Ανοίγει πλέον η αυλαία για την ποινική έρευνα σε βάρος του βουλευτή και πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Η χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του κατόπιν αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας σηματοδοτεί και την έναρξη ποινικής έρευνας από την Αστυνομία Κύπρου σε βάρος του.

Ο κ. Σιζόπουλος ελέγχεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες διευθετήθηκε δάνειο της εταιρείας Taxan, στην οποία ήταν μέτοχος μαζί με άλλα τρία πρόσωπα.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους της Taxan ενδεχομένως να διέπραξαν τα αδικήματα της (1) απάτης, (2) της πλαστογραφίας και του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, (3) της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και (4) της συνωμοσίας για καταδολίευση.

Πηγή του «Φ» μας ανέφερε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε έμπειρο ανακριτή που υπηρετεί στο αρχηγείο Αστυνομίας και θα αναλάβει να συλλέξει ανακριτικό υλικό στη βάση της έρευνας που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Μόλις σχηματιστεί ο ανακριτικός φάκελος της υπόθεσης θα οδηγηθεί στο Γενικό Εισαγγελέα για να αποφασιστεί αν θα καταχωρισθεί υπόθεση ή όχι.

Για τι ελέγχεται

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος ελέγχεται για τις συνθήκες υπό τις οποίες διευθετήθηκε προβληματικό δάνειο ύψους €2.581.000 της εταιρείας Taxan Properties Developers Ltd κατά το 2017.

Μετά από συμφωνία των μετόχων της Taxan και της Τράπεζας, η τελευταία θα λάμβανε €1.625.000, ποσό που θα προέκυπτε από την πώληση της εταιρείας σε Ιρακινό επενδυτή και ταυτόχρονα θα διέγραφα €956.000. Όπερ και εγένετο περί τα τέλη του 2017.

Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, προέκυψε ποινικής υφής ζήτημα όταν αποδείχθηκε πως η πραγματική πώληση των μετοχών της Taxan στον Ιρακινό επενδυτή ήταν €2.025.000. Αυτό αποδείχθηκε στη βάση στοιχείων που δηλώθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πολιτογράφησης του Ιρακινού επιχειρηματία. Το ίδιο ποσό έδειξε και έρευνα του Τμήματος Φορολογίας.

Η Τράπεζα όταν το πληροφορήθηκε, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, υπέβαλε παράπονο στην Αστυνομία, καθώς αν γνώριζε το πραγματικό ποσό πώλησης της εταιρείας θα είχε διαφορετική στάση στις διαπραγματεύσεις για διευθέτηση του προβληματικού δανείου.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αποκάλυψε στις 12/9/2025 η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο κ. Σιζόπουλος είχε γνώση του πραγματικού ποσού πώλησης της Taxan με βάση έγγραφο που υπογράφει ο ίδιος ο βουλευτής.

Το έγγραφο

Το έγγραφο αυτό που μοιραία τίθεται υπό το μικροσκόπιο έμπειρου ανακριτή της Αστυνομίας το είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Ο κ. Σιζόπουλος είχε τοποθετήσει την υπογραφή του σε ντοκουμέντο, το οποίο τον παρουσιάζει να έχει γνώση για το συμβόλαιο των €2.025.000 ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου του 20217.

Το έγγραφο υπό τον τίτλο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ», αναφέρει ανάμεσα σ΄ άλλα: «Εμείς, η ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, με αριθμό εγγραφής He 18327, δηλώνουμε και επιβεβαιώνουμε διά του παρόντος ότι έχουμε λάβει από τον MOHAMMED SADEQ M IBRAHIM, κάτοχο ιρακινoύ διαβατηρίου …., το πλήρες ποσό του τιμήματος για την πώληση των 250 (διακοσίων πενήντα) μετοχών μας στον ως άνω MOHAMMED SADEQ M IBRAHIM στην εταιρεία TAXAN PROPERTIES DEVELOPMENTS LIMITED με αριθμό εγγραφής HE 191164, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 4ης Οκτωβρίου 2017, και δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία άλλη εκκρεμή οικονομική απαίτηση ή αξίωση έναντι του MOHAMMED SADEQ M IBRAHIM».

