Βγήκε άσπρος καπνός χθες από την έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής για το θέμα των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Ωστόσο ακόμη τίποτε δεν έχει τελειώσει γιατί παραμένει αβέβαιο αν τα τελικά νομοσχέδια θα ψηφιστούν από την Ολομέλεια, αφού οι αντιρρήσεις του ΑΚΕΛ και μεμονωμένων βουλευτών δεν έχουν καμφθεί.

Μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, χθες σε κλειστή συνεδρία της Επιτροπής και αφού ακούστηκαν αρκετές προτάσεις από βουλευτές, ενώ υποβλήθηκε και πρόταση από τον υπουργό Δικαιοσύνης για έλεγχο των αιτημάτων της ΚΥΠ από τρεις συνταξιούχους δικαστές, τελικά υπήρξε κατάληξη, η οποία βρισκόταν από την αρχή μπροστά σε όλους αλλά δεν την έβλεπαν. Εξαιρέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας από την εξίσωση αφού ήταν η αιτία για τις αντιρρήσεις πολλών βουλευτών, και η φόρμουλα η οποία βρέθηκε και θα προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 2 Απριλίου, περιλαμβάνει τα εξής: Όταν ο Διοικητής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών διαπιστώσει πως χρειάζεται η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αποκλειστικά για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας της Δημοκρατίας, εντός 72 ωρών το αργότερο, θα ενημερώνει την υφιστάμενη Τριμελή Επιτροπή της οποίας προΐσταται πρώην δικαστικός. Επίσης, η Βουλή θα προχωρήσει στην τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να είναι πάντα πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, ή πρώην δικαστής του Ανωτάτου ή Συνταγματικού Δικαστηρίου. Στην τροποποίηση θα αναφέρεται ρητώς πως ο Διοικητής της ΚΥΠ θα λαμβάνει την έγκριση της Επιτροπής αυτής πριν ξεκινήσει μια παρακολούθηση τηλεφώνων.

Μετά την κατάληξη αυτή, η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου σε έκτακτη συνεδρία στις 27 Μαρτίου για τελικές διορθώσεις του νομοσχεδίου αυτού, αλλά και για να ολοκληρωθεί η συζήτηση των άλλων δύο νομοσχεδίων που αφορούν στον τρόπο που θα γίνονται οι παρακολουθήσεις. Στη συνέχεια και τα τρία νομοσχέδια θα τεθούν προς ψήφιση στην τελευταία Ολομέλεια του Σώματος.

Οι διαφωνίες μένουν

Μπορεί να βρέθηκε η λύση όμως οι ενστάσεις των βουλευτών του ΑΚΕΛ και μερικών μεμονωμένων βουλευτών, δεν φαίνεται να έχουν καμφθεί με τη ρύθμιση που προωθείται, γι’ αυτό και τώρα όλοι μετρούν και ξαναμετρούν τις ψήφους. Για την έγκριση του νομοσχεδίου που αφορά στην τροποποίηση του Συντάγματος απαιτούνται 38 βουλευτές. Το ΑΚΕΛ διαθέτει αυτή τη στιγμή 14 βουλευτές ενώ σίγουρα θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου και ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ενώ κάποιοι βουλευτές δεν εκφράστηκαν ξεκάθαρα ακόμα. Με τη ρύθμιση που έγινε, συμφωνούν ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ συν το ΕΛΑΜ, η ΔΗΠΑ και η ανεξάρτητη βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Με τα δεδομένα αυτά τα νομοσχέδια μπορεί να εγκριθούν οριακά, εκτός και αν την τελευταία στιγμή υπάρξουν ανατροπές.

Έλεγχος από Τριμελή Επιτροπή και δικαστικές δικλείδες για Αστυνομία και ΚΥΠ

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ο πρόεδρός της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι δίνονται όλα τα εχέγγυα και εργαλεία στα όργανα της τάξης για να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα. Όπως είπε, η συζήτηση κύλησε σε δύο επίπεδα: Το πρώτο που αφορά την Αστυνομία και το δικαίωμα που θα της δοθεί για παρακολουθήσεις τηλεφώνων υπόπτων αφού προηγείται δικαστικό ένταλμα και το δεύτερο, αφορά στην ΚΥΠ που σχετίζεται με την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις απειλές που δέχεται, ειδικά τώρα στο κρίσιμο περιβάλλον που περνούμε.

