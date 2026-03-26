Πακέτο οκτώ μέτρων για ανακούφιση των νοικοκυριών και για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους, αντιμετωπίζουν την αύξηση των τιμών των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας και συμβάλουν στην στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και των αγροτών.

Συγκεκριμένα τα μέτρα είναι τα εξής:

-Από την 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 μειώνεται περαιτέρω του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

-Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.

-Διεύρυνση του καταλόγου των προϊόντων μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ. Συγκεκριμένα από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 εντάσσονται στο κατάλογο μηδενικού ΦΠΑ το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.

-Μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα,η οποία θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.

-Επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

-Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

-Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

– Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Το νέο πακέτο μέτρο προστίθενται τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση, που αφορούν την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και η εφαρμογή είτε μειωμένου είτε μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το συνολικό κόστος των σημερινών μέτρων, μαζί με τα υφιστάμενα μέτρα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Εθνική Ασφάλεια η οικονομική σταθερότητα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε πως η κυπριακή οικονομία είναι ισχυρή και ανθεκτική και επιτρέπει στην Κυβέρνηση να παρέμβει προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας,

«Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, το σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, το περιορισμένο δημόσιο χρέος και ο χαμηλός πληθωρισμός – αποτελέσματα της υπεύθυνης οικονομικής μας πολιτικής – είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν τη βέλτιστη διαχείριση των επιπτώσεων από τις περιφερειακές εξελίξεις και ενισχύουν την ικανότητα της οικονομίας μας να αντιμετωπίζει εξωτερικές αναταράξεις» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη η οικονομική σταθερότητα αποτελεί εθνική ασφάλεια. «Με προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύει ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο που λειτουργεί η διακυβέρνησή μας, η οικονομική πρόοδος δεν έχει πραγματικό νόημα εάν δεν μεταφράζεται σε Ασφάλεια και Προοπτική για κάθε πολίτη. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, με πράξεις και έργα» τόνισε.

Παράλληλα, υπέδειξε πως θα παρακολουθείτε συστηματικά η αγορά, διαμηνύοντας πως δεν θα γίνουν ανεκτά φαινόμενα αισχοκέρδειας. Όπως είπε, δόθηκαν αυστηρές οδηγίες για εντατικοποίηση των ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η προστασία των καταναλωτών.

Ασπίδα προστασίας

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η συνετή δημοσιονομική πολιτική είναι ασπίδα προστασίας για την κοινωνία που δημιουργεί και τη δημοσιονομική δυνατότητα για να παρεμβαίνουμε όταν απαιτείται.

Τόνισε πως η υπεύθυνη διαχείριση επιτρέπει σήμερα στην κυβέρνηση να ανακοινώσει νέα μέτρα, χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα της οικονομίας.

«Με σχέδιο, με ευθύνη και με συνέπεια, συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και θωρακίζοντας το μέλλον της πατρίδας μας και των πολιτών μας» κατέληξε.