύτερη φάση.

Σταθερή πρόοδος καταγράφεται και στο έργο της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος, ένα από τα βασικά έργα υποδομής της ανάπλασης.

Στο επίκεντρο της ανάπτυξης παραμένουν τα οικιστικά έργα. Η Lamda Development δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γειτονιά Little Athens, όπου αναπτύσσεται σειρά νέων συγκροτημάτων κατοικιών.

Συνολικά, μαζί με τα ακίνητα στο παραλιακό μέτωπο, η εταιρεία έχει διαθέσει στην αγορά 986 κατοικίες, συνολικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μέση αξία περίπου 1,9 εκατ. ευρώ ανά ακίνητο.

Στα ακίνητα αυτά περιλαμβάνονται και οι υπερπολυτελείς βίλες Cove Villas, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία. Στις αναπτύξεις του παραλιακού μετώπου έχουν διατεθεί συνολικά 315 οικιστικές μονάδες, με ποσοστό απορρόφησης 100%.

Συγκεκριμένα, οι μονάδες αυτές περιλαμβάνουν 173 κατοικίες στον Riviera Tower, 27 βίλες στο The Cove Villas και 115 κατοικίες στο The Cove Residences. Στην περιοχή Little Athens έχουν διατεθεί 671 κατοικίες, με ποσοστό απορρόφησης 85%.

Από τα οικιστικά έργα συνολικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ, η Lamda Development είχε εισπράξει έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026 έσοδα 1,1 δισ. ευρώ, από προκαταβολές, κρατήσεις και σταδιακές αποπληρωμές βάσει οροσήμων ολοκλήρωσης επιμέρους εργασιών.

Μαζί με τα υπόλοιπα έργα και τις σχετικές συμφωνίες, όπως οι πωλήσεις οικοπέδων, οι συνολικές εισπράξεις της Lamda έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026 ανέρχονταν σε 1,53 δισ. ευρώ.

Από τις 3 Ιουνίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την έκδοση ομολόγου ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας. Το ύψος του κουπονιού αναμένεται να γίνει γνωστό αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Το νέο ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη και πρόωρη αποπληρωμή προγενέστερου ομολόγου ύψους 320 εκατ. ευρώ, που είχε εκδώσει η Lamda το 2020. Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ που αναμένεται να αντλήσει η εταιρεία θα καλύψουν άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες του ομίλου.

Capital.gr