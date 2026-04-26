Τις μέρες που στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν όλοι οι αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αρχηγοί από χώρες της Μέσης Ανατολής, και συζητούσαν πολύ σοβαρά ζητήματα στενότερης συνεργασίας, ειρηνικής και αμυντικής, στις κατεχόμενες περιοχές ο εγκάθετος «υπουργός εξωτερικών» του κατοχικού καθεστώτος, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, έκανε δηλώσεις για το ύψωμα της Πύλας.

Είναι τ/κ έδαφος έλεγε, και «λόγω παθητικής πολιτικής, η γη που μας ανήκει θεωρήθηκε ως ουδέτερη ζώνη». Η αμφισβήτηση της νεκρής ζώνης, που παραχωρήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στους στρατούς, αμφισβητείται σε πολλές περιοχές από το κατοχικό καθεστώς. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημά τους. Πώς θα αρπάξουν περισσότερο έδαφος.

Όπως έκαναν στα Στροβίλια από το 2000, τώρα στρέφουν το «ενδιαφέρον» τους στην Πύλα, που είναι το τελευταίο χωριό που έμεινε δικοινοτικό μετά την εισβολή και προβάλλεται για την δήθεν ειρηνική συνύπαρξη. Λέω δήθεν και δεν το εξηγώ, όλοι ξέρουμε γιατί.

Στην Πύλα η νέα κρίση ξέσπασε όταν ο κατοχικός στρατός προχώρησε μέσα στη νεκρή ζώνη, τοποθέτησε τουρκική σημαία και ψευδοαστυνομικούς να κάνουν περιπολίες αρπάζοντας ουσιαστικά έκταση τεσσάρων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές (τα καταγράφει ο Κώστας Βενιζέλος στο πολιτικό ρεπορτάζ), ειδικά με την ένταση που προκαλούν με τη γεωργική γη στη Δένεια, την Αυλώνα και αλλού.

Τις μέρες που στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, η Κυπριακή Δημοκρατία άνοιγε νέους ορίζοντες στις διεθνείς και περιφερειακές σχέσεις της και στη θέση της στην Ευρώπη, φιλοξενώντας ακόμα και τον υποστηριζόμενο από την Τουρκία Πρόεδρο της Συρίας Αλ-Σαράα (ή Αμπού Μοχάμαντ αλ-Γκολάνι, όπως ήταν το ψευδώνυμό του), στις κατεχόμενες περιοχές το κατοχικό καθεστώς παραχωρούσε άλλες 53 «υπηκοότητες» συνεχίζοντας τον παράνομο εποικισμό και το διεθνές έγκλημα πολέμου.

Τις ίδιες μέρες Τουρκοκύπριοι πολιτικοί διαμαρτύρονταν διότι η Τουρκία απαγόρευσε την είσοδο στον ακαδημαϊκό και καλλιτέχνη Σενίχ Τσαβούσογλου, καταγγέλλοντας την τουρκική πρακτική να χαρακτηρίζονται τρομοκράτες όσοι εκφράζουν απόψεις που δεν αρέσουν στον Ερντογάν. Κατάγγελλαν ως απαράδεκτη τη λίστα απαγορευμένων που έχει η Τουρκία για Τουρκοκύπριους, που θεωρεί τις απόψεις τους «επικίνδυνες».

Τις ίδιες μέρες ο Τουρκοκύπριος «βουλευτής» Χασάν Τατσόι, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ρωτούσε τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, ποια συγκεκριμένα βήματα προτίθεται να κάνει το ΣτΕ για την άρση των περιορισμών στο εμπόριο, τις μετακινήσεις και τη διεθνή εκπροσώπηση των Τ/κ. Επίσης κατάγγελλε, ο Τατσόι, ότι οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζουν ρητορική μίσους και αναφέρθηκε σε επιθέσεις σε τζαμιά σε Λεμεσό, Λάρνακα και Επισκοπή, καθώς και σε καταγγελίες για φθορές οχημάτων και επιθέσεις κατά Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές.

Την ημέρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεχόταν 24 ηγέτες χωρών της Ευρώπης στη μαρίνα Αγίας Νάπας και συζητούσαν την στρατιωτική τους συνεργασία σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, στο κατεχόμενο λιμάνι της Κερύνειας και στο λιμάνι της Αμμοχώστου αγκυροβολούσαν ένα τουρκικό υποβρύχιο και μια τουρκική τορπιλάκατος και καλούσαν τους Τουρκοκύπριους να τα επισκεφθούν να τα θαυμάσουν.

Όταν, λοιπόν, ο Τουφάν Ερχιουρμάν δηλώνει πως θέλει λύση του Κυπριακού αλλά δεν θα κάνει καμιά συζήτηση χωρίς την Τουρκία, όταν οι Τουρκοκύπριοι πολίτες και πολιτικοί αποθρασύνονται και απαιτούν από τους Ελληνοκύπριους τα πάντα, ακόμα και τη ψυχή τους, για να ανταποκριθούν σε μια κάποια διευθέτηση που θα διασφαλίζει την ειρήνη, όταν καταγγέλλουν την διεθνή απομόνωση τους πιστεύοντας πως θα αρθεί επειδή τους στηρίζει η Τουρκία και δεν διερωτώνται γιατί παραμένουν στην παρανομία επί 52 χρόνια, ας λάβουν υπόψη ότι έχουν και οι Ελληνοκύπριοι πού να στραφούν για να στηρίξουν την ύπαρξή τους. Όχι μόνο επειδή έχουν με το μέρος τους το διεθνές δίκαιο, αλλά και επειδή παρά τα τουρκικά εμπόδια κατάφεραν να σταθούν όρθιοι και σήμερα να είναι ένα αξιόλογο μέλος μιας μεγάλης δύναμης όπως είναι η ΕΕ.

Είναι θέμα επιλογών μάλλον. Όπως ακριβώς περιγράφονται πιο πάνω με συγκεκριμένα γεγονότα. Από τη μια η κατοχή και η παρανομία με τις συνέπειες της και από την άλλη, η ευημερία εντός της Ευρώπης. Οι Τουρκοκύπριοι επιλέγουν να ασχολούνται με ένα φυλάκιο στο ύψωμα της Πύλας ή της Αυλώνας (φωτο).