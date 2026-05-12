Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, με γραπτή δήλωση, χαιρέτισε την υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη δημοσίευση του νόμου στην επίσημη εφημερίδα, ο οποίος επιτρέπει την παραμερίστηση της ειδοποίησης εκποίησης για 12 μήνες. Η Βουλή ψήφισε τον νόμο μετά από πρόταση του κόμματος του, επισημαίνοντας τη σημασία του μέτρου για την προστασία των δανειοληπτών.

Ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τον νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ, κάθε δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης με σχετική αίτηση στο Δικαστήριο εντός 45 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος δανειολήπτης έχει ήδη λάβει ειδοποίηση εκποίησης, θα έχει 45 μέρες από την 12η Μαΐου 2026 για να καταθέσει την αίτησή του.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογραμμίζει ότι το μέτρο θα επιτρέψει στους δανειολήπτες να διαπραγματευτούν το χρέος τους και θα λειτουργήσει εποικοδομητικά και για τις δύο πλευρές, προσφέροντας χρόνο για τη διευθέτηση των υποθέσεων. «Με αυτό τον τρόπο, όλες οι πλευρές θα έχουν κίνητρο να επιλύσουν τις υποθέσεις είτε μέσω ταχείας εκδίκασης είτε μέσω συμφωνίας», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ σημείωσε επίσης ότι τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που έχουμε ποτέ και ότι αυτό επιτρέπει τη δυνατότητα για σωστή διευθέτηση του ζητήματος των εκποιήσεων. Επιπλέον, ο νέος νόμος εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καλόπιστων δανειοληπτών που επιθυμούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και της αποτροπής κακοπληρωτών από τη χρήση καταχρηστικών πρακτικών στο σύστημα.

Αναφερόμενος στις υπόλοιπες προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από άλλα κόμματα, ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι πολλές από αυτές έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και έχουν παραπεμφθεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σχολίασε επίσης ότι το ΔΗΚΟ είχε προειδοποιήσει για τις αντισυνταγματικές προτάσεις, οι οποίες, αν και ενδέχεται να φαίνονται εύηχες και λαϊκίστικες, δεν θα προστατεύσουν κανέναν καθώς δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ.

Ο κ. Παπαδόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί με προτάσεις που προτείνονται προεκλογικά και για πρόσκαιρη «κατανάλωση», ενώ ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ έχει επιτύχει αποτέλεσμα με το νέο νόμο για τις εκποιήσεις, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στους δανειολήπτες και την οικονομία της Κύπρου.

ΚΥΠΕ