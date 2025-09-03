Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης κάλεσε την Αρχή Κατά της Διαφθοράς να αναφέρει ποιες είναι οι «τρεις υποθέσεις διαφθοράς που ολοκληρώθηκαν και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία και δεν προχώρησε καμία».

Τόνισε επίσης ότι, εάν κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε, «η Αρχή οφείλει να διευκρινίσει».

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά από δηλώσεις του μέλους της Αρχής, Μάκη Κωνσταντινίδη, ο οποίος μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών στο πλαίσιο της συζήτησης για την έκθεση για το Κράτος Δικαίου για το 2025, αναφερόμενος στη δράση της Αρχής, σημείωσε ότι καταγράφεται πρόοδος στη διερεύνηση καταγγελιών, παρά το εύρος και την πολυπλοκότητά τους.

Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι η Αρχή έχει δεχθεί 530 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 35 κρίθηκαν εντελώς αβάσιμες, ενώ οι υπόλοιπες εξετάστηκαν ξεχωριστά. Πρόσθεσε ότι τρεις υποθέσεις ολοκληρώθηκαν και προωθήθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα, άλλες τρεις ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν αδικήματα διαφθοράς, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διάφορα στάδια διερεύνησης. Δύο έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, με ονομαστική αναφορά όπου εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Εντός Σεπτεμβρίου θα δοθεί και τρίτο πόρισμα.

Όπως είπε, μάλιστα, και οι τρεις υποθέσεις στη Νομική Υπηρεσία που αφορούσαν διαφθορά, αλλά δεν προχώρησε καμία, αφορούν την Αστυνομία και «ουσιαστικά αφορούσαν το ίδιο πρόσωπο».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, είχε γίνει γνωστή η υπόθεση του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνωτού, που παραπέμφθηκε σε ποινική δίωξη λόγω άρνησης συνεργασίας με την Αρχή, στο πλαίσιο καταγγελιών για αναστολές ποινικών διώξεων από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Μία από τις δύο υποθέσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα αφορά τον βουλευτή της ΕΔΕΚ και πρώην πρόεδρο του κόμματος Μαρίνο Σιζόπουλο, έπειτα από καταγγελία για διαφθορά. Η δεύτερη, που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, φαίνεται να σχετίζεται με κρατικό αξιωματούχο.