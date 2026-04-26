Την περασμένη Πέμπτη η Βουλή συμπλήρωσε την 5ετή θητεία της και αυτοδιαλύθηκε, ενόψει των εκλογών της 24ης Μαΐου, όπου θα εκλεγούν οι 56 νέοι βουλευτές.

Κατά την τελευταία συνεδρία της Βουλής, η Πρόεδρος της, Αννίτα Δημητρίου, έκανε έναν αδρομερή απολογισμό του έργου της.

Όπως είπε, κατά την παρελθούσα περίοδο ψηφίστηκαν πέραν των 1.000 νομοσχεδίων, πέραν των 250 προτάσεων νόμου, ενώ εγκρίθηκαν πέραν των 280 κανονισμών για όλους τους κρίσιμους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, εκπαιδευτικούς, εργασιακούς και άλλους τομείς.

Σημείωσε ακόμη ότι οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές πραγματοποίησαν συνολικά 3.102 συνεδριάσεις, ενώ η Ολομέλεια της Βουλής συνήλθε σε 181 συνεδρίες. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, πρόσθεσε, οι βουλευτές και βουλεύτριες συνέταξαν και υπέβαλαν προς τα Υπουργεία 2.286 γραπτές ερωτήσεις και έλαβαν από την εκτελεστική εξουσία 1.877 επίσημες απαντήσεις.

Επίσης, ανάφερε ότι, ασκώντας τις εξουσίες της, η Βουλή προέβη σε επτά συνταγματικές τροποποιήσεις και νομοθέτησε τέσσερις κορυφαίες μεταρρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δημόσια Υπηρεσία, τη Δικαστική Εξουσία και τη Φορολογία.

Με βάση, λοιπόν, την Προέδρο της, η απελθούσα Βουλή παρήγαγε ουσιαστικό έργο, προώθησε πολλές και σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις και ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή της.

Αν και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η απελθούσα Βουλή ήταν η καλύτερη στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντούτοις μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρουσίασε έργο, νομοθέτησε για δύσκολα θέματα, επέδειξε τις απαιτούμενες συγκλίσεις, διαχειρίστηκε με την αναγκαία συναίνεση ακανθώδη ζητήματα και γενικά είχε μια καλή θητεία.

Το ερώτημα, τώρα, είναι τι Βουλή θα έχουμε την επόμενη 5ετία. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, η νέα Βουλή πιθανόν θα έχει περισσότερα κόμματα, σίγουρα πολλούς νέους βουλευτές και ίσως πρόσωπα με ιδιόρρυθμες απόψεις και αμφιλεγόμενες ικανότητες για τη θέση του βουλευτή.

Αυτό το μείγμα ιδιαιτεροτήτων της νέας Βουλής, ανησυχεί όλους.

Και αυτό, γιατί οι πολίτες δεν θέλουν μια Βουλή που να είναι συνεχώς σε κόντρα με την Κυβέρνηση, να μην συμφωνεί μεταξύ της και να μην παράγεται κοινοβουλευτικό έργο.

Η Βουλή θα πρέπει να είναι παραγωγική, να χαρακτηρίζεται από συγκλίσεις, να συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τις παραγωγικές τάξεις του τόπου, να νομοθετεί με σοβαρότητα και να “κόβει δρόμο” για το καλό της κοινωνίας. Ειδικά, σήμερα, που η χώρα θα πρέπει να κινηθεί προς μια νέα εποχή, πιο απαιτητική, πιο ανταγωνιστική και πιο πολύπλοκη.

Αν η νέα Βουλή δεν κινηθεί πάνω σ’ αυτές τις γραμμές και καταστεί πεδίο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων και εστία παράθεσης κάθε ιδεοληψίας, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα θα είναι μεγάλο, γιατί ούτε η κυβέρνηση και ο κ. Χριστοδουλίδης θα έχουν εκπροσώπηση στη νέα Βουλή για να προωθούν για έγκριση τα νομοσχέδια τους. Οπότε, μιλάμε για μια νέα Βουλή που μπορεί να εξελιχθεί σε Πύργο της Βαβέλ!

Αυτά δεν τα λέμε για να υποβάλουμε στους ψηφοφόρους τι να ψηφίσουν, αλλά για να επισημάνουμε ορατούς κινδύνους που διακρίνονται από τώρα.

Αν τα όσα βλέπουμε και ακούμε προεκλογικά, μεταφερθούν αύριο και στα έδρανα της Βουλής, τότε οι κίνδυνοι θα γίνουν πραγματικότητα. Και μπορεί διάφορα κόμματα και διάφοροι υποψήφιοι να απολαμβάνουν το διαφαινόμενο νέο κοινοβουλευτικό σκηνικό, οι σώφρονες, όμως, πολίτες, ανησυχούν για την αυριανή Βουλή και τον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας μας