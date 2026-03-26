Με ισχυρή και αναβαθμισμένη παρουσία συμμετείχε η Κύπρος στη διεθνή έκθεση οίνου ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 13 έως τις 16 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το οποίο αναφέρει ότι αναδείχθηκε ο πλούτος, η αυθεντικότητα και η σύγχρονη δυναμική του κυπριακού αμπελώνα.

Η κυπριακή αποστολή οργανώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με τη συμμετοχή 16 επιλεγμένων κυπριακών οινοποιείων, τα οποία παρουσίασαν μια ευρεία γκάμα ποιοτικών οίνων, που, σύμφωνα με το Υπουργείο, προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από επαγγελματίες του κλάδου και επισκέπτες.

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στον νέο εκθεσιακό χώρο «ONASSIS READY», στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό εισαγωγέων, δημοσιογράφων, επαγγελματιών του οίνου και οινόφιλων. “Το κυπριακό περίπτερο ξεχώρισε ως σημείο συνάντησης για επαγγελματικές επαφές και γευστικές εμπειρίες, ενώ την παρουσία της Κύπρου τίμησαν με την επίσκεψή τους Πρέσβεις και μέλη του διπλωματικού σώματος, κατόπιν πρωτοβουλίας της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκαν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης και ο Εμπορικός Σύμβουλος Ιωσήφ Κυπραίος, ενώ συνολικά παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από 25 χώρες, καθώς και επιχειρηματίες, εισαγωγείς και επαγγελματίες του κλάδου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κυπριακού κρασιού μέσα από γευσιγνωσίες εμβληματικών και σύγχρονων ετικετών. Ξεχώρισαν οι γηγενείς ερυθρές ποικιλίες, όπως το Μαραθεύτικο, το Γιαννούδι, το Μαύρο και το Όφθαλμο, καθώς και λευκές ποικιλίες όπως το Ξυνιστέρι, η Μωροκανέλλα, το Σπούρτικο και η Πρωμάρα. Κεντρική θέση κατείχε η Π.Ο.Π. Κουμανδαρία, ένα από τα αρχαιότερα και πλέον αναγνωρίσιμα γλυκά κρασιά παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαγγελματικές επαφές με εισαγωγείς και εκπροσώπους της αγοράς, δημιουργώντας προοπτικές για νέες συνεργασίες και ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των κυπριακών οινοποιείων.

“Η επιτυχής συμμετοχή της Κύπρου στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση για συστηματική και στοχευμένη προβολή του κυπριακού κρασιού στο εξωτερικό, με έμφαση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών”, αναφέρει το Υπουργείο.