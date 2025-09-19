Ντοκουμέντα που αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ» ανατρέπουν χθεσινές δηλώσεις του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ και νυν βουλευτή, Μαρίνου Σιζόπουλου, σε χθεσινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ σε σχέση με την γνωστή υπόθεση του δανείου της Taxan.

Πρόκειται για αλληλογραφία μεταξύ εκπροσώπου της Taxan και λειτουργού της Τράπεζας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για διευθέτηση του χρέους της εταιρείας προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Πρώτον, αυτή η αλληλογραφία δείχνει ότι από πλευράς μετόχων της Taxan, μεταξύ των οποίων και ο κ. Σιζόπουλος, ειπώθηκε στον τραπεζικό οργανισμό πως οι μετοχές της εταιρείας πωλήθηκαν σε Ιρακινό επενδυτή έναντι €1.600.000, που είναι το ψευδές τίμημα πώλησης, σύμφωνα με το καταπελτικό (για τον ίδιο τον βουλευτή και τους πρώην συνεταίρους του) πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Δεύτερον, η αλληλογραφία, που εξασφάλισε και αποκαλύπτει ο «Φ» στο παρόν δημοσίευμα, παρουσιάζει το Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ), δηλαδή, τον κ. Σιζόπουλο, να διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις επαφές με την Τράπεζα για διευθέτηση του χρέους.

Αυτά τα δυο σημεία προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες για το ακριβές των δηλώσεων του κ. Σιζόπουλου στην χθεσινή εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση». Πιο συγκεκριμένα, ο τελευταίος διατύπωσε τη θέση χθες το πρωί πως στην τράπεζα διαβιβάστηκε το πωλητήριο έγγραφο με το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της εταιρείας, δηλαδή τα €2.025.000, κι ότι ο ίδιος δεν διαβουλεύτηκε με την τράπεζα. Τίποτα από όλα αυτά, όμως, δεν επιβεβαιώνεται μέσα από τα έγγραφα που εξασφαλίσαμε.

Το περιεχόμενο

Ποιο είναι, όμως, το ακριβές περιεχόμενο της επίμαχης αλληλογραφίας; Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2017 έναν μήνα πριν από την τελική συμφωνία για διευθέτηση του χρέους της Taxan, τότε στέλεχος του τμήματος ανάκτησης εταιρικών οφειλών της Τράπεζας απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα καταγράφοντας ξεκάθαρα ότι από πλευράς μετόχων της εταιρείας προβλήθηκε η θέση πως οι μετοχές πωλήθηκαν έναντι €1.600.000 (ψευδές τίμημα).

Επιπλέον, ο αξιωματούχος της τράπεζας αναφέρεται σε τηλεφωνική επαφή που είχε ο κ. Σιζόπουλος με την κ. Μ.Π., η οποία κατά τον επίδικο χρόνο ήταν Διευθύντρια Ανάκτησης Εταιρικών Οφειλών της τράπεζας για συγκεκριμένες πόλεις της Κύπρου.

Παραθέτουμε αυτούσιο το περιεχόμενο του e-mail χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση στο κείμενο: «Παρακαλούμε όπως μας δοθεί αντίγραφο του διαβατηρίου του εν λόγω επενδυτή (σ.σ. που αγόρασε τις μετοχές της Taxan). Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί το θέμα του τιμήματος πώλησης. Αν το ολικό ποσό είναι €1.600.000 (όπως αναφέρεις) από πού θα προέλθει το επιπρόσθετο ποσό των €25.000 δηλ. σύνολο €1.625.000 προς διευθέτηση των υποχρεώσεων της Taxan με την … (το οποίο έχει αναφερθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία του κου Σιζόπουλου με την Μ. Π…); Ποια έξοδα (και τι ποσό αυτών) θα ανακύψουν για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης; Θα πληρωθούν από τον επενδυτή; Δεν θα συμπεριληφθούν (τα εν λόγω έξοδα) στο συνολικό τίμημα πώλησης; Εφόσον ακόμη δεν έχει υπογραφεί οποιοδήποτε προσύμφωνο ή προσχέδιο συμφωνίας, παρακαλώ όπως έστω μας αποσταλεί Draft αυτού (το υπογεγραμμένο θα απαιτηθεί σε μετέπειτα χρονικό σημείο)».

Πρόσωπο που παρουσιάζεται να ενεργούσε για λογαριασμό των μετόχων της Taxan, εμφανίζεται στην ίδια αλληλογραφία να βεβαιώνει πως το ποσό της αγοραπωλησίας είναι το €1.600.000.

Και δεύτερο έγγραφο

Πέραν τούτου έγγραφα που έχουμε στην κατοχή μας και αφορούν τη συμφωνία μετόχων της Taxan με την Τράπεζα, επιβεβαιώνουν πως έναν μήνα αργότερα από το πιο πάνω ηλεκτρονικό μήνυμα και συγκεκριμένα στις 25/10/2017, υπεγράφη συμφωνία για διευθέτηση του δανείου.

Αυτή η συμφωνία, όπως αναφέρει και το έγγραφο, έγινε στη βάση του ποσού του €1.600.000, όσο ήταν και το φερόμενο ως ψευδές τίμημα πώλησης των μετοχών της Taxan. Επιπλέον, η εμπιστευτική συμφωνία μεταξύ μετόχων της Taxan και της Τράπεζας φέρει σε ευδιάκριτο σημείο υπογραφή και μονογραφή του κ. Σιζόπουλου.

