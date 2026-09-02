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Η συζήτηση για την εσωκομματική διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει, αλλά η εσωκομματική προεκλογική μάχη για το χρίσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας έχει ανοίξει στον ΔΗΣΥ. Όσο και να θέλουν τα στρατόπεδα να κρύψουν προθέσεις και σκέψεις και να μεταφέρουν τη συζήτηση σε ένα κατοπινό στάδιο, η χαρά της μάχης δεν τους αφήνει.

Η χθεσινή μέρα ήταν ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο του ΔΗΣΥ, με την Αννίτα Δημητρίου το πρωί, σε μια εκπομπή, να δηλώνει ότι είναι δεδομένο πως το κόμμα δεν θα στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αβέρωφ, το μεσημέρι, να υποδεικνύει πως, εάν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό με ένα νέο πλαίσιο Γκουτέρες και την προοπτική μιας στρατηγικής συμφωνίας, θα σταθεί δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, άφησε να νοηθεί πως, αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.

Δεν είναι, όμως, μόνο οι τοποθετήσεις τους επί του συγκεκριμένου θέματος. Είπαν και οι δύο πολλά και διάφορα. Με τρόπο προσεκτικό και διπλωματικό. Πίσω, όμως, από κάθε προσεκτικά διατυπωμένη λέξη τους κρύβονται πολλά συνδηλούμενα μηνύματα του ενός προς τον άλλο.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, η οποία ήταν φιλοξενούμενη στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Σίγμα, ερωτήθηκε για την εσωκομματική διαδικασία για το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, λέγοντας ότι δεν έχει ακόμη γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Σημείωσε, ωστόσο, πως κάποια στιγμή το θέμα πρέπει να κλείσει.

Αναφερόμενη στα ονόματα που έχουν ήδη ακουστεί ως πιθανοί εσωκομματικοί υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων η ίδια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης, δήλωσε πως δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες και ότι αυτό είναι θεμιτό. Πρόσθεσε πως «πάνω από όλους μας είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και πάνω από τον Δημοκρατικό Συναγερμό είναι η πατρίδα μας».

Σημείωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, ακόμη και ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο μπορεί κάποιος να εξαγγείλει υποψηφιότητα, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν συντεταγμένα μέσα από τα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Η Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ακόμη ότι, όταν κάποιος αποτελεί μέρος μιας πολιτικής «ομάδας» και «οικογένειας», θα πρέπει να σταθμίζει ποια επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα τόσο την ίδια την παράταξη και τις αρχές που πρεσβεύει όσο και τον τόπο.

Μια αναφορά από μέρους της είχε συγκεκριμένο αποδέκτη. Μίλησε, επίσης, για τον ρόλο που θα έχουν τα μέλη του κόμματος στην επιλογή του υποψηφίου, υπενθυμίζοντας τις αλλαγές που έχουν γίνει στο καταστατικό του ΔΗΣΥ. «Τι πιο δημοκρατικό από το να αποφασίσουν τα μέλη για τον υποψήφιό τους;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα έχει τον δικό του ρόλο και το Πολιτικό Γραφείο.

Κεντροδεξιά συνεργασία αλλά…

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κατά την τοποθέτησή της, μίλησε και για την προοπτική μιας κεντροδεξιάς συνεργασίας. «Πρέπει να υπάρξει κεντροδεξιά συμμαχία. Εμάς αυτή είναι η ταυτότητά μας».

Κατά την ίδια, αυτή είναι η πολιτική πορεία που η παράταξη θεωρεί ότι απέδωσε τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθεί να αποτελεί την κατεύθυνση που χρειάζεται ο τόπος.

Το ζητούμενο, βέβαια, που αιωρείται σε κάθε συζήτηση γύρω από το σενάριο μιας συνεργασίας της κεντροδεξιάς είναι το πώς θα προκύψει αυτή στην πράξη, από τη στιγμή που ο μεν ΔΗΣΥ είναι στην αντιπολίτευση, το δε ΔΗΚΟ στη συμπολίτευση.

Ο Αβέρωφ και οι μπηχτές

Λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση της Αννίτας Δημητρίου ότι το κόμμα δεν θα υποστηρίξει τον Χριστοδουλίδη και θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή του Omega, εξέφραζε, όχι τυχαία προφανώς, τη θέση ότι θα είναι δίπλα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε ενδεχόμενο λύσης του Κυπριακού, παραμερίζοντας την όποια προοπτική προσωπικής υποψηφιότητάς του στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Η ιστορική παράταξη του ΔΗΣΥ, σε ενδεχόμενο ενός στρατηγικού σχεδίου λύσης για το Κυπριακό, θα επιμένει για υποψηφιότητες ή θα στηρίξει αυτόν που κάνει πράξη τον λόγο που υπάρχουμε ως παράταξη;».

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΔΗΣΥ και στις συζητήσεις που έχουν προκύψει, διερωτήθηκε αν το να λέει την αλήθεια αποτελεί υπόσκαψη.

«Είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει δημοσκοπήσεις, να τις διαρρέει και να δίνει τις δικές του ερμηνείες. Σέβομαι τους δημοσκόπους. Αυτό, όμως, που χρειάζεται ο τόπος είναι πολιτικούς που να ενώνονται πίσω από πολιτικές και όχι πίσω από πρόσωπα», είπε.