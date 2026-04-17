Σημαντική μείωση στις τουριστικές αφίξεις κατέγραψε η Κύπρος το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας να αποτυπώνουν επιβράδυνση της τουριστικής κίνησης και έντονη επιδείνωση τον Μάρτιο, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 περιορίστηκαν στις 407.339, σε σύγκριση με 446.596 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας πτώση 8,8%.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφηκε τον Μάρτιο, όταν οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 61.538 και διαμορφώθηκαν στις 139.198, έναντι 200.736 τον Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας βουτιά 30,7%.

Οι βασικές αγορές και ο σκοπός ταξιδιού

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε την κυριότερη αγορά τουρισμού για τον Μάρτιο του 2026, καθώς οι αφίξεις από τη χώρα αντιστοιχούσαν στο 32,9% του συνόλου ή σε 45.763 επισκέπτες.

Ακολούθησαν η Πολωνία με 12,6% και 17.604 αφίξεις, η Γερμανία με 10,8% και 14.999 αφίξεις, καθώς και η Ελλάδα με 6,5% και 9.009 αφίξεις.

Ως προς τον σκοπό ταξιδιού, το 65,7% των επισκεπτών που έφθασαν στην Κύπρο τον Μάρτιο δήλωσαν ότι ταξίδεψαν για διακοπές, το 19,8% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και το 14,3% για επαγγελματικούς λόγους.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2025, το ποσοστό όσων επισκέφθηκαν την Κύπρο για διακοπές ήταν υψηλότερο, στο 69,4%, ενώ για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς είχε διαμορφωθεί στο 15,7% και για επαγγελματικούς λόγους στο 14,7%.

Μείωση και στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Την ίδια ώρα, υποχώρηση καταγράφηκε και στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό. Τον Μάρτιο του 2026 ανήλθαν σε 133.034, έναντι 145.940 τον Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας επίσης μείωση 8,8%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου ήταν η Ελλάδα με ποσοστό 32,4% ή 43.068 ταξιδιώτες, το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,9% ή 13.131 ταξιδιώτες, η Ιταλία με 4,7% ή 6.304 και η Γερμανία με 4,5% ή 5.961.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάρτιο ήταν κυρίως οι διακοπές σε ποσοστό 72,5%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι αντιστοιχούσαν στο 22,6%, οι σπουδές στο 3,9% και οι άλλοι λόγοι στο 1%.

Ο πόλεμος και το πλήγμα στην εικόνα της Κύπρου

Η επιδείνωση των επιδόσεων συνδέεται με τις εξελίξεις στην περιοχή μετά την έναρξη της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η Κύπρος, σε μικρή γεωγραφική απόσταση από το Ιράν, επηρεάστηκε άμεσα από το κλίμα ανασφάλειας που διαμορφώθηκε διεθνώς.

Στις αρχές Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, επίθεση με drone Shahed σε βρετανική ναυτική βάση στο νησί προκάλεσε νέο κύμα ανησυχίας και ακυρώσεων ταξιδιών, ενώ ξένες κυβερνήσεις εξέδωσαν ταξιδιωτικές οδηγίες αποφυγής της περιοχής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Λευκωσία επιχειρεί να αξιοποιήσει τη διοργάνωση της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς την Κύπρο ως ασφαλή προορισμό.

Η Σύνοδος της ΕΕ ως μήνυμα ασφάλειας

Η Κύπρος, ως ασκούσα την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα φιλοξενήσει τους 27 ηγέτες της Ένωσης στις 23 και 24 Απριλίου, αρχικά στην Αγία Νάπα και στη συνέχεια στη Λευκωσία.

Για την κυπριακή πλευρά, η Σύνοδος δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό διπλωματικό γεγονός, αλλά και μια ευκαιρία προβολής της χώρας ως ασφαλούς και πλήρως λειτουργικού τουριστικού προορισμού.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής δήλωσε στο Politico ότι η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος στην Κύπρο συνιστά, πάνω απ’ όλα, ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή Δημοκρατία και μπορεί να μεταφέρει ακόμη ισχυρότερα το μήνυμα ότι η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του συνδέσμου τουριστικών πρακτόρων ACTTA, Αντώνης Ορθοδόξου, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σύνοδος θα λειτουργήσει ως αφετηρία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ξένων επισκεπτών προς την Κύπρο.

Πλήγμα από τα ακριβά αεροπορικά εισιτήρια

Πέρα από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, πρόσθετες πιέσεις προκαλεί και η άνοδος στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, ορισμένα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από τις Βρυξέλλες ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, εξέλιξη που επιβαρύνει σημαντικά την προσβασιμότητα της Κύπρου, μιας χώρας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αεροπορικές συνδέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ακόμη ότι ο σχεδιασμός για πρόσθετες πτήσεις προς τις Βρυξέλλες κατά την περίοδο της κυπριακής προεδρίας αναβλήθηκε εξαιτίας του πολέμου, με τις αυξημένες τιμές να χαρακτηρίζονται καταστροφικές για την τουριστική αγορά.

Δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό

Παρά τις προσδοκίες ότι η ευρωπαϊκή Σύνοδος μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της εικόνας της χώρας, οι αρμόδιοι δεν αναμένουν πλήρη αναστροφή των απωλειών.

Ο Κώστας Κουμής παραδέχθηκε ότι τα περσινά αποτελέσματα-ρεκόρ δεν αναμένεται να επαναληφθούν, σημειώνοντας ότι τόσο ο Μάρτιος όσο και ο Απρίλιος έχουν ήδη επηρεαστεί αρνητικά.