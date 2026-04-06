Η Τράπεζα Κύπρου, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ανακοινώνει μια νέα στοχευμένη πρωτοβουλία στήριξης, με σκοπό να ενισχύσει τον κλάδο και να συμβάλει στην τόνωση της κυπριακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβραβεύει τους πελάτες της για άλλη μια φορά, προσφέροντας στους κατόχους καρτών της Τράπεζας Κύπρου τη δυνατότητα να κερδίσουν πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής σε όλα τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία.

Επιβράβευση με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής

Για κάθε πληρωμή διαμονής από 6 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2026, με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο «ανταμοιβή», οι πελάτες επωφελούνται με:

X5 βαθμούς σε όλες τις διαμονές κατά τη διάρκεια της ενέργειας

Η μέγιστη επιβράβευση καθορίζεται στα €50 για όλη τη διάρκεια της ενέργειας.

Για να λαμβάνετε το όφελος, η πληρωμή πρέπει να γίνεται απευθείας στο ξενοδοχείο κατά το check-in ή το check-out και όχι μέσω τρίτου παρόχου.

«Με αυτή την πρωτοβουλία, παραμένουμε πιστοί στην αποστολή μας, αφήνοντας το δικό μας αποτύπωμα στην κυπριακή κοινωνία. Επιβραβεύουμε έμπρακτα τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, ενώ παράλληλα στηρίζουμε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας: την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Σε μια περίοδο που ο κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις, η Τράπεζα Κύπρου παραμένει σταθερά δίπλα στις κυπριακές επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενισχύοντας την εγχώρια τουριστική δραστηριότητα», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια Καταναλωτικής Τραπεζικής, Ειρήνη Γρηγορίου.

Δείτε τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο εδώ.