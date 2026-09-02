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Στα χέρια των Αρχών έπεσε στη Βολιβία ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στο Περού, έπειτα από κοινή επιχείρηση των δύο χωρών με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τον Τζόνσον Σμιτ Κρους, γνωστό ως «Τζον Πούλπο», ο οποίος θεωρείται αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Los Pulpos.

Ο 30χρονος φέρεται να διοικεί περίπου 100 μέλη της συμμορίας, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε εκβιάσεις, απαγωγές και δολοφονίες.

Η αστυνομία του Περού είχε προσφέρει αμοιβή περίπου 126.000 ευρώ για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την περουβιανή αστυνομία, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν με τις διωκτικές αρχές του Περού και της Βολιβίας στις επιχειρήσεις που οδήγησαν τελικά στη σύλληψή του.

La Policía de Bolivia expulsó de su territorio a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y lo entregó a las autoridades peruanas en el CEBAF Desaguadero. pic.twitter.com/p0QH1SnjN9 September 2, 2026

Συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να διαφύγει

Ο Τζόνσον Σμιτ Κρους συνελήφθη το πρωί της Τρίτης σε ακίνητο στη Λα Πας, την πρωτεύουσα της Βολιβίας, την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.

Ο επικεφαλής της βολιβιανής αστυνομίας Αντριάν Άλβαρες τον χαρακτήρισε «στόχο μεγάλης αξίας σε εθνικό επίπεδο», επισημαίνοντας ότι είχε προηγουμένως δράσει στη Χιλή και την Αργεντινή και επιδίωκε να συνεχίσει την εγκληματική του δραστηριότητα στη Βολιβία.

Οι βολιβιανές αρχές ανέφεραν ότι επρόκειτο να απελαθεί μέσα στην ίδια ημέρα και να παραδοθεί στις περουβιανές αρχές.

Policía boliviana anuncia expulsión de cabecilla de "Los Pulpos", Jhonsson Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo"

pic.twitter.com/vv8czQWWJ3 September 1, 2026

Είχε καταδικαστεί σε ισόβια

Ο «Τζον Πούλπο» έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία εμπόρου το 2020, κατά τη διάρκεια ληστείας στην Τρουχίγιο, πόλη του βόρειου Περού στην οποία η συμμορία είχε αναπτύξει έντονη εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, ο 30χρονος φέρεται να είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να αλλάξει την εμφάνισή του και να αποφεύγει την ταυτοποίησή του.

Η σύλληψη του αρχηγού της Los Pulpos έρχεται λίγες ημέρες μετά από νέο αιματηρό περιστατικό στην Τρουχίγιο.

Την Κυριακή, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της απαγωγής επικεφαλής επιχείρησης στον τομέα των μεταλλείων.

Το θύμα της απαγωγής αφέθηκε ελεύθερο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές πίσω από το μακελειό βρισκόταν η συμμορία Los Pulpos.

protothema.gr