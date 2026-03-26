Μια περίεργη υπόθεση, που όπως όλα δείχνουν δεν έχει σχέση με κατασκοπία, διερευνά η Αστυνομία που φόρεσε χειροπέδες σε έξι αλλοδαπούς από το Μπαγκλαντέζ, όταν διαπιστώθηκε πως βρίσκονταν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Αυγόρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Μαρτίου, όταν μέλη της Εθνικής Φρουράς ενημέρωσαν για την παρουσία άγνωστων ατόμων κοντά στις εγκαταστάσεις. Οι έξι αλλοδαποί συνελήφθησαν και διαπιστώθηκε πως οι δύο βρίσκονταν παράνομα στην Κύπρο. Όλοι σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία αναμένεται να απελαθούν.

Τα έξι άτομα οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο διέταξε την εξαήμερή κράτησή τους.

Ο λειτουργός επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Κυριάκος Κυριάκου, ανέφερε στη μεσημβρινή εκπομπή του Σίγμα πως «μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να ήταν κακόβουλες οι προθέσεις των συγκεκριμένων προσώπων, ωστόσο, θα μπορούμε να τοποθετηθούμε με ασφάλεια με το πέρας των εξετάσεων». Σημείωσε, επίσης, πως η υπόθεση δεν φαίνεται να έχει σχέση με κατασκοπία.