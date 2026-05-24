Έτοιμες να αντιδράσουν δυναμικά είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με αφορμή την προωθούμενη νομοθεσία από την Επιτροπή, που αφορά τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups).

Μέσω της συγκεκριμένης νομοθεσίας ενδεχομένως να επηρεαστεί το καθεστώς των εργαζομένων που απασχολούνται εκτός της χώρας καταγωγής τους. Η παλιά πρόταση Οδηγίας είχε κατατεθεί το 2004 και προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Ονομάστηκε Οδηγία Μπολκεστάιν από τον Ολλανδό τότε Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Φριτς Μπολκεστάιν, που την προωθούσε. Μετά από σημαντικές τροποποιήσεις, η τελική οδηγία εγκρίθηκε το 2006.

Ήδη, η νέα Οδηγία συζητήθηκε στις Βρυξέλλες, ξυπνώντας στους συνδικαλιστές τις μνήμες της διάσημης Οδηγίας του 2004. Είναι θέμα χρόνου να δούμε εάν οι αντιδράσεις θα μπλοκάρουν τη νέα προσπάθεια.

Ε.ΠΑ