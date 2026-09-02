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Στις 29 Αυγούστου ο «Φ» είχε γράψει μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος ότι είχαν προκύψει αμφιβολίες σε σχέση με ορισμένες παραμέτρους για τις οποίες είχε λεχθεί πολλάκις ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν μετά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Οι δυο αυτές βασικές παράμετροι ήταν η αύξηση στο όριο συνταξιοδότησης και η αύξηση στις εισφορές. Οι πληροφορίες του «Φ» ανέφεραν ότι το ζήτημα με τις αυξήσεις των εισφορών είχε μπει σε γκρίζα ζώνη και δεν αποκλειόταν να προκύψει αύξηση σε κάποιο στάδιο.

Το σενάριο αυτό μπορούσε να υλοποιηθεί υπό την εξής προϋπόθεση: Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που θα καταθέσει στη Βουλή η Κυβέρνηση θα υλοποιηθούν σε βάθος πενταετίας. Λόγω των αλλαγών που θα προκύψουν στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί νέα αναλογιστική μελέτη, η οποία θα καταδείξει τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης και θα κρίνει κατά πόσο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει βιώσιμο. Σε περίπτωση που το πόρισμα είναι αρνητικό, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης των εισφορών στο Ταμείο.

Θέμα εισφορών

Προχθές, σε παρουσία του στον Άλφα, ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μελλοντικής αύξησης των εισφορών. Υπενθύμισε ότι είχε απορριφθεί η αρχική ιδέα για περικοπές 5% στις υψηλές συντάξεις για λόγους συνταγματικότητας.

Ως εκ τούτου, με τα νέα δεδομένα θα πραγματοποιηθεί νέα αναλογιστική μελέτη την περίοδο 2031-2032 για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Ταμείου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μαρίνος Μουσιούττας, «διασφαλίζουμε ότι οι συντάξεις θα είναι αυτές που αναφέρουμε. Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε το στοιχείο των εισφορών», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι μέσα από τον διάλογο θα εξευρεθούν συγκλίσεις.

Αύξηση μισθών και ΑΤΑ

Ακολούθησαν χθες νέες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών στο Σίγμα, ο οποίος, όμως, μάλλον μπέρδεψε το τοπίο παρά το ξεκαθάρισε. Συγκεκριμένα, ο Μάκης Κεραυνός ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αύξησης των εισφορών απάντησε: «Αναγκαστικά και αυξάνονται ως συνέπεια της αύξησης της απασχόλησης, της αύξησης των μισθών και του Τιμάριθμου. Το κράτος σήμερα καταβάλλει ένα πολύ σημαντικό ποσό από το πάγιο ταμείο για να πληρώνονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις, το οποίο δεν θα αυξηθεί ή δεν θα αυξηθεί σημαντικά. Επομένως, είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση και δεν θα προκύψει ανάγκη νέας φορολόγησης. Βέβαια, σύμφωνα με την παλαιότερη νομοθεσία, θα πρέπει το 2029 να γίνει μια αναπροσαρμογή των εισφορών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, ο υπουργός Οικονομικών αναφερόταν στις αυξήσεις των εισφορών, οι οποίες είναι απόρροια της αύξησης μισθών και ΑΤΑ και στο ευρύτερο επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας. Ένεκα αυτών, όμως, η αύξηση είναι δεδομένη και αφορά στα ποσά που καταβάλλονται.

Το σημείο όμως που συζητείται στη μεταρρύθμιση δεν είναι το συγκεκριμένο, αλλά η αύξηση του ποσοστού των εισφορών. Επομένως, το ζητούμενο παραμένει κατά πόσο θα επέλθει η αύξηση του ποσοστού, ανεξαρτήτως της όποιας αύξησης μισθών και ΑΤΑ, που θα επιφέρουν αναπόφευκτα αύξηση του ποσού των εισφορών που καταβάλλονται.

Πέραν του πιο πάνω σημείου, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «δεν θα κάνουμε μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που θα βάζει σε ρίσκο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του κράτους».

Πέναλτι 12%

Στο μεταξύ, αύριο Πέμπτη θα λάβει χώρα μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, κατά την οποία μοναδικό θέμα συζήτησης αναμένεται ότι θα είναι το πέναλτι του 12%. Συγκεκριμένα, η κυβερνητική πρόταση που αφορά στην αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12% αναμένεται να τεθεί ξανά προς συζήτηση στην συγκεκριμένη συνεδρία, με στόχο να απαντηθούν οι όποιες ερωτήσεις προκύπτουν από πλευράς κοινωνικών εταίρων.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο υπουργός Εργασίας, σε συνεργασία με τον αναλογιστή και ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να παρουσιάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε σχέση με το πέναλτι του 12%. Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις είχαν κατατεθεί επί υπουργίας Γιάννη Παναγιώτου.

Εξάλλου, σε μια από τις επόμενες συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, αναμένεται να παραστεί και ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, προκειμένου να παρουσιάσει κοστολογημένα τα σενάρια και τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο υπουργός Οικονομικών αναμένεται επίσης να απαντήσει σε ερωτήματα των κοινωνικών εταίρων και να διευκρινίσει πώς θα καλυφθεί το κόστος της μεταρρύθμισης και από ποια κονδύλια.