Το εν λόγω χαρτί υπογράφεται από τον κ. Σιζόπουλο εκ μέρους της εταιρείας «ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ», η οποία είναι συμφερόντων του και κατείχε 250 μετοχές στην Taxan. Στη βάση αποκαλυπτικών εγγράφων που είχε δημοσιοποιήσει ο γράφων στις 2 Φεβρουαρίου του 2021 η «ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» είναι συμφερόντων του γνωστού πολιτικού.

«Υπάρχει απάντηση»

Πάντως, ο ίδιος ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε πως για το εν λόγω έγγραφο υπάρχουν απαντήσεις και θα τις δώσει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό ανέφερε στην ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ, «Πρωινή Ενημέρωση» στις 18/9/2025.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους Σταύρο Κυπριανού και Σταυριανή Κωνσταντίνου, είπε πως δεν μπορεί να πει περισσότερα. Σε δυο περιπτώσεις είπε πως υπάρχει απάντηση, αλλά δεν θέλει να την αποκαλύψει. «Δεν θα μπω για ευνόητους λόγους σε λεπτομέρειες γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η διαδικασία η νομική…» είπε απαντώντας σε ερώτημα του Σταύρου Κυπριανού. Μεταγενέστερα, κατόπιν ερωτήματος της Σταυριανής Κωνσταντίνου, είπε: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα στοιχεία και τα πλεονεκτήματά μου, πώς θα αντιμετωπίσω…».

Ο ίδιος είχε καταγγείλει

Να θυμίσουμε ότι ο κ. Σιζόπουλος επανειλημμένα έχει αναφέρει ότι ο ίδιος έπεσε θύμα απάτης από συνέταιρό του στην Taxan και ότι του παρουσίασε παραποιημένα έγγραφα που έδειχναν ότι το ποσό πώλησης των μετοχών ήταν της τάξεως του €1.6 εκατ. Μάλιστα αναφέρει ότι ο ίδιος είχε καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία το 2019 όταν αντιλήφθηκε την απάτη. Για την καταγγελία του 2019 είχε σχηματιστεί ανακριτικός φάκελος, ωστόσο, οι νυν επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας στους οποίους κληροδοτήθηκε η υπόθεση έκριναν πως θα πρέπει να αρχειοθετηθεί.

«Αντικειμενική διερεύνηση»

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής διαδικασίας στο Ανώτατο ανέφερε: «Η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην ουσία οδηγεί σε επαναδιερεύνηση μιας υπόθεσης που, όμως, τότε είχα καταγγείλει -τον Απρίλιο του 2019- και για τους δικούς τους λόγους οι ανακριτικές Αρχές την είχαν αρχειοθετήσει. Ευελπιστώ ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει μια αμερόληπτη, σε βάθος, αντικειμενική διερεύνηση έτσι ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί και όπου πραγματικά ανήκουν».

Ανώτατο: «Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου ανεξαρτήτως ιδιότητας»

Το σκεπτικό με το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να άρει την ασυλία του Μαρίνου Σιζόπουλου, ώστε να ελεγχθεί για αδικήματα που αφορούν την πώληση των μετοχών της Taxan, αποτυπώνεται στο απόσπασμα που αναγνώστηκε χθες από την πρόεδρο του Σώματος Κατερίνα Σταματίου.

Η κ. Σταματίου εξήγησε τις Αρχές, στη βάση των οποίων εγκρίθηκε το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας του βουλευτή και πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, φροντίζοντας να αποδώσει τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ισονομία και ισοπολιτεία που πρέπει να έχει ένα κράτος δικαίου, ώστε να ελέγχονται αξιωματούχοι. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να τονίσει ότι το τεκμήριο της αθωότητας «παραμένει αλώβητο».

