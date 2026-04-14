Ολοένα και περισσότερο επενδύουν στον εγχώριο τουρισμό οι φορείς της Πάφου τα τελευταία χρόνια. Σε αυτά τα πλαίσια ανακοίνωσαν πρόσφατα και τη νέα παγκύπρια διαφημιστική εκστρατεία για μικρής διάρκειας διακοπές στην Πάφο για την Πασχαλινή περίοδο. Με τις ενέργειες αυτές των επαγγελματιών του τουρισμού, η Πάφος προσδοκεί να περάσει το μήνυμα σε όλους τους μόνιμους κατοίκους Κύπρου για εσωτερικό τουρισμό και να δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες εγχώριους επισκέπτες να επισκεφτούν την Πάφο το Πάσχα και να ζήσουν μοναδικές στιγμές.

Προσπάθεια που αν λάβουμε υπόψη τις αντίστοιχες της περασμένης διετίας, βρίσκει ευήκοα ώτα στο εσωτερικό. Και που καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντική ειδικά φέτος, με τις δυσκολίες που προκαλεί η περιφερειακή σύρραξη στον εισαγόμενο τουρισμό.

