Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε κρίσιμες στιγμές αμφισβήτησης της κυριαρχίας της.

Ξεχωριστή σημασία είχε η αναφορά του ότι η ελληνική πρωτοβουλία στήριξης προς την Κύπρο «αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης», τονίζοντας ότι «αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη, μόνοι μας, να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών-μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου και ευχήθηκε καλή επιτυχία ενόψει των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο.

Παράλληλα, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έγινε και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και των αναμενόμενων νέων πρωτοβουλιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε τις ευχαριστίες του κυπριακού λαού για τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση της Αθήνας «ήταν απαράμιλλης και ουσιαστικής σημασίας» για το κοινό πλέγμα σταθερότητας και ασφάλειας που συγκροτούν Ελλάδα και Κύπρος.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ ΔΗΣΥ και Νέας Δημοκρατίας, στη βάση κοινών αξιών, υπευθυνότητας και κοινού ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

Η Αννίτα Δημητρίου υπογράμμισε ότι, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Κύπρο, η πολιτική σταθερότητα, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η διατήρηση του δυτικού και ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας αποτελούν προτεραιότητες ύψιστης σημασίας.