Τι ακριβώς δήλωσε

Πάντως, χθες ο κ. Σιζόπουλος ενώπιον των δημοσιογράφων του ΡΙΚ που παρουσιάζουν την εκπομπή, Σταύρου Κυπριανού και Σταυριανής Κωνσταντίνου, ανέφερε επί λέξει: «Άρα η τράπεζα γνώριζε ότι η πώληση έγινε στα €2.025.000. Άρα, λοιπόν, δεν υπήρχε θέμα να παραπλανήσουμε την τράπεζα». Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Εγώ μιλώ ξεκάθαρα. Είχα οποιαδήποτε εμπλοκή στην πώληση του δανείου; Εγώ δεν έκανα διαβούλευση με την τράπεζα».

Το πόρισμα

Θυμίζουμε πως, σύμφωνα με έρευνα και πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος και τουλάχιστον άλλα τρία πρόσωπα που είχαν εταιρική συμμετοχή στην Taxan ενδεχομένως να διέπραξαν τα αδικήματα της (1) απάτης, (2) της πλαστογραφίας και του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, (3) της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και (4) της συνωμοσίας για καταδολίευση. Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της Αρχής οι μέτοχοι της Taxan πώλησαν σε Ιρακινό επενδυτή τις μετοχές της εταιρείας τους έναντι του ποσού των €2.025.000 για να διευθετήσουν χρέος που είχαν ως μέτοχοι της εταιρικής οντότητας σε τράπεζα. Από τον κ. Σιζόπουλο και άλλους μετόχους δηλώθηκε ότι η τιμή πώλησής ήταν στο €1.600.000. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, ο τραπεζικός οργανισμός στην προκειμένη, δεν θα έκανε διευθέτηση του δανείου με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε πως ήταν άλλη η τιμή πώλησης της Taxan. Για την ακρίβεια η Αρχή κάνει λόγο για εξαπάτηση της τράπεζας: «…η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου)». Επιπλέον, στο πόρισμα της Αρχής σημειώνεται ότι «η Τράπεζα προέβη σε Καταγγελία στην Αστυνομία για τον λόγο ότι είχε εξαπατηθεί καθώς εάν γνώριζε ότι οι μετοχές της ΤΑΧΑΝ πωλήθηκαν έναντι του ποσού των €2.025.000, δεν θα προέβαινε στη διαγραφή του ποσού των €956.900».

Οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας

>> Το Τμήμα Φορολογίας επέβαλε φορολογία που προέκυπτε από το πραγματικό ποσό πώλησης των μετοχών της Taxan (€2.025.000). Σχετικό έγγραφο αποκάλυψε ο «Φ» το περασμένο Σάββατο. Όπως γνωρίζουμε, από την πράξη για της αγοραπωλησίας της Taxan υπάρχουν ακόμη οφειλές που υπερβαίνουν τις €10.000.

>> Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αρνήθηκε να παραδώσει το πόρισμα της έρευνας στον κ. Σιζόπουλο, κάτι το οποίο ανέφερε χθες ο τελευταίος.

>> Η Αστυνομία σε παλιότερη έρευνά της για την ίδια υπόθεση είχε διαβιβάσει φάκελο στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2019. Όπως πληροφορούμαστε, εγειρόταν ακόμη και ζήτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Σιζόπουλου. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2020 το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αποφάσισε να μην ασκήσει διώξεις.

>> Σε περίπτωση που η Γενική Εισαγγελία κρίνει ότι υπάρχει υπόθεση, τότε θα δώσει οδηγίες για εκ νέου ποινική ανάκριση από την Αστυνομία Κύπρου. Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει ερευνητικές και όχι ανακριτικές εξουσίες. Μόνο σε ενδεχόμενη ποινική ανάκριση θα εγερθεί θέμα άρσης βουλευτικής ασυλίας του κ. Σιζόπουλου.

Δεν απάντησε για το έγγραφο ο κ. Σιζόπουλος

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος κλήθηκε χθες επανειλημμένα από τους δημοσιογράφους του ΡΙΚ, την Σταυριανή Κωνσταντίνου και τον Σταύρο Κυπριανού, να απαντήσει για το έγγραφο που αποκάλυψε την Τρίτη ο «Φ» και τον εμφανίζει να έχει γνώση για την πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών της Taxan (4/10/2017 – €2.0025.000) και το οποίο φέρεται να μην αποκαλύφθηκε στην Τράπεζα. Ωστόσο, αρνήθηκε να πει περισσότερα. Σε δυο περιπτώσεις είπε πως υπάρχει απάντηση, αλλά δεν θέλει να την αποκαλύψει. «Δεν θα μπω για ευνόητους λόγους σε λεπτομέρειες γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η διαδικασία η νομική…» απάντησε σε ερώτημα του Σταύρου Κυπριανού. Μεταγενέστερα σε ερώτημα της Σταυριανής Κωνσταντίνου, είπε: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα στοιχεία και τα πλεονεκτήματά μου, πώς θα αντιμετωπίσω…».

Μεταξύ άλλων, είπε πως «η Τράπεζα εξασφάλισε το 125% του δανείου που έδωσε στην Taxan» και γενικότερα δεν αποδέχθηκε ότι υπήρχε εξαπάτηση της τράπεζας. Επανέλαβε τις θέσεις του ότι μέτοχος της Taxan που κατήγγειλε στο ΤΑΕ, ευθύνεται για το ψευδές έγγραφο πώλησης της εταιρείας (€1.600.000) κι απέδωσε στην πλευρά του τελευταίου τις διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα για διευθέτηση του χρέους της Taxan.