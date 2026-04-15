Δεν φαίνεται να αναπληρώνονται οι απώλειες από τις ακυρώσεις των τουριστικών κρατήσεων για το προσεχές καλοκαίρι, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των επαγγελματιών του ξενοδοχειακού κλάδου.

Παρά το γεγονός ότι οι ακυρώσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί, εντούτοις ο ρυθμός των κρατήσεων παραμένει αισθητά μειωμένος, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν τη σύγκλιση νέας σύσκεψης, σε συνέχεια της προηγούμενης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς όπως υποστηρίζουν, έχουμε ήδη μπει στον Απρίλιο, τα δεδομένα παραμένουν δύσκολα και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ενημέρωση των ξένων όσον αφορά στην πραγματική κατάσταση στη χώρα μας.

Οι ενέργειες, σημειώνεται, θα πρέπει να κινούνται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Πρώτο, στο ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής προορισμός, η ζωή συνεχίζεται κανονικά και δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Σε δεύτερο στάδιο, πρέπει να υπενθυμίσουμε στους τουρίστες, αλλά ταυτόχρονα και στους tour operators, πόσο ελκυστικός προορισμός είναι το νησί μας. Η όλη εκστρατεία, ενημέρωσης και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, προστίθεται, πρέπει να ενταθεί άμεσα.

Από την πλευρά τους, τα ξενοδοχεία συνεχίζουν τις καμπάνιες τους στα κοινωνικά δίκτυα με τους διαφημιστές τους, συνεχίζονται και οι διαπροσωπικές επαφές με πολλά ταξίδια των υπεύθυνων πωλήσεων των ξενοδοχείων στο εξωτερικό. Η καμπάνια της Κύπρου, ως ένας ασφαλής, φιλόξενος προορισμός με όλα τα καλά που έχει και προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επισημαίνεται.

Μιλώντας στον «Φ», ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης σημείωσε ότι το ανησυχητικό φαινόμενο που παρατηρείται αυτή τη στιγμή είναι ο αισθητά μειωμένος ρυθμός κρατήσεων για το καλοκαίρι.

Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι και άλλες χώρες είναι πίσω στις κρατήσεις σε σχέση με πέρσι, όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ωστόσο η Κύπρος έχει μείνει αρκετά πιο πίσω και αυτό ασφαλώς οφείλεται στο γεγονός ότι το όνομα της χώρας μας έχει εμπλακεί άμεσα στις πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με ορισμένες ταξιδιωτικές οδηγίες που είχαν εκδοθεί από αριθμό χωρών και το γεγονός ότι η πτώση του drone στις Βρετανικές Βάσεις έλαβε ευρείας κάλυψης σε ολόκληρη την Ευρώπη με εικόνες να παρελαύνουν καθημερινά από τους τηλεοπτικούς δέκτες, συνέτειναν στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα.

Αναφορικά με την πληρότητα των ξενοδοχείων κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι κινήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με το μέσο ποσοστό να κυμαίνεται μεταξύ 25% και 45%. Χαρακτηριστικά, επισήμανε ότι πέρσι οι πληρότητες βρίσκονταν στο 60-70%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν αγγίξει και το 80%, απόρροια της εξαιρετικής χρονιάς του 2024, η οποία συνεχιζόταν και το 2025. Αυτή η πορεία σήμερα έχει ανακοπεί, με αποτέλεσμα οι πληρότητες να κινούνται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ανέφερε, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το Πάσχα δεν είναι παραδοσιακή περίοδος για τους Κύπριους στα ξενοδοχεία. «Προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό ή οικογενειακές συνάξεις», ανέφερε.

Το ειδικό σχέδιο για απασχόληση

Aναφορικά με το ειδικό σχέδιο στήριξης της απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα, ο κ. Αγγελίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα τύχει αξιοποίησης από μεγάλη μερίδα των ξενοδόχων, καθότι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 60% του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υπενθυμίζεται ότι το Ειδικό Σχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας θα καλύπτει όλα τα ξενοδοχεία που ήταν σε λειτουργία για την περίοδο 1/4/2026 – 30/4/2026.

Δικαιούχες επιχειρήσεις θα είναι όσες έχουν μείωση ή προβλεπόμενη μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 ή πληρότητα κάτω του 60%. Επιδότηση θα δικαιούνται μέχρι και το 80% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. Κατά την περίοδο επιδότησης, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει επίδομα επί του μηνιαίου μισθού του ύψους 30% με μέγιστο ποσό τα €1324 και ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει το υπόλοιπο του μισθού.

Όπως εξήγησε ο κ. Αγγελίδης, τα στοιχεία θα ετοιμαστούν από τον λογιστή της επιχείρησης και θα επιβεβαιωθούν από εγκεκριμένο ελεγκτή.