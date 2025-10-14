Επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων άνω των €5 δισ. προωθούνται εντός της έκτασης του Ελληνικού, με το πρόγραμμα εργασιών να εντείνεται το επόμενο διάστημα και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Υπολογίζοντας και τα έργα της Lamda Development, το σύνολο των παρεμβάσεων πλησιάζει τα €10 δισ..

Συμφωνία Lamda–ION. Η Lamda σύναψε συμφωνία με τον όμιλο ION για τη δημιουργία της «Πολιτείας». Η Lamda θα εισπράξει €450 εκατ., ενώ η ION θα αποκτήσει στρατηγική συμμετοχή 2% στη Lamda (ίδιες μετοχές). Παράλληλα, η ION θα επενδύσει €1,5 δισ. για επιχειρηματικό και οικιστικό συγκρότημα στο βόρειο τμήμα, πλησίον της Λ. Βουλιαγμένης. Προβλέπεται δόμηση 250.000 τ.μ. ( 200.000 τ.μ. κατοικίες και 50.000 τ.μ. γραφεία), καθώς και αμφιθέατρο 1.000 θέσεων. Ολοκλήρωση: 2030. Η συμφωνία καλύπτει το τμήμα που προοριζόταν για εγκατάσταση επιχειρήσεων, το οποίο είχε μείνει «ορφανό» μετά τη μη υλοποίηση μνημονίων με Πειραιώς και Eurobank.

IRC Hard Rock–ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σε πλήρη εξέλιξη το Integrated Resort Complex με προϋπολογισμό €1,5 δισ. και ολοκλήρωση το 2028. Περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5* (23.700 τ.μ.), χώρο ψυχαγωγίας με εστιατόρια και λιανική, κέντρο πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 10.500 θέσεων και καζίνο 15.000 τ.μ.. Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Δύο ξενοδοχεία TEMES–Lamda. Η κοινοπραξία 70%–30% υλοποιεί επένδυση €500 εκατ. με δύο μονάδες εκατέρωθεν του παραλιακού μετώπου, συνολικής δυναμικότητας >300 δωματίων, πλαισιωμένες από 60–70 παραθεριστικές κατοικίες. Το χρονοδιάγραμμα έχει μετατεθεί: λειτουργία προς το τέλος του 2028 (αρχικά καλοκαίρι 2027).

Πύργος μικτής χρήσης Brook Lane–Lamda. Επένδυση ≥€500 εκατ. ( Brook Lane 70%, Lamda 30%), που έχει επηρεαστεί από την απόφαση του ΣτΕ για τον ΝΟΚ και ανασχεδιάζεται. Θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο, branded διαμερίσματα και επιπλωμένες κατοικίες με υπηρεσίες φιλοξενίας. Παράδοση: 2029.

Σύμπλεγμα επενδύσεων Γ. Προκοπίου. Σε στάδιο σχεδιασμού παρεμβάσεις δομήσιμης επιφάνειας 100.000 τ.μ.: εκπαιδευτικό ίδρυμα με Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών, κατοικίες προς ενοικίαση, γραφειακοί χώροι, σχολείο πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας για αλλοδαπούς κατοίκους και ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Επιπλέον, τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα (CGS) θα αναπτύξουν νέο σχολικό συγκρότημα σε έκταση μισθωμένη για 30 έτη με δικαίωμα παράτασης 30 ετών.

Trade Estates (Όμιλος Φουρλή). Προβλέπεται έως το 2028 η ολοκλήρωση εμπορικού πάρκου 30.000 τ.μ. στην επιχειρηματική–εμπορική ζώνη, παραπλεύρως του The Ellinikon Mall. Επένδυση €70 εκατ. με ΙΚΕΑ 12.000 τ.μ. (περίπου 40% της επιφάνειας) και τα υπόλοιπα 18.000 τ.μ. κατανεμημένα σε 7–9 αλυσίδες (1.000–1.500 τ.μ. ανά κατάστημα).

