Ύστερα από πολλές προσπάθειες κυρίως στο παρασκήνιο, φαίνεται να υπάρχει κατάληξη για το πώς η ΚΥΠ θα προβαίνει σε παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, παρακάμπτοντας το Δικαστήριο.

Σε έκτακτη συνεδρία σήμερα, η Επιτροπή Νομικών της Βουλής, κεκλεισμένων των θυρών, συζητήθηκαν αρκετές εισηγήσεις και προτάσεις μεταξύ των οποίων και της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και φαίνεται πως υπάρχει σύγκλιση όπως εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που έδινε εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα να εγκρίνει γραπτώς αιτήματα του Διοικητή της ΚΥΠ για έναρξη παρακολουθήσεων τηλεφώνων για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του κράτους.

Η φόρμουλα η οποία βρέθηκε και θα προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 2 Απριλίου περιλαμβάνει τα εξής: Όταν η ΚΥΠ διαπιστώσει πως χρειάζεται η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αποκλειστικά για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας της Δημοκρατίας, εντός 72 ωρών το αργότερο, θα ενημερώνει την υφιστάμενη τριμελή Επιτροπή της οποίας προΐσταται πρώην δικαστικός. Επίσης, η Βουλή θα προχωρήσει στην τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής η οποία διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να είναι πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, ή πρώην δικαστής του Ανωτάτου ή Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Μετά την κατάληξη αυτή, με τη διαφωνία των βουλευτών του ΑΚΕΛ και μερικών μεμονωμένων βουλευτών, τα τρία νομοσχέδια θα τεθούν εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Νομικών στις 27 Μαρτίου για τελικές διορθώσεις, ώστε να τεθούν προς ψήφιση στην τελευταία Ολομέλεια του Σώματος.

Ωστόσο, το ερωτηματικό παραμένει, κατά πόσο με τη νέα φόρμουλα που θέτει εκτός εξίσωσης τον Γενικό Εισαγγελέα, αν θα εγκριθεί τελικά από τη Βουλή.