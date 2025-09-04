Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Αρχή κατά της Διαφθοράς, όσον αφορά την χθεσινή αναφορά που έγινε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, σχετικά με «τρεις υποθέσεις διαφθοράς που ολοκληρώθηκαν και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία και δεν προχώρησε καμία». Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη να δώσει διευκρινίσεις για την εν λόγω τοποθέτηση, η Αρχή εξέδωσε σήμερα σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει, χθες, 3 Σεπτεμβρίου, 2025, σε συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής που είχε ως θέμα την «Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2025 για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Κύπρο», την Αρχή εκπροσώπησε το Μέλος της, Υπεύθυνο για τον τομέα του Κράτους Δικαίου κ. Μάκης Κωνσταντινίδης. «Κατά την εν λόγω συνεδρία», προσθέτει, «δόθηκαν κάποια στοιχεία και αριθμοί και έγιναν κάποιες τοποθετήσεις εκ μέρους της Αρχής, οι οποίες προκάλεσαν σύγχυση, γι’ αυτό και η ανακοίνωση, σκοπόν έχει, να διευκρινίσει όλα τα θέματα που αφορούν στις Καταγγελίες και για τα οποία ζητήθηκε η δική μας θέση».

Οι καταγγελίες

Όπως αναφέρει η Αρχή, μέχρι τις 31 Αυγούστου, 2025, τέθηκαν ενώπιον της Αρχής, συνολικά 535 καταγγελίες. Εξ αυτών συμπληρώθηκε η εξέταση των 273.

Εξηγεί πως με τον όρο «συμπληρώθηκε η εξέταση» εννοεί ότι, είτε απορρίφθηκαν κατά το στάδιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης λόγω αναρμοδιότητας ή έλλειψης επαρκούς μαρτυρίας, είτε, μετά από την Προκαταρκτική Εξέταση διεξήχθη έρευνα η οποία δεν κατέληξε σε ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς.

Οι έρευνες

Για συνολικά 14 καταγγελίες, διεξήχθη έρευνα με τις ακόλουθες εξελίξεις:

(α) 6 Έρευνες συμπληρώθηκαν χωρίς να έχει διαπιστωθεί η διάπραξη οποιωνδήποτε πράξεων διαφθοράς,

(β) 2 Έρευνες συμπληρώθηκαν και η Τελική Έκθεση / Πόρισμα παραδόθηκαν πρόσφατα στην Αρχή, η οποία τις μελετά και, εντός του τρέχοντος μήνα, θα εκδοθούν λεπτομερείς ανακοινώσεις γι’ αυτές,

(γ) 4 Έρευνες έχουν συμπληρωθεί και οι Λειτουργοί Επιθεώρησης είναι στο στάδιο της σύνταξης των Τελικών Εκθέσεων / Πορισμάτων. Η παράδοσή τους στην Αρχή, αναμένεται εντός των επόμενων 2 μηνών,

(δ) 2 Έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Η Αρχή ζήτησε ποινική δίωξη και ο Εισαγγελέας διαφώνησε

Η Αρχή σημειώνει πως «η τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέως ότι η Αρχή δεν του έχει αποστείλει 3 “υποθέσεις διαφθοράς”, είναι ορθή».

Παράλληλα, εξηγεί πως «εκείνο που είχε συμβεί είναι ότι, στα πλαίσια 3 καταγγελιών για τις οποίες διεξήχθη ταυτόχρονα έρευνα και περιλαμβάνονται πιο πάνω (σημείο α), παρόλον ότι δεν διαπιστώθηκαν πράξεις διαφθοράς, η Αρχή διαπίστωσε παραβίαση προνοιών της νομοθεσίας της, οι οποίες επιβάλλουν υποχρέωση σε μάρτυρες που κλητεύονται για μαρτυρία, να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που τους υποβάλλονται».

Προς το σκοπόν αυτόν, προστίθεται, η Αρχή ζήτησε από το Γενικό Εισαγγελέα, την ποινική δίωξη συγκεκριμένου προσώπου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας διαφώνησε με τη θέση της Αρχής, η οποία τελικά εξέδωσε ανακοίνωση ημερ. 12 Μαΐου, 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.

Έκτοτε, με καταγραφείσα τη σχετική διαφωνία, το θέμα, σύμφωνα με την Αρχή, «θεωρείται λήξαν».