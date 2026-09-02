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Ξανά πίσω στην Αστυνομία ο φάκελος της ποινικής υπόθεσης που αφορά την εταιρεία Taxan και τον πρώην βουλευτή και πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο.

Περί τα τέλη του περασμένου Ιουνίου η Αστυνομία είχε σχηματίσει φάκελο με τα ευρήματα του ανακριτικού έργου που κλήθηκε να κάνει, μετά την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Θυμίζουμε ότι η Αρχή είχε καταλήξει (12/9/2025) πως ενδεχομένως να τελέστηκαν ποινικά αδικήματα κατά τη διαδικασία πώλησης της εταιρείας από τον Σιζόπουλο και τους συνεταίρους του σε ξένο επενδυτή, με στόχο την απάλειψη ποσού δανεισμού από τραπεζικό οργανισμό.

Στη συνέχεια, το αστυνομικό Σώμα διαβίβασε τα στοιχεία της συγκεντρωθείσας μαρτυρίας στη Νομική Υπηρεσία. Ωστόσο, τον Αύγουστο η τελευταία έκρινε πως πρέπει να γίνει περαιτέρω ανακριτικό έργο.

Χθες ο «Φ» προσπαθώντας να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης, κι αν αποφασίστηκε να ασκηθούν διώξεις, ενημερώθηκε αρμοδίως ότι «ο φάκελος στα μέσα του Αυγούστου έχει επιστραφεί στην Αστυνομία για επιπλέον ενέργειες».

Υπόθεση απάτης

Με βάση την έρευνα και πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος και τουλάχιστον άλλα τρία πρόσωπα που είχαν εταιρική συμμετοχή στην Taxan ενδεχομένως να διέπραξαν τα αδικήματα της (1) απάτης, (2) της πλαστογραφίας και του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, (3) της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και (4) της συνωμοσίας για καταδολίευση.

Θυμίζουμε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη η Νομική Υπηρεσία κίνησε διαδικασία για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σιζόπουλου, αφού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είχε ολοκληρωθεί η θητεία του στο προηγούμενο κοινοβουλευτικό σχήμα. Το αίτημα άχθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις αρχές του περασμένου Μαρτίου και εγκρίθηκε, με την υπεράσπιση του Σιζόπουλου να μην φέρει ένσταση.

Από το 2017

Η υπόθεση ήδη έχει εξελιχθεί σε σίριαλ, ενώ ερωτήματα εκφράζονται κατά πόσον με την πολυετή καθυστέρηση θα εξυπηρετηθεί ο σκοπός της απονομής δικαιοσύνης, είτε με απαλλαγή των ελεγχόμενων προσώπων, είτε με ενδεχόμενη καταδίκη.

Τα επίμαχα γεγονότα που είναι αντικείμενο της έρευνας σημειώθηκαν το 2017, ενώ σχετική αστυνομική διερεύνηση έγινε και το 2019, οπότε είχε υποβληθεί σχετική καταγγελία.

Η υπόθεση, αν και είδε το φως της δημοσιότητας το 2021 (2/2/21) μέσω δημοσιεύματος μας, θεωρείτο κλειστή για χρόνια. Επανήλθε στο προσκήνιο όταν την κατήγγειλε ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Τα γεγονότα

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος ελέγχεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες διευθετήθηκε προβληματικό δάνειο ύψους €2.581.000 της εταιρείας Taxan Properties Developers Ltd εντός του 2017. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μετόχων της Taxan και της Τράπεζας, η τελευταία θα λάμβανε €1.625.000, ποσό που θα προέκυπτε από την πώληση της εταιρείας σε Ιρακινό επενδυτή και ταυτόχρονα θα διέγραφε €956.000. Η πράξη υλοποιήθηκε στα τέλη του 2017.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ωστόσο, έκανε λόγο για ποινικής υφής ζήτημα που προέκυψε. Αποδείχθηκε, συγκεκριμένα, πως η πραγματική πώληση των μετοχών της Taxan στον Ιρακινό επενδυτή ήταν €2.025.000. Αυτό αποδείχθηκε στη βάση στοιχείων που δηλώθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πολιτογράφησης του Ιρακινού επιχειρηματία. Το ίδιο ποσό έδειξε και έρευνα του Τμήματος Φορολογίας.

