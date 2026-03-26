Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δήλωσε ότι τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά το εύρος στήριξης του τουριστικού τομέα δεν φαίνεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των συνεπειών που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις του κλάδου, ούτε στις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν στο μέλλον.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, οι προβλέψεις για την τουριστική χρονιά δεν είναι ενθαρρυντικές και απαιτείται συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης, καθώς και ετοιμότητα για τον σχεδιασμό και την εξαγγελία στοχευμένων συμπληρωματικών μέτρων για τον ευρύτερο τουριστικό τομέα, όπως ξενοδοχεία, εστίαση, ταξιδιωτικά γραφεία, θεματικά πάρκα κ.λπ.

Η ΟΕΒ επισημαίνει επίσης την ανάγκη να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η επικοινωνιακή στρατηγική, ώστε να σταλεί διεθνώς το μήνυμα ότι η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής και αξιόπιστος ευρωπαϊκός προορισμός για διακοπές, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρά τις θετικές ενδείξεις από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, η πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας απαιτεί την ταχεία επιστροφή στην πλήρη ομαλότητα.

Τα μέτρα που αφορούν τα νοικοκυριά και τους πολίτες θεωρούνται επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση, και η αποτελεσματικότητά τους αναμένεται να φανεί με την πορεία της κατάστασης.

Η ΟΕΒ δηλώνει ότι θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μέτρων στην πράξη και, σε συνεργασία με τους Φορείς του Τουρισμού – Μέλη της, θα επανέλθει με πρόσθετες τεκμηριωμένες και στοχευμένες εισηγήσεις προς το κυβερνητικό επιτελείο.