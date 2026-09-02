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Μία καινοτομία, η οποία αναμένεται να διαφοροποιήσει θετικά τα δεδομένα για μαθητές, εισαγάγει η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει τη Δευτέρα.

Η δράση αφορά την κατανομή ωρών διδασκαλίας μη εξεταζόμενων μαθημάτων στο Γυμνασιακό Κύκλο, ανάμεσα στα δύο τετράμηνα του σχολικού έτους, και από φέτος θα εφαρμοστεί πιλοτικά για τους μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου στην Πάφο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό -ο οποίος έχει αντικριστεί θετικά και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων εκπαιδευτικών φορέων– οι ώρες διδασκαλίας οκτώ συγκεκριμένων, μη εξεταζόμενων μαθημάτων της Α΄ Γυμνασίου θα διδάσκονται σε ένα από τα δύο τετράμηνα, αντί να κατανέμονται στα δύο τετράμηνα.

Για παράδειγμα, με το υφιστάμενο πρόγραμμα, το μάθημα της Γεωγραφίας στην Α’ τάξη, διδάσκεται μία περίοδο την εβδομάδα, τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο τετράμηνο. Με βάση την αλλαγή, το μάθημα θα διδάσκεται δύο διδακτικές περιόδους την εβδομάδα, σε ένα μόνο από τα δύο τετράμηνα.

Ως εκ τούτου, με την υλοποίηση της εισήγησης και για τα οκτώ γνωστικά αντικείμενα, το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που θα διδάσκεται ένας μαθητής Α΄ Γυμνασίου σε κάθε τετράμηνο θα μειωθεί κατά τέσσερα, αφού θα έχει 11 αντί 15 μαθήματα. Επομένως, το άλλο τετράμηνο οι μαθητές θα διδάσκονται δύο φορές την εβδομάδα, το άλλο μάθημα που «έδωσε» τη θέση του, για παράδειγμα, στη Γεωγραφία.

Συγκεκριμένα, εάν το πρώτο τετράμηνο, η μία ώρα της εβδομάδας της Μουσικής δόθηκε στη Γεωγραφία, τότε το δεύτερο τετράμηνο οι συγκεκριμένοι μαθητές θα παρακολουθούν δύο διδακτικές περιόδους Μουσικής χωρίς να έχουν Γεωγραφία κ.ο.κ.

Τα θετικά που αναμένουν οι αρμόδιοι πως θα προκύψουν είναι:

1. Μείωση καθημερινού φόρτου μελέτης

2. Μείωση άγχους που δημιουργείται από την ταυτόχρονη προετοιμασία για πολλά μαθήματα

3. Μείωση γραπτών διαγωνισμάτων και εργασιών ανά τετράμηνο

4. Μείωση βάρους της σχολικής τσάντας

Στα θετικά συμπεριλαμβάνονται η μεγαλύτερη ευελιξία και βάθος στην παιδαγωγική προσέγγιση, καθώς και η ποιοτική αφοσίωση των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ανά τετράμηνο. Επιπρόσθετα, τα λιγότερα μαθήματα, συνεπάγονται και λιγότερα βιβλία που θα πρέπει να μεταφέρονται στην τσάντα.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μονόωρα μαθήματα, φαίνεται ότι η προσέγγιση αυτή θα τους διευκολύνει επίσης.

Για την εφαρμογή, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχει προνοήσει για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν, π.χ. τον προγραμματισμό του Ωρολόγιου Προγράμματος, τοποθέτηση επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών και τον τρόπο αξιολόγησης μαθητών.

Κληθείς να σχολιάσει την καινοτομία αυτή, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε στον «Φ» πως η σκέψη άρχισε πριν από αρκετό καιρό να τον απασχολεί, με αφορμή τη συζήτηση που συχνά διεξάγεται γύρω από το θέμα για το βάρος της σχολικής τσάντας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.

Όπως είπε, μετά από αρκετή μελέτη και σχεδιασμό, διαμορφώθηκε η συγκεκριμένη πρόταση, η οποία έτυχε άμεσα θετικής ανταπόκρισης και από τους οργανωμένους γονείς. «Πέρα από τη μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας, η νέα προσέγγιση περιορίζει τον καθημερινό φόρτο μελέτης και το άγχος που προκαλεί στους μαθητές η ταυτόχρονη προετοιμασία για μεγάλο αριθμό μαθημάτων.

Παράλληλα, τους δίνει τη δυνατότητα να αφοσιώνονται σε λιγότερα γνωστικά αντικείμενα κάθε τετράμηνο και να τα προσεγγίζουν με ουσιαστικότερο τρόπο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ρύθμιση εφαρμόζεται στην Α΄ Γυμνασίου, σε μια περίοδο κατά την οποία τα παιδιά καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον, με περισσότερους εκπαιδευτικούς, διαφορετικά μαθήματα και αυξημένες απαιτήσεις.

Η μείωση των μαθημάτων ανά τετράμηνο αναμένεται να καταστήσει αυτή τη μετάβαση ομαλότερη και να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινής σχολικής εμπειρίας των μαθητών», ανέφερε. Πρόσθεσε πως η πιλοτική εφαρμογή στο Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μέσα από την εμπειρία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα εξεταστεί η δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής και σε άλλα σχολεία.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, δήλωσε στον «Φ» πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική εισήγηση, την οποία χαιρετίζουν οι οργανωμένοι γονείς, καθώς άπτεται θεμάτων που τους απασχολούν, μεταξύ των οποίων και του βάρους της τσάντας, για το οποίο εδώ και καιρό γίνονται διαβήματα. Πέραν από τον αριθμό των βιβλίων, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε και το γεγονός ότι σε σχολεία υπάρχουν μετακινούμενα τμήματα, επομένως οι τσάντες είναι στις πλάτες των παιδιών για σημαντικό χρόνο στη διάρκεια μιας σχολικής μέρας, καθώς και στο γεγονός ότι υπάρχει και εργασία στο σπίτι, άρα τα βιβλία δεν μπορούν να μένουν στα σχολεία.

Επίσης, ο κ. Κωνσταντίνου εστίασε στη μετάβαση των παιδιών από την Στ’ τάξη Δημοτικού στην Α’ τάξη Γυμνασίου, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο και σίγουρα ο μικρότερος αριθμός μαθημάτων ανά τετράμηνο θα είναι καλύτερη συνθήκη.