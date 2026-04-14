Παρά το γεγονός πως παραμένει το περιβάλλον αβεβαιότητας, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε πλήγμα στο τουρισμό, οι φορείς της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες τους μήνες αιχμής. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου (ΕΤΑΠ), που ετοίμασε πλούσιες δράσεις για το 2026 με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, αλλά και την πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στη μάχη για προσέλκυση μεγαλύτερων ροών τουριστών μπαίνει το επόμενο διάστημα και δυναμική καμπάνια της περιοχής, η οποία έφερε αποδεδειγμένα αποτελέσματα τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων Αγία Νάπα και Πρωταράς ένωσαν δυνάμεις.

Η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, όπως αναφέρθηκε στον «Φ», δίδει ιδιαίτερη σημασία στη συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία προβολής της επαρχίας στο εξωτερικό. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για τη νέα εκστρατεία, η οποία θα στοχεύσει, μεταξύ άλλων, σημαντικές τουριστικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Ελβετία. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε και πέρυσι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, και συμμετοχή της ΕΤΑΠ, των τοπικών δήμων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, της Hermes Airports και της Τράπεζας Κύπρου, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, τη σημασία της συλλογικής δράσης για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της επαρχίας.

Αν και καταγράφονται ακυρώσεις και αυτόν τον μήνα, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων, των κέντρων αναψυχής και των καταστημάτων σε Αγία Νάπα και Πρωταρά ανοίγουν όπως προγραμμάτισαν. Μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένεται πως όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και οι χώροι εστίασης θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την τουριστική δραστηριότητα της επαρχίας.

Η κινητικότητα αυτή συνδέεται και με την εορταστική περίοδο του Πάσχα, κατά την οποία η περιοχή διαχρονικά προσελκύει αρκετούς ντόπιους επισκέπτες. «Η επαρχία αποτελεί ιδανικό προορισμό και αυτήν την περίοδο, καθώς προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό εμπειριών, από εκκλησιαστικές παραδόσεις στην ενδοχώρα μέχρι βόλτες στη φύση και τη θάλασσα, με το Κάβο Γκρέκο ν’ αποτελεί έναν από τους βασικούς πόλους έλξης για επισκέπτες κάθε ηλικίας», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, Γιώργος Τοφινής. Σημείωσε, ακόμη, πως «η άνοιξη δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για δραστηριότητες, περιπάτους και εξερεύνηση, ενισχύοντας την εικόνα της επαρχίας ως προορισμού πέραν της καλοκαιρινής περιόδου».

Όπως εξήγησε ο κ. Τοφινής το φετινό Σχέδιο Δράσης της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου επενδύει στην εξωστρέφεια. «Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη νέα ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας, όπως αυτό έχει καθοριστεί από την ΕΤΑΠ εντός του 2025. Στόχος της εξωστρέφειας είναι η ανάδειξη της επαρχίας Αμμοχώστου ως ενός σύγχρονου, ολόχρονου και πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στο μοντέλο ήλιος και θάλασσα, αλλά προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες, πολιτισμό, φύση και δραστηριότητες για κάθε επισκέπτη», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΠ έχει ήδη συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, όπως αυτές στο Βελιγράδι και το Βερολίνο, ενώ παράλληλα έλαβε μέρος σε roadshow στην Πολωνία, το οποίο διοργανώθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Οι ενέργειες αυτές απέδωσαν, όπως ανέφερε ο κ. Τοφινής, θετικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τις ήδη ισχυρές σχέσεις που υπάρχουν με αγορές του εξωτερικού, σε μια σημαντική χρονική συγκυρία.

Παράλληλα, στην περιοχή φιλοξενούνται διοργανωτές ταξιδιών, δημοσιογράφοι, travel bloggers και influencers από το εξωτερικό, σε μια προσπάθεια περαιτέρω προβολής και προώθησης της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά.

«Endless Sun» και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας

Όπως προαναφέρθηκε δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα και φέτος στις προσπάθειες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου από την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών πέραν της καλοκαιρινής περιόδου.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το πρόγραμμα «Endless Sun», το οποίο απευθύνεται στους επισκέπτες κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Το πρόγραμμα προσφέρει οργανωμένες εμπειρίες στην ενδοχώρα της επαρχίας, όπως εκδρομές, συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Τοφινή, είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο για την περίοδο Νοέμβριο 2026-Μάρτιο 2027, σε συνεργασία και με τους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Σημαντικός πυλώνας των δράσεων είναι και η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας, ως βασικού στοιχείου της τουριστικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται γαστρονομικές διαδρομές, όπως αυτές που αναπτύσσονται στη Σωτήρα, τη Δερύνεια και άλλα δημοτικά διαμερίσματα της επαρχίας, οι οποίες περιλαμβάνουν επισκέψεις σε καλλιέργειες, εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών εδεσμάτων και επαφή με τοπικά προϊόντα όπως το κολοκάσι, η φράουλα, το καρπούζι. Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται και εκστρατεία προβολής της γαστρονομίας της επαρχίας, με στόχο την ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής ως προορισμού αυθεντικών γεύσεων.

Επιστρατεύουν την τεχνητή νοημοσύνη

Σημαντικό εργαλείο αποτελεί και η χρήση της τεχνολογίας, με την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου ν’ αναφέρει πωςεπενδύει δυναμικά στην ψηφιακή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Γι’ αυτό δίδεται βαρύτητα στην αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων, όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες, η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, τα QR codes σε σημεία ενδιαφέροντος και το τελευταίας τεχνολογίας AI Chat Bot που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την ελεύθερη επαρχία Αμμόχωστου, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της ως σύγχρονος και έξυπνος τουριστικός προορισμός.

Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων γι’ αυτό το έτος είναι και η ψηφιοποίηση διαδρομών σ’ ολόκληρη την επαρχία, η οποία θα επιτρέψει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν την περιοχή μέσα από ενιαίους ψηφιακούς χάρτες και διαδραστικό περιεχόμενο. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί διαδικτυακό κυνήγι θησαυρού στο Πάρκο Γλυπτικής της Αγίας Νάπας, που αναμένεται να προσφέρει μια πρωτότυπη και διαδραστική εμπειρία, ιδιαίτερα ελκυστική για οικογένειες με παιδιά.

Βαρύτητα δίδεται και στη βιωσιμότητα, με έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Η πεζοπορία, τα μονοπάτια της φύσης και η προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού, μέσα από τη διαμόρφωση υποδομών και συνεργασιών με διεθνείς φορείς, ενισχύει, όπως αναφέρει η ΕΤΑΠ, την προσπάθεια για προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα. Παράλληλα, δράσεις όπως η δημιουργία bike friendly σημείων στον Πρωταρά και η ενίσχυση του πρασίνου, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της εμπειρίας των επισκεπτών.

Κομβικής σημασίας, σύμφωνα με τον κ. Τοφινή, είναι και η συμμετοχή της, για πρώτη φορά, σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στόχο έχει την ανάδειξη και αναβάθμιση της περιοχής Αμμοχώστου ως ελκυστικό καταδυτικό προορισμό. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Deep Connections, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος και αποτελείται από μια σύμπραξη φορέων από την Κύπρο και την Κρήτη. Όπως αναφέρει ο κ. Τοφινής, πρώτιστο μέλημα για την ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, «αποτελεί η συνεργασία και η πρόοδος της επαρχίας, πάντα μέσα από τις συνέργειες με τους δύο Δήμους και με όλους τους φορείς της περιοχής».