Η Τράπεζα όταν το πληροφορήθηκε, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, υπέβαλε παράπονο στην Αστυνομία, καθώς αν γνώριζε το πραγματικό ποσό πώλησης της εταιρείας θα είχε διαφορετική στάση στις διαπραγματεύσεις για διευθέτηση του προβληματικού δανείου.

Το έγγραφο

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αποκάλυψε στις 12/9/2025 η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο κ. Σιζόπουλος είχε γνώση του πραγματικού ποσού πώλησης της Taxan με βάση έγγραφο που υπογράφει ο ίδιος ο βουλευτής.

Το έγγραφο αυτό το είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025. Ο κ. Σιζόπουλος είχε τοποθετήσει την υπογραφή του σε ντοκουμέντο, το οποίο τον παρουσιάζει να έχει γνώση για το συμβόλαιο των €2.025.000 ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου του 20217.

Η έρευνα του 2019

Η Αστυνομία είχε κάνει ακόμη μια έρευνα για την ίδια υπόθεση. Είχε διαβιβάσει φάκελο στη Νομική Υπηρεσία τον Αύγουστο του 2019. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2020 το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αποφάσισε να μην ασκήσει οποιεσδήποτε διώξεις. Την υπόθεση είχαμε φέρει στο φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά στις 2/2/2021 μέσω ρεπορτάζ μας σε ιστοσελίδα.

Ο Σιζόπουλος δηλώνει ότι ο ίδιος είναι θύμα απάτης

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος με κατηγορηματικό τρόπο αρνείται ανάμειξη σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Σε διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις του μετά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (9/25), αλλά και στις δυο διαδικασίες στο Ανώτατο Δικαστήριο που έγιναν τον περασμένο Μάρτιο για άρση της βουλευτικής του ασυλίας, οι τοποθετήσεις του ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.

Είπε πως εξαπατήθηκε από έναν εκ των υπόλοιπων τριών συνεταίρων του στην Taxan, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ποτέ το πραγματικό ποσό πώλησης των μετοχών της εταιρείας σε Ιρακινό επενδυτή. Επέμεινε ότι ο ίδιος είχε καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία το 2019, κι αφού πρώτα αντιλήφθηκε την απάτη.

Σε επισημάνσεις για το έγγραφο που αποκάλυψε ο «Φ» και το οποίο παρουσίαζε γνώση του για το πραγματικό ποσό πώλησης, είπε ότι υπάρχουν απαντήσεις και πως θα τις δώσει την κατάλληλη στιγμή. Όταν είχε ερωτηθεί επίμονα στο ΡΙΚ για το θέμα του εγγράφου που είχε φέρει στο φως ο «Φ», είχε αναφέρει ότι «δεν μπορώ να αποκαλύψω τα στοιχεία και τα πλεονεκτήματά μου».

Να σημειωθεί, ακόμη, ότι ο κ. Σιζόπουλος δεν έφερε ένσταση στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ο δικηγόρος του Χρίστος Τριανταφυλλίδης αιτιολογώντας αυτή τη θέση, είχε πει για τον πελάτη του: «Θέλει να ευκολύνει την απονομή της δικαιοσύνης. Δεν έχει να κρύψει απολύτως τίποτα. Και όπως θα δείτε από το περιεχόμενο της αίτησης, η υπόθεση το 2019 είχε ξεκινήσει με παραπονούμενο τον κ. Σιζόπουλο αναφορικά με τα γεγονότα που τώρα του καταλογίζονται».