Ακούστηκαν, τόνισε, αρκετές απόψεις και καταλήξαμε σε μια εισήγηση και εξέφρασε την ελπίδα ότι το αναθεωρημένο κείμενο που θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής στις 27 Μαρτίου, θα προεγκριθεί και παράλληλα θα εξεταστούν και τα δύο νομοσχέδια που θα είναι συμπληρωματικά. Η εισήγηση, όπως ανέφερε ο κ. Τορναρίτης είναι πως ο Διοικητής της ΚΥΠ θα λαμβάνει την απόφαση για την αναγκαιότητα παρακολούθησης τηλεφώνων μόνο σε σχέση με την ασφάλεια του κράτους και εντός το αργότερο 72ωρών θα ενημερώνει την Τριμελή Επιτροπή που ελέγχει τα πεπραγμένα της ΚΥΠ. Γι’ αυτό και στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής αυτής θα είναι είτε αφυπηρετήσας πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, ή πρώην πρόεδρος ή δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου ή του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

«Θεωρώ ότι αν το Κοινοβούλιο υπερψηφίσει αυτή την πρόταση, θα υπερασπιστεί την ασφάλεια των πολιτών με τον καλύτερο τρόπο, τη νομιμότητα, το κράτος δικαίου, αλλά και θα θέσει ένα πλέγμα ασφάλειας για την ίδια τη Δημοκρατία. Καλώ όλους τους βουλευτές να θέσουν στο περιθώριο οτιδήποτε υπάρχει σε σχέση με αντιρρήσεις, προκαταλήψεις και φιλοσοφικές θεωρίες. Έχουμε ευαισθησίες για τα δικαιώματα των πολιτών και σε όλα προτάξαμε το Δικαστήριο πρώτα όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, την παιδεραστία κ.ά. Όσον αφορά την τρομοκρατία υπήρξε μια διαφοροποιημένη εισήγηση η οποία όμως επίσης έχει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες που χρειάζεται για να λειτουργήσει το κράτος», εξήγησε ο κ. Τορναρίτης.

Σχετικά με την αφαίρεση από το νομοσχέδιο του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι υπήρξε εισήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσα από την οποία όντως αφαιρέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας και προτάθηκαν τρεις συνταξιούχοι δικαστές. Μετά από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή σήμερα (χθες) ουσιαστικά εμμέσως πλην σαφώς, συγκεράστηκε αυτή η πρόταση και αντί τρεις συνταξιούχοι δικαστές, καταλήξαμε την εξουσία για έγκριση να έχει η Τριμελής Επιτροπή. Τέλος ανέφερε ότι ένα μήνα πριν τις εκλογές, από τα 25 χρόνια πείρας που απέκτησε, πάντοτε τον πρώτο λόγο στη Βουλή είχε ο λαϊκισμός. Σε αυτή τη συνεδρία (την χθεσινή) δεν υπήρξε λαϊκισμός και εξέφρασε την ελπίδα ότι στο τέλος θα αφαιρεθούν οι προκαταλήψεις που υπάρχουν από ορισμένους και να ψηφιστεί η νομοθεσία.

Στο πλευρό του δικαστικού ελέγχου η Χαραλαμπίδου

Σε δηλώσεις της η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι πρόκειται για θέματα που άπτονται της ασφάλειας του κράτους και τόνισε ότι είχε αντιδράσει έντονα στην αναφορά για παραχώρηση εξουσίας στον Γενικό Εισαγγελέα. «Δεν μπορεί την ώρα που συζητούμε την άρση του ανέλεγκτου, το διαχωρισμό των εξουσιών να δίνουμε ανεξέλεγκτες εξουσίες στον Εισαγγελέα γι’ αυτό και δεν προχώρησε να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας το σχετικό νομοσχέδιο προφανώς γιατί θα απορριπτόταν. Οι δικές μου εισηγήσεις ήταν δύο: Η πρώτη αφορούσε την ανάληψη της ευθύνης έγκρισης από δικαστή με την προϋπόθεση να παρακάμπτονταν οι διαδικασίες μέσω του πρωτοκολλητή για διασφάλιση της εχεμύθειας και κυρίως για την ταχύτητα της έγκρισης και η δεύτερη εισήγηση ήταν για τρεις αφυπηρετήσαντες δικαστές του Ανωτάτου οι οποίοι θα αναλάμβαναν καθήκοντα εκ περιτροπής και θα είχαν την εξουσία να δίνουν την έγκριση για τις δραστηριότητες της ΚΥΠ. Καταλήξαμε μέσα από τη συζήτηση να παραμείνει η εξουσία στην υφιστάμενη Τριμελή Επιτροπή της οποίας προεδρεύει πρώην δικαστικός. Αυτά θα καταγραφούν στο Σύνταγμα και θα αναφέρεται στην τροποποίηση η αλλαγή αυτή και η συνεννόηση που θα υπάρχει με τον Διοικητή της ΚΥΠ.