Παραθέτουμε το απόσπασμα της απόφασης που ανέγνωσε (σ.σ. δεν δόθηκε κείμενο στους δημοσιογράφους) η πρόεδρος του Ανωτάτου:

«Στη βάση των όσων τέθηκαν ενώπιόν μας με την ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση και τα κύρια σημεία του πορίσματος ως συνοψίζονται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία επισυνάπτεται στην ένορκη δήλωση, προκύπτει ότι υπάρχει μαρτυρία, η οποία αντικειμενικά ιδωμένη εμπλέκει τον καθ’ ου η αίτηση στη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων.

Τα διερευνώμενα αδικήματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα δυο έτη ως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Τονίζεται ότι για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας η εξέταση των στοιχείων που τέθηκαν περιορίζονται στο να καταδειχθεί ότι η αίτηση δεν είναι αυθαίρετη.

Το δε τεκμήριο της αθωότητας παραμένει αλώβητο. Δεν χρειάζεται να αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση ούτε από το στάδιο αυτό να εξεταστεί η επάρκεια και ποιότητα του μαρτυρικού υλικού.

Τα αδικήματα που εξετάζονται εναντίον του καθ΄ου η αίτηση είναι σοβαρά, όχι μόνο εκ της φύσεως τους, αλλά και υπό το φως των προβαλλόμενων περιστάσεων διάπραξής τους ως προκύπτει από την ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την αίτηση. Περαιτέρω τα διερευνώμενα αδικήματα ουδεμία σχέση διαφαίνεται να έχουν με την πολιτικο-κομματική δραστηριότητα του καθ΄ ου η αίτηση, είτε εντός είτε εκτός της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ούτε υπήρξε ισχυρισμός προς αυτή την κατεύθυνση. Στη βάση των Αρχών που έχουν εκτεθεί πιο πάνω θεωρούμε ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα βασίζεται σε γνήσιους και σοβαρούς λόγους και δεν υπάρχει οποιοδήποτε πολιτικό-κομματικό ή άλλο στοιχείο άσχετο με την απονομή της δικαιοσύνης. Η αποδιδόμενη στον καθ΄ου η αίτηση συμπεριφορά και πράξεις απαιτούν την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης -κι εφόσον δικαιολογείται- την προσαγωγή του καθ΄ ου η αίτηση ενώπιον της δικαιοσύνης.

Οι αρχές του κράτους δικαίου υπαγορεύουν την ισονομία και ισοπολιτεία. Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου ανεξαρτήτως ιδιότητας. Ως εκ των ανωτέρω κρίνουμε ότι η άρση της ασυλίας του καθ΄ ου η αίτηση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ότι η άδεια θα πρέπει να δοθεί για όλα τα στάδια, από τη λήψη της ανακριτικής κατάθεσης (….) χωρίς να χρειάζεται ενδοιάμεση αίτηση και να ζητείται κάθε φορά η άδεια του Δικαστηρίου. Η αίτηση εγκρίνεται (…)».

Πριν το Ανώτατο Δικαστήριο διακόψει τη διαδικασία προκειμένου να καταλήξει στην απόφασή του, αγόρευσαν οι δυο πλευρές.

Στο ξεκίνημα της διαδικασίας ο κ. Αγγελίδης είπε ότι το αίτημα συνοδεύεται από ένορκη δήλωση και γραπτή αγόρευση και κατ΄ επέκταση δεν υπάρχει ανάγκη για διευκρινίσεις.

Υπέδειξε ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας για άρση ασυλίας, αναφερόμενος στη σοβαρότητα των αδικημάτων.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του κ. Σιζόπουλου, Κρις Τριανταφυλλίδης, πρόβαλε τις ίδιες θέσεις που είχε εκφράσει και στην προηγούμενη εμφάνιση ενώπιον του Ανωτάτου.

Εξήγησε ξανά τους λόγους που ο πελάτης του δεν θα φέρει ένσταση, αν και δεν αποδέχεται τα κατ΄ ισχυρισμόν αδικήματα για τα οποία ελέγχεται. Υπενθύμισε ότι το 2019 ο ίδιος ο πελάτης του είχε καταγγείλει την υπόθεση της Taxan στην Αστυνομία.