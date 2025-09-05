Τα πορίσματα τριών ερευνών θα ανακοινωθούν προσεχώς από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Αυτό προκύπτει από δημοσιογραφικές πληροφορίες, με τις οποίες συνηγορούν και δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες.

Το μεγάλο ερώτημα, ασφαλώς, αφορά τις ανακοινώσεις για τις δυο από τις τρεις έρευνες, αφού η μια εξ αυτών είναι δεδομένο πως αφορά τα όσα καταλογίζονται στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, μέσω του βιβλίου «Κράτος Μαφία» που συνέγραψε ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Σ΄ αυτή την περίπτωση έχει ληφθεί η απαραίτητη μαρτυρία από την ερευνητική ομάδα (λειτουργοί επιθεώρησης) και όπως είναι γνωστό το πόρισμα συντάσσεται και παραδίδεται σταδιακά στην Αρχή ανά κεφάλαιο, στη βάση χρονοδιαγράμματος που τέθηκε.

Διαγραφή €956.000

Ασφαλείς πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως η μια εκ των δυο άλλων ερευνών για την οποία θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις έχει να κάνει με τις καταγγελίες που έγιναν και αφορούν τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, από τον πρώην βουλευτή Γιώργο Βαρνάβα.

Η υπόθεση αφορά την Taxan Properties Developers Limited και τα όσα έθεσε ο κ. Βαρνάβα μέσω καταγγελίας που έκανε στην Αρχή στις 28/3/2023. Η εταιρεία ήταν συμφερόντων του κ. Σιζόπουλου, ενώ Ιρακινός επενδυτής που πολιτογραφήθηκε Κύπριος είχε αγοράσει μετοχές της εν λόγω επιχειρηματικής οντότητας.

Πάντως, οι πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν ότι οι λειτουργοί επιθεώρησης που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, κατέληξαν σε κάποιες διαπιστώσεις σε σχέση με τη διαγραφή χρέους της Taxan. Σ΄αυτό το σημείο εστίασε το ερευνητικό έργο και όχι τόσο στην παραχώρηση υπηκοότητας του επενδυτή. Κατά συνέπεια οι όποιες επισημάνσεις της έρευνας αναμένεται να έχουν να κάνουν με το θέμα του δανείου.

Όπως είχαμε αποκαλύψει στις 2/2/2021, περί το 2017 χρηματοπιστωτικός οργανισμός είχε αποφασίσει να διαγράψει οφειλή ύψους €956.000 από την Taxan Properties Developers Limited, εταιρεία που ήταν συμφερόντων του προέδρου της ΕΔΕΚ.

Η διαγραφή έγινε στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του τραπεζικού οργανισμού και στελεχών της Taxan για διευθέτηση μη εξυπηρετούμενου δανείου της εταιρείας, συνολικού ύψους €2.581.000. Βασική προϋπόθεση για διευθέτηση του χρέους των €2.581 εκατομμυρίων ήταν η άμεση καταβολή €1.625.000. Ποσό που εν τέλει φαίνεται να εξασφαλίστηκε από τον Ιρακινό επενδυτή.

Ο κ. Σιζόπουλος συμμετείχε στην Taxan, μέσω άλλης εταιρείας (250 μετοχές), με την ονομασία «ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ». Η τελευταία είχε ως διευθυντή τον γνωστό πολιτικό, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκε κατά τον επίμαχο χρόνο σε άτομα του στενού οικογενειακού του κύκλου.

Παραδόθηκε

Το πόρισμα της εν λόγω έρευνας για την Taxan έχει παραδοθεί ήδη στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και αυτό που απομένει για να δοθούν σχετικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα είναι η έγκρισή του από τα στελέχη του σώματος.

Ανάλογα με τα ευρήματα θα εξαρτηθεί κατά πόσον ο φάκελος με την έρευνα της υπόθεσης θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία με συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Η τρίτη έρευνα

Η τρίτη έρευνα για την οποία αναμένονται ανακοινώσεις εντός φθινοπώρου φαντάζει με γρίφο. Αν και έγινε λόγος περί διερεύνησης της εν λόγω υπόθεσης (σ.σ. σχετικές τοποθετήσεις έκανε και προχθές στη Βουλή ο κ. Μάκης Κωνσταντινίδης), εντούτοις μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά.

Στη Βουλή

Ο Μάκης Κωνσταντινίδης μιλώντας ως μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς στην προχθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών για τις τρεις έρευνες τα πορίσματα των οποίων θα δοθούν προσεχώς στη δημοσιότητα, είπε: «Είναι θέμα ημερών να ανακοινώσουμε δυο από αυτές. Θα δώσουμε επίσημα στην κοινωνία λεπτομέρειες γι΄ αυτές τις δυο. Και εκεί θα αναφέρουμε το όνομα του πολιτικού προσώπου που εμπλέκεται». Για την τρίτη έρευνα είπε ότι θα ανακοινωθεί εντός του Σεπτέμβρη.

