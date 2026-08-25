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Πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.

Η ζωή του Δημήτρη Κόκκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US».

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας.

Δυστυχώς ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε μετά από γενναία μάχη δυο ετών.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας



Γεννημένος στις 14 Δεκεμβρίου 1968, ήταν γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.

Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο γνωστός ερμηνευτής μπήκε από νεαρή ηλικία στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου. Η μέχρι τώρα διαδρομή του περιλαμβάνει σπουδαίες συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής, όπως η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα και η Λίτσα Γιαγκούση, ενώ φυσικά έχει μοιραστεί τη σκηνή και με τον πατέρα του.

Η προσωπική του δισκογραφική πορεία εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1994 με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Διαδόσεις». Ο δίσκος, σε μουσική και στίχους του Φοίβου, σημείωσε μεγάλη επιτυχία ξεπερνώντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, επίδοση που του χάρισε τον χρυσό τίτλο. Από το συγκεκριμένο άλμπουμ ξεχώρισαν αμέσως και έγιναν επιτυχίες τα τραγούδια:, «Αυτά τα χείλια», «Διαδόσεις».

Το μεγάλο καλλιτεχνικό «μπαμ» ήρθε τον Νοέμβριο του 1995 με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του, με τίτλο «Συνείδηση». Η δημιουργική σύμπραξη με τον Φοίβο συνεχίστηκε, αποφέροντας έναν πλατινένιο δίσκο που ξεπέρασε τα 60.000 αντίτυπα και εκτόξευσε τη δημοφιλία του. Μέχρι σήμερα, τα τραγούδια αυτού του δίσκου παραμένουν διαχρονικά αγαπημένα στο κοινό: «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση», «Ανεμώνα».



Η δισκογραφική πορεία του Δημήτρη Κόκοτα γνώρισε τεράστια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των ’00s. Το 1997 κυκλοφόρησε με το άλμπουμ «Αχαριστία» το οποίο έγινε χρυσό από την πρώτη εβδομάδα και αργότερα πλατινένιος σε Ελλάδα και Κύπρο, ξεπερνώντας τα 80.000 αντίτυπα, ενώ αποτέλεσε και την τελευταία του συνεργασία με τον Φοίβο.

Την επόμενη χρονιά, το 1998, ο τραγουδιστής ένωσε τις δυνάμεις του με τον Νίκο Καρβέλα για τον δίσκο «Για μένα». Η επιτυχία ήταν άμεση, καθώς έγινε χρυσός από την πρώτη μέρα και πλατινένιος σε μόλις δεκαπέντε ημέρες, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις χάρη σε κομμάτια όπως το ομώνυμο τραγούδι, το «Στο ‘χω πει», ο «Παλιοχαρακτήρας» και το «Για πάντα».

Η επιτυχημένη πορεία συνεχίστηκε το 1999 με το άλμπουμ «Σε ρεύματα αντίθετα», σε μουσική Γιώργου Θεοφάνους και στίχους Πάνου Φαλάρα, το οποίο έγινε σύντομα χρυσός δίσκος και έβγαλε μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες όπως το «Είσαι γυναίκα ουρανός», τα «Παντού σημάδια σου» και το «Μήνυμα γραπτό».

Ακολούθησε το 2000 ο έκτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Έχω φύγει», ο οποίος βασίστηκε σε συνεργασίες με ποικίλους δημιουργούς, όπως ο Valentino, ο Στράτος Διαμαντής, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης και η Εύη Δρούτσα.

Τα επόμενα χρόνια ο καλλιτέχνης συνέχισε να κυκλοφορεί νέα δουλειά σχεδόν ετήisios, παρουσιάζοντας το 2002 τον έβδομο δίσκο «Ολόψυχα δικός σου» σε μουσική Κώστα Μηλιωτάκη, το 2003 το άλμπουμ «Ένα» σε συνεργασία με τον Γιάννη Καραλή, το 2004 την «Απρόσμενη αγάπη» σε συνεργασία με τον Ανδρέα Κομπόση, και τέλος, το 2007, τον δέκατο δίσκο της καριέρας του με τίτλο «Άμα δε σε δω απόψε».

iefimerida.gr, huffingtonpost.gr