Λήξαν το θέμα με την τοποθέτηση του Μάκη Κωνσταντινίδη

«Είναι ορθή η τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέως»

Λήξαν θεωρείται από χθες το θέμα που πήγε να λάβει διαστάσεις μετά από τοποθετήσεις που έκανε την Τετάρτη ο Μάκης Κωνσταντινίδης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών.

Ο τελευταίος με το λεκτικό που χρησιμοποίησε κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, έδωσε την εντύπωση πως οι φάκελοι τριών υποθέσεων που αφορούν αστυνομικό έχουν διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα, χωρίς να έχουν εξεταστεί. Στην ουσία μιλούσε για γνωστή υπόθεση (σ.σ. αυτό έγινε αντιληπτό από κάποιους εκ των παρευρισκόμενων) που αφορούσε τρεις περιπτώσεις ατόμων κι όχι τρεις διαφορετικές υποθέσεις που εκκρεμούν.

Ωστόσο, μετά από προχθεσινή παρέμβαση του ίδιου του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη (μέσω της πλατφόρμας «Χ»), ο οποίος ζήτησε να ξεκαθαριστεί το ζήτημα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς χθες το πρωί εξέδωσε ανακοίνωση.

Μέσω αυτής ξεκαθάρισε πως «η τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέως ότι η Αρχή δεν του έχει αποστείλει τρεις “υποθέσεις διαφθοράς”, είναι ορθή». Η σχετική ανακοίνωση συνέχιζε ως ακολούθως: «Εκείνο που είχε συμβεί είναι ότι, στο πλαίσιο τριών καταγγελιών για τις οποίες διεξήχθη ταυτόχρονα Έρευνα (…) παρόλον ότι δεν διαπιστώθηκαν πράξεις διαφθοράς, η Αρχή διαπίστωσε παραβίαση προνοιών της νομοθεσίας της, οι οποίες επιβάλλουν υποχρέωση σε μάρτυρες που κλητεύονται για μαρτυρία, να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που τους υποβάλλονται. Προς το σκοπόν αυτόν η Αρχή ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα, την ποινική δίωξη συγκεκριμένου προσώπου. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαφώνησε με τη θέση της Αρχής, η οποία τελικά εξέδωσε Ανακοίνωση ημερ. 12 Μαΐου, 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της. Έκτοτε, με καταγραφείσα τη σχετική διαφωνία, το θέμα θεωρείται λήξαν».

Τα ακριβή λόγια του κ. Κωνσταντινίδη στην προχθεσινή συνεδρίαση της Βουλής ήταν τα ακόλουθα: «Απ΄ αυτές τρεις έχουν συμπληρωθεί πλήρως κ. Χαραλαμπίδου (σημ. απευθυνόταν στην βουλευτή, η οποία είχε εγείρει ζήτημα) και στάλθηκαν στο γραφείο του κ. Εισαγγελέα. Και οι τρεις αφορούν την Αστυνομία. Να μην πούμε λεπτομέρειες. Οι οποίες, όμως, δεν προωθήθηκαν από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα». Σε ερώτηση, διευκρίνισε: «Ουσιαστικά αφορούσαν το ίδιο πρόσωπο».

Η επίμαχη υπόθεση, όπως είναι γνωστό, αφορούσε ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη και πιο συγκεκριμένα τρεις περιπτώσεις προσώπων για τα οποία ανέστειλε την ποινική τους δίωξη. Είχε διαβιβάσει σχετική καταγγελία ο τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Η Αρχή, όπως σημειώσαμε και χθες, τότε είχε αποφασίσει πως δεν προέκυπτε αδίκημα διαφθοράς σε βάρος του κ. Αγγελίδη. Ωστόσο, θεώρησε ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας, Μιχάλης Κατσουνωτός, που είχε κληθεί να δώσει μαρτυρία στο πλαίσιο της έρευνας, ενδεχομένως να υπέπεσε σε αδίκημα σε σχέση ασκώντας το δικαίωμα της σιωπής σε κάποια ερωτήματα κατά τη διάρκεια διαδικασίας ακρόασης (για «κωλυσιεργία διαδικασίας» είχε κάνει λόγο η Αρχή). Είχε εισηγηθεί, λοιπόν, τη δίωξη του κ. Κατσουνωτού στη Νομική Υπηρεσία, η οποία είχε αντίθετη άποψη. Το θέμα είχε κλείσει τον Μάιο του 2024.